アカツキAIテクノロジーズ、「データ統合ソリューション」の提供を開始

株式会社アカツキAIテクノロジーズ

株式会社アカツキAIテクノロジーズ（本社：東京都品川区、代表取締役CEO：大國 領剣、以下「当社」）は、企業内に散在するデータを統合・構造化し、事業の競争優位へと転換する新サービス「データ統合ソリューション」の提供を開始いたしました。

■ 背景｜AI時代、競争優位の源泉は「カンパニーデータ」へ

生成AIの急速な普及により、Web上で得られる一般的な知識やノウハウは急速にコモディティ化しています。一方で、LLMには学習されていない、社内のチャットや商談記録、提案資料、議事録、CRMの履歴、財務データ、そして熟練社員のノウハウなど、自社にしか存在しない「カンパニーデータ」の活用が企業経営においても肝要となっています。

しかし、多くの企業では、データがシステムや部門ごとに分断され、十分に活用されないまま蓄積されているのが実情です。生成AIを導入したものの、その効果を引き出す土台となるデータ基盤の整備にまで踏み込めている企業は、決して多くありません。当社は、こうした課題を解決し、企業がデータを競争力へと転換することを支援するため、「データ統合ソリューション」の提供を開始いたします。

■ サービス概要｜データを「競争優位」に変える3つの提供価値

「データ統合ソリューション」は、企業内に散在するデータを整理・構造化し、AIによる検索性と精度を高めることで、データを事業競争力として資産化するサービスです。

1. データ基盤の構築

点在する各種データを安全に一カ所へ集約する基盤（データウェアハウスやCDP）を構築します。単一の信頼できる情報源を整備し、部門を横断して同じデータをもとに分析・意思決定できる状態をつくります。

2. データの整理・クレンジング

紙やExcelなど多様な形式のデータを収集するBPOから、データのクレンジング・構造化処理までを担います。AIの精度はデータの質に大きく左右されるため、当社はドメイン知識を踏まえてデータの鮮度と品質を担保し、AIが正しく扱える状態へと整えます。

3. カンパニーデータを活かしたAIエージェントの構築

整備したデータを基盤に、社内データを参照して回答・実行するAIエージェントを構築します。自然言語による分析、定型レポートの自動生成、需要・売上の予測などを通じて、データを「ためる」状態から「成果を生む」状態へと引き上げます。

■ 導入実績｜エンタメ・小売・人材など複数業界で進行

「データ統合ソリューション」は、すでに業界を横断して複数のプロジェクトが進行しています。

エンタメ（芸能事務所）｜ファンダムを「科学」するCDPの構築

ファンクラブ、EC、チケット、SNS、広告など、これまで分断されていた顧客データを統合し、ファン一人ひとりの行動を時系列で捉える顧客データ基盤を構築。部門別ダッシュボードを整備し、退会の予兆を事前に検知するなどLTVの最大化につなげる取り組みを進めています。

小売（製造小売）｜複数チャネルのデータ統合による在庫管理DX

EC・店頭・卸といった複数チャネルや、在庫管理・物流などのシステムに分散していたデータを、クラウドのデータ基盤に統合。原料・梱包材を含む数百品目の在庫を商品単位・店舗単位で可視化し、機会損失の削減、棚卸・入出庫の生産性向上、経営判断スピードの向上を目指しています。

人材（人材紹介会社）｜キャリアアドバイザー業務を支援するAIエージェント

社内に蓄積された求職者・求人データやナレッジを統合・活用し、キャリアアドバイザーの業務を支援するAIエージェントを構築。属人化しがちな業務知識をデータとして整備することで、提案品質と生産性の向上を図っています。

■ 今後の展望

当社は「AI時代の新しいSIer」として、上流の業務コンサルティングからデータ統合、AIエージェントの実装、そしてフィジカルAIの導入までを一気通貫で支援しています。今回提供を開始する「データ統合ソリューション」を企業の競争優位の起点と位置づけ、各業界のお客様のデータフライホイール構築を加速してまいります。

■会社概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/153999/table/6_1_5f3fc73fbcc78a9ac96e18ca0b91209b.jpg?v=202606180152 ]

＜本件に関するお問い合わせ先＞

株式会社アカツキAIテクノロジーズ 広報担当

お問い合わせ：info@aktsk.ai