【SCS評価制度】AIセキュリティ社とデジタルアーツ社が、実務責任者向けウェビナーを開催

AIセキュリティ株式会社

巧妙化するサプライチェーン攻撃への対策として、経済産業省が主導する「SCS評価制度」の運用開始が迫る中、多くの企業が対応策の策定を急いでいます。

本ウェビナーでは、製造業・流通業・情報通信業をはじめ、サプライチェーン上のセキュリティ対策を求められる企業の経営層・情報システム部門・調達/購買部門の実務責任者に向けて、制度の全体像から初動対応、技術的対策までを解説します。

◤ 迫る「SCS評価制度」の運用開始と、企業に求められる初動対応

昨今、取引先や業務委託先といったサプライチェーンの脆弱性を突いたサイバー攻撃が急増しており、企業の事業継続性を揺るがす深刻な経営リスクへと発展しています。

こうした情勢を受け、経済産業省は2026年3月、「サプライチェーン強化に向けたセキュリティ対策評価制度（SCS評価制度）」の構築方針を正式に策定しました。2026年度末頃の制度運用開始に向け、今後、企業間取引の継続や新規調達において、取引先のセキュリティ対策状況を確認するための重要な判断材料となる可能性が高まっています。

◤ 形式的な「準拠」にとどまらない、戦略的なサイバーレジリエンスの向上

本制度への対応において注意すべき点は、 評価項目の形式的なチェックが目的化してしまうことです。

本ウェビナーでは、制度対応を「自社の潜在的リスクを可視化し、事業継続性に直結する対策から段階的に実装していく好機」と捉え、限られた経営資源の中でいかに実効性のある対策を講じるかについて解説いたします。

第一部では、AIセキュリティ株式会社より、SCS評価制度の解説とともに、リスク可視化のための具体的なアプローチを提示いたします。

第二部では、デジタルアーツ株式会社より、制度への「戦術」として、技術的要件をクリアするための具体的なソリューションについて解説いたします。

◤ このような経営層・実務責任者の方におすすめです

【開催概要】

- 製造業・流通業・情報通信業など、サプライチェーンを構成する企業の経営層および情報システム部門の責任者様- 調達・購買・法務部門など、取引先のセキュリティ評価や契約管理を担うご担当者様- セキュリティ対策、およびISMS・NIST CSF等の運用を推進する実務担当者様- 自社の現状整理と優先順位付けから始めたい、初動のロードマップを描きたい方

開催日時：2026年6月25日（木）12:00～13:00

開催形式：オンライン（Zoomウェビナー）

主催：AIセキュリティ株式会社、デジタルアーツ株式会社

参加費：無料（事前登録制）

お申込みURL：https://peatix.com/event/5037286

【プログラム内容】

【登壇者プロフィール】

- 会社紹介・登壇者紹介- セッション形式セミナー- - 第一部：SCS評価制度の基礎とリスク優先順位の策定（登壇：AIセキュリティ 伊藤 秀明）- - - サプライチェーン攻撃の最新動向とSCS評価制度策定の背景- - - 制度準拠に向けた初動対応（重視すべき要件と評価軸の選定）- - - リスク可視化のための具体的なアプローチ- - 第二部：SCS評価制度の要件を満たす技術的対策（登壇：デジタルアーツ 伊藤 啓太）- - - 制度対応において求められる技術的セキュリティ要件の整理- - - ソリューション選定と実装の具体策- - - サプライチェーンリスク低減のための具体的な防御アーキテクチャ- 質疑応答・アンケート

伊藤 秀明（Shumei Ito）

AIセキュリティ株式会社 コンサルティング事業本部 シニアマネージャー

伊藤 啓太（Keita Ito）

デジタルアーツ株式会社 マーケティング部 プロダクトマネージャー

◤ 会社概要

AIセキュリティ株式会社

URL：https://aisecurity.co.jp/

デジタルアーツ株式会社

URL：https://www.daj.jp/