GMOインターネットグループ、陸上自衛隊「警備用ロボット（四足歩行型）システム導入検証業務」を受託

GMOインターネットグループ

「すべての人にインターネット」をコーポレートキャッチに、インターネットインフラ事業を展開するGMOインターネットグループ株式会社（代表取締役グループ代表：熊谷 正寿、以下「GMOインターネットグループ」）は、陸上自衛隊が推進する「警備用ロボット（四足歩行型）システムの導入検証に係る業務委託」を受託いたしました。

本業務では、GMOインターネットグループ4社（※1）と、国産ロボット開発を担う株式会社未来ロボット（代表：齊藤 一敬、以下、「未来ロボット」）が一体となり、AI技術とロボット技術を融合した国産四足歩行型ロボットの設計・開発から導入検証までを一貫して推進します。全国複数の駐屯地で実証を行い、省人化と24時間警備体制の実現を目指します。

（※1）GMOインターネットグループ株式会社、GMOインターネット株式会社、GMOサイバーセキュリティ byイエラエ株式会社、GMO AI&ロボティクス商事株式会社

【受託の背景】

陸上自衛隊では、駐屯地警備における省人化と警備の実効性向上を図るため、AI技術を活用したリモート警備システムの構築を進めています。その一環として、四足歩行型ロボットによる自律巡察システムの導入検証が計画されました。

本業務は、ロボットの企画・開発、通信基盤の構築、サイバーセキュリティの安全性検証、ロボットの品質保証、そしてプロジェクト全体の統括と、多岐にわたる専門領域を横断する大規模プロジェクトです。GMOインターネットグループは、グループが擁するインターネットインフラ・セキュリティ・AI/ロボティクスの総合力と、国産ロボット技術に強みを持つ未来ロボットの開発力を掛け合わせ、ワンチームで本業務に取り組みます。この体制により、開発から運用まで一貫した品質管理と迅速な課題解決が実現します。

【業務の概要】

本業務では、国産四足歩行型警備ロボットの新規設計・開発を行うとともに、全国複数の駐屯地において多様な環境下での導入検証を段階的に実施します。整地・不整地・寒冷地を含む実環境での性能検証に加え、サイバーセキュリティの観点から安全性検証を行い、実運用に向けた性能・安全性・運用性の総合評価と成果の取りまとめを行います。

【推進体制】

本業務では、各社の専門技術を横断的に連携させ、開発から現場検証まで全工程を5社一体で推進します。

【今後の展望】

[表: https://prtimes.jp/data/corp/136/table/5402_1_9f7418eba340e4dcc93be7a48c4f607f.jpg?v=202606180152 ]

陸上自衛隊は全国に約160の駐屯地等を擁しており、リモート警備システムの活用可能性は極めて大きいと考えています。「国産のAI搭載四足歩行型ロボットが自律的に駐屯地内を巡察し、24時間365日の警備体制を支える」その将来像の実現に向けた技術的知見の蓄積を、本導入検証を通じて進めてまいります。

【関連会社一覧】

■GMOインターネット株式会社

GMOインターネット株式会社は、ドメイン、クラウド・レンタルサーバー、インターネット接続などのインターネットインフラ事業と、インターネット広告・メディア事業を展開する総合インターネット企業です。「すべての人にインターネット」というコーポレートキャッチのもと、社会基盤を支える企業として安心・安全なインターネット社会の実現と、AIで新たな未来を創る価値創造に貢献し、関わるすべての方に「笑顔」と「感動」をお届けしてまいります。

■GMOサイバーセキュリティ byイエラエ株式会社

GMOサイバーセキュリティ byイエラエは、国内最大規模のホワイトハッカーで組織されたサイバーセキュリティのプロフェッショナルカンパニーです。会社理念である「人を助ける信念を守るチカラに変えていく」ために今後も最先端の技術と実践的な教育を通じて、日本のサイバーセキュリティの強化に貢献していきます。また、「世界一のホワイトハッカーの技術力を身近に」を目指して、各種脆弱性診断、ペネトレーションテスト、セキュリティコンサルタント、SOCサービス、フォレンジック調査まで包括的にサイバーセキュリティ対策サービスをご提供します。

■GMO AI&ロボティクス商事株式会社

GMO AIR は、AI・ロボット事業を担う商社として 2024 年 6 月 18 日に設立されました。AI 技術とロボットの導入、活用支援を中心に、さまざまな業界において効率化と自動化を促進する革新的なソリューションを提供します。GMO AIR は、国内外のロボットの提供にとどまらず、GMO インターネットグループの強みであるインターネットインフラサービスや、金融事業を活用したレンタルやリース、AI コンサルティングをあわせてご提供することで、人口減少などの社会課題を解決し、安全で持続可能な未来の実現を目指します。

■株式会社未来ロボットについて

株式会社未来ロボットは、千葉工業大学未来ロボット技術研究センター（fuRo）で培われたロボット研究成果を社会実装すべく、ロボット制御ソフトウェアおよび関連システムの設計・開発を行う企業です。

主に脚式ロボットのcm級精度のGNSS等を用いた自己位置推定、小脳進化型・大規模物理モデルなどの研究成果を活用し、四足歩行ロボットをはじめとするUGV・UAVの自律化・遠隔運用を支える技術開発に取り組んでおります。

上記の技術を統合的に管理する四足歩行ロボット向け自律走行システム「fuRoute（フルート）」をロボットに搭載し、大型施設の巡回警備や点検業務への社会実装を進めることで、人手不足への対応や危険・負担の大きい業務の省人化・自動化に貢献してまいります。

以上

【GMOインターネットグループ株式会社】（URL：https://group.gmo/(https://group.gmo/)）

会社名 GMOインターネットグループ株式会社 （東証プライム 証券コード：9449）

所在地 東京都渋谷区桜丘町26番1号 セルリアンタワー

代表者 代表取締役グループ代表 熊谷 正寿

事業内容 持ち株会社（グループ経営機能）

■インターネットインフラ事業

■インターネットセキュリティ事業

■インターネット広告・メディア事業

■インターネット金融事業

■暗号資産事業

資本金 50億円



【GMOインターネット株式会社】（URL：https://internet.gmo/(https://internet.gmo/)）

会社名 GMOインターネット株式会社 （東証プライム市場 証券コード：4784）

所在地 東京都渋谷区桜丘町26番1号 セルリアンタワー

代表者 代表取締役 社長執行役員 伊藤 正

事業内容 ■インターネットインフラ事業

ドメイン登録・販売（レジストラ）事業

クラウド・レンタルサーバー（ホスティング）事業

インターネット接続（プロバイダー）事業

■インターネット広告・メディア事業

資本金 5億円

【GMOサイバーセキュリティ byイエラエ株式会社】

（URL：https://gmo-cybersecurity.com/(https://gmo-cybersecurity.com/)）

会社名 GMOサイバーセキュリティ byイエラエ株式会社

所在地 東京都渋谷区桜丘町26番1号 セルリアンタワー

代表者 代表取締役CEO 牧田 誠

事業内容 ■Webアプリ及びスマホアプリ脆弱性診断 ■ペネトレーションテスト

■不正利用（チート）診断 ■IoT脆弱性診断 ■自動車脆弱性診断

■フォレンジック調査 ■CSIRT支援 ■クラウドセキュリティ診断

■クラウドセキュリティ・アドバイザリー

資本金 1億円

【GMO AI＆ロボティクス商事株式会社】（URL： https://ai-robotics.gmo/(https://ai-robotics.gmo/)）

会社名 GMO AI＆ロボティクス商事株式会社

所在地 東京都渋谷区桜丘町26番1号 セルリアンタワー

代表者 代表取締役社長 内田 朋宏

事業内容 ■AI活用導入支援

■ロボット・ドローン導入・活用支援

資本金 1億円

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