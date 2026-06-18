設備工事業向けAI搭載の材料拾い出しシステム『拾いの匠NX』を発売

株式会社システムズナカシマ

株式会社システムズナカシマ（本社：岡山県岡山市、代表取締役社長：伊藤 孝）は、電気工事や管工事を行う設備工事業向けに、AI搭載の材料拾い出しシステム『拾いの匠NX』を2026年6月18日に発売します。AIが図面内の材料情報を自動で拾い出し、図面確認から数量積算までの作業を効率化することで、設備工事業における積算業務のDXを推進します。

設備工事業向けAI搭載の材料拾い出しシステム『拾いの匠NX』

建設業界では、工事の見積作成にあたり、設計図面から必要な部材や配線長さを一つひとつ確認し、数量を集計する「材料拾い出し業務」が欠かせません。しかし、この作業は多くの時間と労力を必要とするだけでなく、担当者の経験や知識に依存する傾向があり、人材不足や働き方改革への対応が求められる中で、大きな課題となっています。また、複雑化する図面への対応や短納期化への要求も高まっており、積算業務の効率化が急務となっています。

この課題を解決するため、当社は「材料拾い出し業務をスマートに高速化」をコンセプトにした新製品『拾いの匠NX』を開発しました。『拾いの匠NX』は、AIが図面を解析し、コンセント、照明器具、スイッチなどの設備記号を自動認識するとともに、配線の長さや数量を自動で集計します。従来、担当者が目視で確認しながら行っていた拾い出し作業を大幅に削減し、見積作成までの時間短縮と業務負荷の軽減を実現します。また、拾い出し結果を一覧化することで確認作業も容易となり、積算業務の標準化や品質向上にも貢献します。

【拾いの匠NX】材料拾い出し一連の流れ

『拾いの匠NX』は、JIS規格の設備図面記号を学習したAIが、図面内から機器や部材を自動認識し、個数・長さ・面積など多様な拾い出しを効率化します。拾い出し結果は部材ごとに目視確認でき、クリック操作で簡単に追加・修正も可能です。さらに、手拾い機能も搭載しているため、AIでの認識が難しい図面や、AIの学習データがない記号についても、効率よく拾い出し作業を行うことができます。

また、業務支援クラウドサービス「ANDESクラウド」を利用することで、物件情報や拾い出しデータの共有が可能です。フロア別や系統ごとに手分けして作業を進められるため、拾い出し作業の効率が大幅に向上します。大型案件や短工期案件においても、チーム全体で進捗を可視化することで、作業負荷の平準化と業務スピードの向上を実現します。

『拾いの匠NX』の販売開始に合わせ、全国でのイベント出展を企画しており、電気設備業や水道設備業への展開を進めていきます。販売は、システムズナカシマの販売店である全国のOA機器商社や建材卸商社を通じて行い、初年度の販売目標は70社、100ライセンスとしています。

■AI搭載の材料拾い出しシステム『拾いの匠NX』の特長

製品URL：https://www.systems.nakashima.co.jp/setsubi/hiroinotakumi-ai/

・PDF図面、紙図面、イメージデータ（TIFF、JPEG、BMP等）の取り込み・編集が可能

・DWG、DXF、JWW、SFC、P21など多くのCAD形式の読み込みに対応

・建築平面図と電気設備の機器要素を自動分割する機能で、AIの認識精度を大幅に向上

・積算システムと連携し、見積作成までシームレスに対応可能

・手拾い機能を搭載し、AI認識が困難な図面やAI学習データがない記号の拾い出しも可能

・ANDESクラウドと連携し、物件情報や拾い出しデータの共有が可能



■株式会社システムズナカシマについて

代表取締役社長：伊藤 孝

設立：1985年4月1日

従業員：163名（2025年11月現在）

本社：岡山市北区中島田町2丁目3-19 NXビル

URL：https://www.systems.nakashima.co.jp/

株式会社システムズナカシマは、1985年にナカシマプロペラの情報システム部門から独立して設立された総合システムインテグレーターです。岡山・東京・大阪を中心とした全国6拠点から、「ANDES」CADシリーズ、SFA、受託開発、自治体DX、AI開発など多彩なソリューションを企画・開発・販売しています。導入後の運用支援まで一貫して行い、ものづくりの知見と先端技術で、お客様と社会の課題解決に貢献しています。

■サービスについてのお問い合わせ先

株式会社システムズナカシマ

マーケティング本部

TEL：03-6262-0102

FAX：03-6262-0103

E-mail：info-snc@nakashima.co.jp