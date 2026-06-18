mineo新端末「OPPO Reno15 A」の販売開始について

株式会社オプテージ

株式会社オプテージ（大阪市中央区）は、携帯電話サービス「mineo（マイネオ）」において、「OPPO Reno15 A 8GB/128GBモデル」「OPPO Reno15 A 12GB/256GBモデル」の販売を2026年6月25日（木）より開始いたします。

mineoは、お客さまがご自身のニーズに合わせてお選びいただけるよう、今後も幅広い機能・価格帯の端末をラインアップしてまいります。

１．新端末の特長

◆「OPPO Reno15 A」（オウガ・ジャパン製）

・7,000mAh大容量バッテリー 選べるカラーとメモリ容量

・AIで生活を便利に AIマインドスペース/AI画像編集

・アウトカメラ・インカメラ共に 約5,000万画素の高精細カメラを搭載

２．価格、販売開始時期

端末の詳細については、下記サービスサイトよりご確認ください。（2026年6月25日（木）9:00更新予定）

個人向け：https://mineo.jp/device/smartphone/

法人向け：https://mineo.jp/business/device/

＊：法人契約では、端末の割賦購入（分割払い）はご利用いただけません。

＊：各サービス名などは各社の商標または登録商標です。

＊：記載の価格は税抜記載のものを除き税込です。税率に応じて金額は変更されます。

以 上