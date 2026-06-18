シストランジャパン合同会社

シストランジャパン合同会社（本社：東京都港区、日本代表：江上 聡）は、ChapsVision（チャップスビジョン）グループの一員として、同グループのデータ統合AI分析プラットフォーム Argonos（アルゴノス）が、フランス国内治安総局（DGSI）に正式採用されたことをお知らせします。

フランス国内治安総局（DGSI）が主導する次世代情報分析基盤選定プロジェクトにおいて、Argonos は、文書・画像・映像・音声・業務データなど多様な形式のデータをセキュアに処理・活用するソブリンAIプラットフォームとして採用されました。

Argonosはデータの収集・整理・変換・品質管理から分析可能な状態への統合までを一貫して担うとともに、高度なデータモデリング・セキュリティ管理・可視化機能を通じて、精度の高いインテリジェンスの生成と迅速な意思決定を強力に支援します。

背景：安全保障の観点から高まるソブリンAIプラットフォームの重要性

地政学的リスクや経済安全保障への意識が世界的に高まるなか、政府機関・重要インフラ・金融・製造業をはじめとする各セクターでは、組織の内外に分散する大量のデータを安全に統合・分析することの重要性がかつてなく増しています。とりわけ機密性の高いデータを扱う領域においては、分析性能の高さはもとより、データの収集・整理・処理・分析・可視化に至るライフサイクル全体を、信頼性の確保された環境のもとで一元的に管理できることが不可欠な要件となっています。

一方、データ・AI分析の領域では、特定の国外事業者への依存がリスク要因として認識されるケースも少なくありませんでした。こうした課題意識を背景に、データ主権を確保しつつ、透明性・セキュリティ・運用管理の自由度を兼ね備えたソブリンAIプラットフォームへの注目が急速に高まっています。

Argonosは、機密性の高いデータを扱う組織に対し、外部依存を極小化した、安全かつ透明性の高いデータ統合・AI分析基盤を提供します。

Argonos：業種を問わず、重要課題に応える高い技術力

企業・政府機関をはじめとする多くの組織は、文書・画像・映像・音声記録など、形式も管理元も異なる大量のデータを保有しています。業種や組織によって課題の様相は異なりますが、これらのデータを一元的に統合・分析し、業務上の意思決定や戦略判断に活用できる形に整えることは、あらゆる組織に共通する重要課題となっています。

Argonosは、こうした課題に応えるデータ統合AI分析プラットフォームとして、形式や取得元を問わず大量のデータを収集・整理・処理・分析し、情報間の関連性を直感的に可視化します。

さらに、Argonosは業務要件や運用環境に応じて柔軟に構成できるモジュール型のアーキテクチャを採用しています。AIエージェントとの連携により、従業員の日常業務の支援から複雑な課題への対処、一部業務プロセスの自動化まで幅広く活用できます。

また、顧客のオンプレミスサーバーを含む多様なインフラ環境への導入に対応しており、アーキテクチャの透明性を維持しながら、顧客自身がプラットフォームを主体的に管理・運用することが可能です。これにより、行政・防衛・重要インフラ・金融・製造業など、機密性の高いデータを取り扱う組織においても、安全なデータ統合AI分析基盤として幅広く活用いただけます。

ChapsVision CEOのコメント

ChapsVisionグループCEOのOlivier Dellenbachは、次のように述べています。

「今回フランス政府からいただいた信頼は、データ主権と高い性能の両立という目標に向けて当社が長年積み重ねてきた取り組みへの評価に他なりません。同時に、機密性の高いデータを扱う行政機関や企業に対して、Argonosが信頼性と実用性を兼ね備えたデータ統合・分析プラットフォームであることを示す、重要な証左でもあります。地政学的リスクや経済安全保障への意識が世界的に高まるなか、透明性と安全性を確保しながらデータを戦略的に活用できるプラットフォームの重要性は、今後ますます増していくと確信しています。今回の選定は、ChapsVisionのすべての社員にとって、この上ない誇りです。」

【ChapsVision（チャップスビジョン）について】

ChapsVisionは、データインテリジェンスおよびエージェント型AIソリューションを提供するグローバル企業です。大企業・政府機関が保有する大量のデータの収集・変換・分析を通じて、意思決定の高度化とAIエージェントによる業務自動化を支援しています。2019年にフランスで創業し、現在は売上高約2億ユーロ、従業員約1,100名（うちR&Dエンジニア約450名）を擁するまでに成長。欧州・米国・日本を含む世界7拠点を基盤に、40か国以上でビジネスを展開しています。

【シストランジャパンについて】

シストランジャパン合同会社は、ChapsVisionグループの日本法人として、オンプレミス型AI翻訳

SYSTRAN、エンタープライズAIサーチSinequa、およびデータ統合AI分析プラットフォーム

Argonosの国内販売・技術サポートを担っています。国内防衛機関や製造業をはじめとする豊富な導入実績を強みに、企業・政府機関のお客様に対して、セキュリティとデータ主権を重視した、信頼性の高いAIソリューションを提供してまいります。

シストランジャパン合同会社

住所：〒106-0032 東京都港区六本木1-4-5 アークヒルズサウスタワー16F

電話：03-4571-2020

ウェブサイト： https://www.chapsvision.com/ja/platform/argonos/