Voidol UNLIMITEDが大型アップデート！RVCモードがAMD製グラボに正式対応し、ボイチェンがもっと身近に。

クリムゾンテクノロジー株式会社

クリムゾンテクノロジー株式会社（本社：東京都世田谷区、代表取締役：飛河 和生）は、AIリアルタイム音声変換ソフトウェア・Voidol3Rを月額2,200円で使えるサブスクサービス・Voidol UNLIMITEDにおいて、これまでNVIDIA製グラフィックボード（GPU）のみに限定されていた高性能AI音声変換「RVC（Retrieval-based Voice Conversion）モード」の対応環境を大幅に拡張し、新たに「AMD製グラフィックボード（GPU）」への正式対応を決定いたしました。

今回のアップデートにより、これまで環境の制約によりRVCモードのご利用が難しかったAMDユーザーの皆様にも、Voidolが誇る圧倒的な低遅延かつ高音質なAIリアルタイム音声変換をお楽しみいただけるようになります。

また、RVCモードにオフライン変換機能を搭載。お手持ちの音声ファイルがあれば手軽に変換できるようになりました。 ボーカル音声を変換し、DAW（音楽制作ソフト）での楽曲制作にも活用可能です。

■ RVCモード対応拡張の背景

Voidol UNLIMITEDは、配信者やVTuber、ゲーム実況者を始めとする多くのクリエイターに愛用されているリアルタイムボイスチェンジャーです。近年、AI技術の進化に伴い、より自然でハイクオリティな音声変換を実現する「RVCモード」の需要が高まっていました。 従来、このRVCモードの処理にはNVIDIA社のCUDA環境が必須となっておりましたが、「AMD製のグラフィックボードでも動かしたい」という数多くのユーザーの皆様からの熱いご要望にお応えし、この度AMDグラボへの対応を実現いたしました。

■ RVCモード 推奨動作スペック

AMDグラボへの対応に伴い、RVCモードを快適にご利用いただくための推奨動作環境を公開いたします。

CPU： インテル(R) Core(TM) i7-9750H 以上、または AMD Ryzen(TM) 5 4500 以上

メモリ： 16GB 以上

GPU（グラフィックボード）： NVIDIA(R) GeForce(R) GTX 1650 以上、または AMD Radeon(TM) RX 6500 XT 以上

ビデオメモリ（VRAM）： 4GB 以上

ストレージ： 10GB 以上の空き容量（SSD 推奨）

※上記スペックを満たす環境において、よりスムーズで安定した音声変換パフォーマンスを発揮します。

■ Voidol UNLIMITEDについて

Voidol UNLIMITEDは誰もが瞬時に「なりたい声」へと変わることができるリアルタイムボイスチェンジャーです。

特定のキャラクターへのリアルタイム声質変換を実現するAIモード、上下3オクターブにわたるピッチの変化やフォルマントの変化を自由に設定できるSYNTHモード、さらにRVCをベースに当社独自開発した最新のAI声質変換方式（RVCモード）の3つのモードを搭載し、約40種類の様々なキャラクターのボイスモデルを月額料金内で使い放題。

オンラインゲーム、メタバース、動画配信など、多様なシーンであなたの「声の演出」をサポートします。

進化を続けるVoidol UNLIMITEDの今後の展開に、ぜひご期待ください。

■ 関連リンク・公式SNS

最新情報や詳細については、以下の公式ページおよびSNSをご確認ください。

Voidol 公式サイト（Voidol Unlimited）： https://crimsontech.jp/apps/voidol_unlimited/

公式X（旧Twitter）： https://x.com/voidol_crimson

公式Instagram： https://www.instagram.com/voidol_crimson/



【本件に関するお問い合わせ先】

企業名：クリムゾンテクノロジー株式会社

担当者名：西村美沙子

E-Mail：nishimura.misako@crimsontech.jp