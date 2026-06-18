【6/25聴講無料セミナー】～在庫革命～　AI自動発注「α-発注」が九州・東アジア国際物流総合展でセミナー登壇

株式会社infonerv

株式会社infonerv（東京都千代田区、代表取締役：江田研人）は、2026年6月24日(水)、25日(木)にマリンメッセ福岡にて初開催される、 「九州・東アジア国際物流総合展INNOVATION EXPO 2026」に出展（ブース：BA-09）いたします 。

6月25日（木）には、出展者プレゼンテーションセミナー「会場１.：Ｂ館2階会議室」に登壇し、物流現場における在庫課題の本質と、AIによる解決アプローチを具体的にご紹介します。

聴講無料・事前登録制です。

【登壇セミナー詳細】

6月25日（木）14:30～15:00｜株式会社infonervが「九州・東アジア 国際物流総合展 INNOVATION EXPO 2026」企業プレゼンに登壇■開催概要

タイトル：在庫革命 ～過剰と欠品を同時に削減するAI自動発注とは？～

日時 ：2026年6月25日（木）14:30～15:00

会場 ：マリンメッセ福岡 B館2階会議室

登壇者 ：株式会社infonerv 執行役員 COO 竹内 宏

参加費 ：無料

■プレゼン内容

発注業務における「過剰在庫」「欠品」「属人化」の3大課題は、多くの事業者が共通して抱える問題です。

本セミナーでは、東京大学発AIスタートアップである当社が、これらの課題をAI自動発注によってどのように同時解決するかを、実際の導入事例とデモを交えてご紹介します。

過剰在庫と欠品を同時に減らす新しい発注フローについてご関心のある方はぜひご参加ください。

■こんな方におすすめです

本プレゼンは、発注業務のご担当者様はもちろん、在庫やキャッシュフローに課題を抱える管理者の皆さまにもご参加いただきたい内容です。

特に、以下のような課題をお持ちの方におすすめです。

- 発注業務を効率化したい- 発注業務の属人化を解消したい- SKUが多く、在庫管理が煩雑になっている- 過剰在庫を減らしたい- 在庫切れによる売り逃しを減らしたい- 在庫増加によるキャッシュフロー悪化を改善したい

※本プレゼンのアーカイブ配信は行っておりません。

ご参加を希望される方は、「九州・東アジア 国際物流総合展 INNOVATION EXPO 2026」の事前来場登録のうえ、ぜひ当日会場へお越しください。

【AI自動発注「α-発注」とは】

来場登録はこちら :https://www.ult-thunder.jp/kyusyu-homeshow-2026/visitor/introduce/KY1113/fill-1

「α-発注」は、過去の販売データや季節変動、トレンドを分析し、AIが需要を予測することで、商品ごとに最適な発注数量を自動算出します。さらに、需要変動や仕入条件を加味した適切な発注リストを自動生成します。

これにより、

- 過剰発注の抑制- 在庫切れによる売り逃しリスクの低減- 発注業務の効率化- 属人化の解消

を実現し、在庫最適化を支援します。



▼サービスサイト

URL：https://a-orders.com/

■無料AIシミュレーション実施中！

会場では、「α-発注」を導入した際の自社の在庫改善余地の確認ができる、無料のAIシミュレーションのご案内も行います。「自社の場合、どの程度改善余地があるのか」を可視化できます。

【国際物流総合展とは】

国内外の最新物流機器・システム・情報等のソフトとハードを一堂に結集し商談・交易振興・技術の向上・情報の提供・人的交流等を促進することを目的としたロジスティクス・物流の総合展です。

「輸配送効率化ゾーン」、「保管業務効率化ゾーン」など、出展製品カテゴリーに応じた4つのゾーンで構成されています。

多数の企業がブースを構え、その場で【商談・個別相談・情報収集】が可能です。

また、講演・セミナーでは、課題を解決へと導く、実用性の高い企業事例や、各社の最新動向を多くの方に発信しております。

【九州・東アジア 国際物流総合展 INNOVATION EXPO 2026】

会期：6月24日（水）10:00～17:00、25日（木）10:00～16:00

会場：マリンメッセ福岡

主催：一般社団法人 日本産業機械工業会

一般社団法人 日本産業車両協会

一般社団法人 日本パレット協会

一般社団法人 日本運搬車両機器協会

一般社団法人 日本物流システム機器協会

公益社団法人 日本ロジスティクスシステム協会

一般社団法人 日本能率協会

公式HP：https://lttiekyushu.logis-tech-tokyo.gr.jp/ (https://lttiekyushu.logis-tech-tokyo.gr.jp/)

来場事前登録はこちら :https://www.ult-thunder.jp/kyusyu-homeshow-2026/visitor/introduce/KY1113/fill-1■ 株式会社infonerv 概要

アカデミアの最先端で活躍するメンバーを中心に創業されたAI企業です。

東京大学先端物流科学寄付研究部門で特任准教授を務める江崎貴裕を中心に優秀な人材が集まり、在庫を抱える事業者の課題を解決するデータソリューションを提供しています。

名称 ： 株式会社infonerv

代表者 ： 代表取締役 江田 研人

所在地 ： 〒101-0048 東京都千代田区神田司町２丁目１０－４ ４階

設立 ： 2021年4月1日

事業内容 ： AI・ソフトウェア事業

企業サイト ： https://infonerv.com/