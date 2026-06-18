通信ネットワークの自律化支援サービス「SAILOR Assessment」を提供開始

伊藤忠テクノソリューションズ株式会社

伊藤忠テクノソリューションズ株式会社（代表取締役社長：新宮 達史、本社：東京都港区、略称：CTC）は、通信事業者向けにネットワーク運用の自律化を支援するサービス「SAILOR Assessment（セイラーアセスメント）」の提供を開始します。近年、通信ネットワークが高度化・複雑化しており、それに伴い運用コストも増加傾向にあります。本サービスは、ネットワーク運用の現状を評価し、課題を可視化すると共に、自律化に向けた改善ロードマップを提示します。国際標準団体であるTM Forum※1のフレームワークに基づき、自律化レベル（Autonomous Networks Level：ANL）を客観的に評価し、運用効率の向上とサービス提供プロセスの高度化を支援します。

近年、5GやIoT、生成AIの普及により、接続デバイスの多様化や通信量の増加が進んでいます。ネットワークの監視をはじめとする一部の運用は自動化されつつあるものの、依然として人の手による運用が多く残っているのが現状です。

こうした状況を背景に、AIを活用した「自律型ネットワーク」への関心が高まっています。通信業界では、ネットワーク自律化の実現に向けた取り組みが加速する中、自社の自律化レベルを客観的に判断するための指標やフレームワークの必要性が高まっています。



SAILOR Assessmentは、通信ネットワークの運用状況を分析し、自律化の進捗状況を明確にした上で、今後の改善計画を提示する伴走型コンサルティングサービスです。3段階の提供メニューを展開しており、エントリーモデルは300万円(税抜き)から提供します。



本サービスは、TM Forumの評価フレームワークに基づき、障害対応や構成変更などの運用業務ごとに自動化レベルを評価し、自律化の進展度合いを可視化します。現状と目標とのギャップを明確にし、優先すべき課題を整理することが可能です。

さらに、評価結果をもとにAI活用や自律化の適用領域を整理し、1～3年のロードマップを策定することで、自律型ネットワークの導入を計画的に支援します。また、TM ForumによるANLの公式認定の取得を見据えた支援にも対応します。



CTCは、TM Forumの自律型ネットワーク評価資格の認定者が11名在籍しており、認定者数で国内2位（2026年5月時点）※2となるなど、通信業界において高い専門性を有しています。本サービスによる評価結果に基づき、運用業務の自動化に向けたAIの適用や自動化ツールの導入など、実運用を見据えた自律型ネットワークの実現を支援します。



今後もCTCは、自律型ネットワーク分野における専門性の強化を図り、通信ネットワークの自律化・高度化に向けた取り組みを推進するとともに、通信事業者のデジタル変革を支援していきます。

■全体イメージ■TM Forum「自律型ネットワークレベル」(ANL)■SAILOR Assessment サービス紹介資料/動画/ロゴマーク

・サービス概要： https://www.ctc-g.co.jp/keys/download/sailor-assessment-introduction

・動画：通信ネットワークの自律化支援サービス ― 「SAILOR Assessment」｜CTC公式

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=tdLYAS2n-Sw ]

・ロゴマーク：

なお、今回の発表にあたり、以下のコメントをいただいております。

通信業界では現在、効率の向上、顧客体験の強化、新たな収益機会の創出を目的に、AIを活用した自律化の導入が急速に進んでいます。

CTCによるANレベルスキル認定は、TM Forumが提供する標準化された評価手法及びツールを用いて、自律型ネットワークレベルを客観的に評価するための能力を有していることを示すものです。これは、自律型ネットワークへの変革に向けた取り組みを進める上で重要な基盤となります。

TM Forum

Executive Vice President, Products & Services Andy Tiller

※1 TM Forumは、通信サービスプロバイダー（CSP）の世界上位10社をはじめ、ハイパースケーラー上位3社、ネットワーク機器ベンダー（NEP）、ソフトウェアベンダー、コンサルティング企業、システムインテグレーターなど、グローバルな通信エコシステムにわたる800以上の組織で構成される業界団体です。会員間の協働やイノベーションを促進し、持続的な変革の実現に向けた取り組みを推進しています。 詳細は、www.tmforum.orgをご参照ください。

※2 詳細は、『CTC社員11名がTM Forumの「自律型ネットワーク」資格を取得、国内で2位に』

https://www.ctc-g.co.jp/news/info/20260603-02098.htmlをご参照ください。(https://www.ctc-g.co.jp/news/info/20260603-02098.html%E3%82%92%E3%81%94%E5%8F%82%E7%85%A7%E3%81%8F%E3%81%A0%E3%81%95%E3%81%84%E3%80%82)

※ 記載されている商品名などの固有名詞は、各社の商標または登録商標です。

※ 掲載されている情報は、発表日現在の情報です。最新の情報と異なる場合がありますのでご了承ください。

以上

伊藤忠テクノソリューションズ株式会社

https://www.ctc-g.co.jp/