アイエスエフネット、全国どこでも世界水準の保守品質を。全国網羅のITインフラサポート体制を強化

株式会社アイエスエフネット

株式会社アイエスエフネット（本社：東京都港区/代表取締役：渡邉幸義、以下アイエスエフネット）は、全国のお客様へのサービス提供体制の強化と地方創生を目的とした「地域成長戦略（Regional Growth Initiative）」を始動します。

本戦略は、新たに開始した中核経営幹部による事業牽引の仕組み「プロジェクト幹部制度」の一環として推進される重要プロジェクトです。これにより、これまでアイエスエフネットの支店がなかった地域においても、全国一律の高品質なITインフラ保守・運用サービスを迅速かつ柔軟に提供できる体制を構築してまいります。

◆お客様が抱える課題と本戦略による解決

近年、企業のDX推進や生成AIの普及に伴い、地方でのデータセンター建設や、全国に点在する拠点のITインフラ整備が急加速しています。これに伴い、多くの企業様から以下のような課題が寄せられています。

- 「全国の拠点を一括で保守できる、カバー範囲の広いパートナーが見つからない」- 「地方エリアのIT保守を依頼したいが、現地に対応できるベンダーの拠点が少ない」- 「地方のデータセンター運用を任せたいが、安定した品質の要員を確保できない」

アイエスエフネットは、独自の拠点展開モデルと人材還流の仕組みを活かし、サポート体制が十分に整っていない地域においても、スモールスタート（少人数体制）から迅速にお客様専用のサポート体制を構築します。これにより、お客様は拠点の場所を問わず、日本全国どこでもばらつきのない「世界水準の保守・運用品質」をワンストップで享受することが可能になります。

◆地域成長戦略「3つの柱」

本戦略は、以下の3つを軸に推進してまいります。

- 段階的な拠点展開地方自治体との戦略的な連携を視野に入れ、10名規模の「サービスステーション（小型サービス拠点）」からスタートします。その後、20名規模の「営業所」、30名以上の「支店」へと3ステップで拠点を拡大し、強固なサポート網を築きます。- 地域にいながら成長できる独自育成モデル大都市圏から離れた環境であっても、継続的にハイスキル層（高度専門職）を生み出す、再現性の高い育成サイクルを構築します。これにより、全国どこでも質の高いエンジニアがお客様のインフラを支えます。- Uターン・地元採用の推進地元採用やUターン採用を積極的に実施します。東京や大阪の案件で受託リーダーとして信頼を得たエンジニアが、そのままのポジションで地元に帰って活躍できる仕組みを整えます。

◆対象エリア

現在サービス提供実績のある北海道、東北、埼玉、北九州、熊本などのエリアにおける体制強化に加え、新たな重点エリアとして京都、山梨、北陸、四国、岡山などへの展開を進めてまいります。なお、現在は常駐対応のみで固定拠点のないエリアも含め、正式な拠点展開の第一候補地として熊本への新設を計画しております。

◆プロジェクト担当 取締役 兼 最高コミュニケーション責任者（CCO）平岩のコメント

「全国一律の高品質なITインフラ保守・運用を求めるお客様に対して、当社の拠点がない地域であっても、迅速かつ柔軟に対応できる体制を構築してまいります。地方のデータセンター運用や全国規模案件における課題解決を通じて、お客様に安心してお任せいただけるサービスの提供を目指します。」

◇ソリューションに関するお問い合わせ

ソリューションサイト： https://www.isfnet-services.com/

◇ 採用関連（一般応募・採用詳細はこちら）

採用情報ページ：https://www.career.isfnet.co.jp/recruitinfo/jobsearch/

シニア・ミドル採用情報ページ：https://www.isfnet-career-middle.com/

◆関連リリース

・アイエスエフネット、中核経営幹部の新しいキャリアパスと組織の流動性を実現する「プロジェクト幹部制度」を開始(https://www.isfnet.co.jp/news_release/newslist2026/20260609-01.html)

・アイエスエフネット、日本全国のデータセンター運用を支援「マネージドサービス」に向け、技術者育成を強化(https://www.isfnet.co.jp/news_release/newslist2025/20251112-01.html)

◆株式会社アイエスエフネット概要

アイエスエフネットは、クラウドやネットワーク、セキュリティ領域でソリューションを展開するITインフラ企業です。社会のIT課題解決を牽引する主要取引先のオファリング戦略を支援し、技術力をパッケージ化した最適なソリューションを提供することで、ビジネス価値向上に貢献しています。約2,300名のエンジニアが在籍し、国内14拠点、アジア3カ国（中国、韓国、シンガポール）に拠点を展開。「人財育成会社」を企業ブランドに掲げ、高度なITインフラエンジニアの育成を通じて、お客様のビジネス変革を支えています。

アイエスエフネットHP：https://www.isfnet.co.jp/

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