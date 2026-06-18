FlashLabs、ZENBUと戦略的独占販売パートナーシップを締結 ― エンタープライズAI音声プラットフォーム「FlashAI」を賃貸不動産業界へ本格展開

FlashLabs株式会社

FlashLabs株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役：細井 洋一、以下「FlashLabs」）は、不動産・建築業界向け総合サポートを手がけるZENBU株式会社（本社：愛知県名古屋市、代表取締役：松下 直史、以下「ZENBU」）と、エンタープライズAI音声プラットフォーム「FlashAI 2.0」の国内居住用賃貸住宅分野における戦略的独占販売パートナーシップ契約を2026年6月1日付で締結いたしました。

本提携により、ZENBUは居住用賃貸住宅分野におけるFlashAIの独占的販売パートナーとして、賃貸管理会社・家賃保証事業者などに向けたFlashAIの提供を、2026年6月より日本全国で開始します。両社は深刻な人手不足が続く賃貸管理の現場において、入居者からの問い合わせ一次対応をAI音声エージェントで24時間自動化し、住まいのカスタマーエクスペリエンスを変革します。

背景・狙い

賃貸管理・不動産業界では、担い手不足と業務の複雑化が同時に進行しています。入居者からの問い合わせ ― 設備の故障やトラブル、契約・更新の確認、緊急の駆けつけ依頼など ― は時間帯を問わず発生し、その一次対応、とりわけ電話応対が現場の大きな負荷となっています。夜間・休日の対応や、繁忙期の電話の取りこぼしは、入居者満足度の低下にも直結します。

一方で、従来の自動音声応答（IVR）や定型的なチャットボットは、対話が機械的で融通が利かず、かえって入居者体験を損ねるという課題がありました。

2026年、こうした状況を変えるものとして注目されているのが、人間に近い自然な対話を行い、複数の業務を自律的に実行する「AIエージェント」です。とりわけ音声領域では、音声認識・生成を一体で処理するエンドツーエンドの音声AIが実用段階に入り、低遅延で自然な会話を実現できるようになりました。

FlashLabsが開発する「FlashAI」は、人間レベルの自然な音声対話を低レイテンシーで実現するエンタープライズ向けAI音声エージェント・プラットフォームです。問い合わせの一次対応を自動化しつつ、判断が必要な複雑・繊細な案件は有人オペレーターへシームレスに引き継ぐ設計により、品質を保ったまま対応量を拡張できます。今回のパートナーシップは、この技術基盤と、賃貸管理現場を熟知するZENBUの知見・ネットワークを掛け合わせ、業界の課題に即した実装ソリューションとして届けることを狙いとしています。

ZENBUはすでに日本の賃貸物件の7%を超える賃貸住宅の管理実績と24時間365日の緊急駆けつけサービスを提供しており、その現場知見とFlashLabsの最先端AI音声技術を組み合わせることで、賃貸不動産業界に特化したAIソリューションを展開します。

FlashAI 2.0の概要

FlashAI 2.0は、FlashLabsが開発した次世代エンタープライズAI音声プラットフォームです。従来の機械的対応とは異なり、AIエージェントで人間に近い自然な対応を実現します。

主な特長：- 人間レベルの会話品質：遅延のない自然な対話で、入居者がストレスなく用件を伝えられます- 7言語以上の多言語対応：外国人入居者にも母国語で対応可能- 24時間365日稼働：夜間・休日の緊急問い合わせもAIが即座に対応し、適切な業者へ自動手配- CRM連携：Salesforce、HubSpot等とのシームレスな連携により、入居者対応履歴を自動記録- ヒューマンインザループ：複雑な案件は人間のオペレーターへスムーズに引き継ぎ

FlashAI 公式サイト(https://www.flashlabs.ai/flashai-voice-agents)

賃貸不動産業界にもたらす変化

1. コールセンター業務の24時間完全自動化

入居者からの水漏れ・鍵紛失・設備故障などの緊急連絡に対して、AIが状況をヒアリングし、緊急度を判定、適切な業者を自動手配します。夜間や休日でも待たせることなく対応でき、入居者満足度の向上と管理会社の業務負荷軽減を両立します。

2. 外国人入居者対応の課題解決

7言語以上に対応するマルチリンガル音声AIにより、日本語でのコミュニケーションが難しい外国人入居者からの問い合わせにもリアルタイムで対応可能です。多様化する入居者層へのサービス品質を大幅に向上させます。

3. 管理業務のデータ駆動型への変革

AIが対応したすべての入居者との会話は自動でテキスト化・分析され、建物ごとのトラブル傾向や入居者満足度の可視化が可能になります。蓄積されたデータは物件管理の品質向上や修繕計画の最適化に活用できます。

想定ユースケース（居住用賃貸住宅）- 入居者からの設備故障・水回りトラブル等の一次受付と取り次ぎ- 空室・物件に関する問い合わせ対応、内見予約の受付- 契約・更新・退去手続きに関する各種問い合わせ対応- 家賃・支払いに関する連絡対応- 夜間・休日・緊急時の駆けつけ受付の一次対応

ZENBUが従来提供してきた入居者対応代行やフィールド駆けつけサービスにFlashAIを組み合わせることで、受付から対応までを一気通貫で効率化します。

今後の展開

両社は本パートナーシップを通じて、全国の賃貸管理会社ネットワークにFlashAIの展開を進めます。今後は、入居者対応で蓄積される対話データを活かした応対品質の継続的な改善や、ZENBUの各サービスとのさらなる連携、アウトバウンド（更新案内・各種通知の自動架電）への活用拡大を検討していきます。

FlashLabsとZENBUは、本パートナーシップを通じて、賃貸管理業務の「自動化」から、現場の判断までを支援する「自律化」へと歩みを進め、住まいに関わるすべての人にとってより快適な体験の実現を目指します。

代表コメント

FlashLabs株式会社 代表取締役 細井 洋一

「このたび、不動産・建築業界で豊富な実績を持つZENBU株式会社とパートナーシップを締結できたことを大変嬉しく思っております。日本の賃貸住宅市場は、少子高齢化による人手不足と、外国人入居者の増加による多言語対応ニーズという二つの大きな課題に直面しています。

ZENBU社の管理実績と現場知見とFlashAI 2.0の技術を組み合わせることで、賃貸不動産業界に真の業務改革をもたらすソリューションを提供できると考えております。

私たちは、AI音声エージェントが単なるコスト削減ツールではなく、入居者の安心と管理会社の成長を同時に実現する『戦略的パートナー』となる世界を目指します。」

ZENBU株式会社 代表取締役 松下 直史

「ZENBUはこれまで、『全部、解決。』をミッションに、賃貸住宅に関わるすべてのステークホルダーの課題に向き合ってきました。FlashLabs社のFlashAI 2.0は、私たちが長年取り組んできた24時間緊急駆けつけサービスの『人』による対応力を、AIによってスケーラブルに拡張する画期的なソリューションです。

深夜の水漏れ電話にオペレーターが対応できない、外国人入居者とコミュニケーションが取れない―― こうした現場の悩みを、FlashAI 2.0は根本から解決します。賃貸管理の新しいスタンダードを、FlashLabs社と共に創っていきます。また、2028年には日本古来のホスピタリティーを追求したプロダクトを軸に、AIと人の共存ソリューションを最大化して海外事業にも注力して参ります。」

FlashAI 2.0について

FlashAI 2.0は、FlashLabsが開発した次世代エンタープライズAI音声プラットフォームです。CX（顧客体験）、営業自動化、コンタクトセンター業務向けに設計され、人間レベルの自然な会話を実現する音声AIエージェントを提供します。

従来のボイスボットとは異なる対応をすることで圧倒的な低遅延と自然な対話を実現しています。7言語以上の多言語対応、主要CRMとの連携、リアルタイム分析機能を備え、B2B企業からB2Cサービスまで幅広い業界で導入が進んでいます。

FlashAI 公式サイト(https://www.flashlabs.ai/flashai-voice-agents)

FlashLabs株式会社について

FlashLabsは、営業とカスタマーエクスペリエンスを自動化、そして最終的には自律化へ導くことを目指すAI応用研究所です。機械の処理速度・精度と人間の戦略的洞察を融合させた"Human-AI Hybrid"で、従来手法を凌駕する成果を企業にもたらします。

主力製品であるエンタープライズAI音声プラットフォーム「FlashAI 2.0」、AIセールス＆GTMプラットフォーム「FlashRev」を提供し、SOC2認証取得、G2 Leader評価獲得など、エンタープライズ品質のAIソリューションをグローバルに展開しています。

会社名: FlashLabs株式会社

所在地: 東京都千代田区一番町10番8号

代表者:代表取締役 細井 洋一

事業内容:AI応用研究、エンタープライズAIソフトウェアの開発・提供

FlashLabs公式サイト(https://www.flashlabs.ai/)

ZENBU株式会社について

ZENBU株式会社は、「全部、解決。」をミッションに、不動産・建築業界向けの総合サポート事業を展開しています。建物維持管理、入居者対応、鍵交換、24時間メンテナンスサービスなど幅広いソリューションを提供し、賃貸管理会社やオーナーの業務負荷軽減を支援しています。

主力サービスである入居者向け24時間365日の緊急駆けつけで、受託実績は日本の賃貸市場の7%を超えます。名古屋、東京、大阪の3拠点体制で全国対応を行っており、賃貸住宅分野における現場オペレーションの深い知見を強みとしています。

会社名: ZENBU株式会社

所在地: 愛知県名古屋市中区正木3丁目13番8号 山田ビル3F

東京オフィス: 東京都渋谷区猿楽町29-8 ヒルサイドテラスE棟32

代表者: 代表取締役 松下 直史

設立: 2020年4月

事業内容: 不動産・建築業界向け総合サポート（建物維持管理、入居者対応、24時間緊急駆けつけサービス、鍵交換業務等）

URL: https://all-zenbu.co.jp/

本件に関するお問い合わせ先

FlashLabs株式会社 マーケティング部

担当：小林 光喜

https://www.flashlabs.ai/