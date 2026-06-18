法人様向け中古パソコン販売サイト「中古パソコン法人販売」ですぐに使える10％OFFクーポンと何度でも使える5％OFFクーポンを配布

株式会社エスエヌシー

IT機器のライフサイクル全体をサポートするLCMサービスを展開する株式会社エスエヌシー（本社：大阪府大阪市中央区、代表取締役社長 中近 芳樹、以下「SNC」）が運営する法人様向けの中古パソコンの販売サイト「中古パソコン法人販売」（https://biz.sncj.co.jp/(https://biz.sncj.co.jp/?utm_source=prtimes&utm_medium=prtimes&utm_id=prtimes)）にてこのたび、新規会員登録をしていただいた方を対象に、すぐにご利用いただける10％OFFクーポンの配布を開始いたしました。さらに、メルマガにご登録いただくと、何度でもご利用いただける5％OFFクーポンもご用意しております。ぜひこの機会にご登録のうえ、お得にお買い物をお楽しみください。詳細は特典のご案内ページ（https://biz.sncj.co.jp/content/member(https://biz.sncj.co.jp/content/member?utm_source=prtimes&utm_medium=prtimes&utm_id=prtimes)）でご確認ください。クーポンの併用は不可となります。

■中古パソコンのご紹介

富士通 【WEBカメラ搭載】LIFEBOOK U7410/D【Win11】

OS：Windows 11 Pro 64bit

CPU：Core i5 (10310U)

メモリ：8GB

ストレージ：SSD 128GB

通常価格44,000(税込)

商品ページはこちら▶商品ページ(https://biz.sncj.co.jp/item/detail/54498?utm_source=prtimes&utm_medium=prtimes&utm_id=prtimes)

PANASONIC 【WEBカメラ搭載】LET'S NOTE CF-QV9【Win11】

OS：Windows 11 Pro 64bit

CPU：Core i5 (1135G7)

メモリ：8GB

ストレージ：SSD 256GB

通常価格53,900(税込)

商品ページはこちら▶商品ページ(https://biz.sncj.co.jp/item/detail/54143?utm_source=prtimes&utm_medium=prtimes&utm_id=prtimes)

HP PRO MINI 400 G9【Win11】

OS：Windows 11 Pro 64bit

CPU：Core i3 (8100T)

メモリ：8GB

ストレージ：SSD 256GB

通常価格63,800(税込)

商品ページはこちら▶商品ページ(https://biz.sncj.co.jp/item/detail/54682?utm_source=prtimes&utm_medium=prtimes&utm_id=prtimes)

DELL OPTIPLEX 3060 MICRO【Win11】

OS：Windows 11 Pro 64bit

CPU：Core i3 (8100T)

メモリ：8GB

ストレージ：SSD 256GB

通常価格25,300(税込)

商品ページはこちら▶商品ページ(https://biz.sncj.co.jp/item/detail/53161?utm_source=prtimes&utm_medium=prtimes&utm_id=prtimes)

本情報は配信時点のものです。ご覧いただくタイミングによっては、完売等の場合がございます。

他にも多数取り揃えております。お気軽にお問い合わせくださいませ。

■中古パソコン法人販売が選ばれる理由

業界最長クラスの3年保証

中古パソコン法人販売では、中古パソコンを安心してお使いいただけるよう、上場企業グループ会社だからできる業界最長クラスとなる3年保証を付帯しています。万が一の不具合にも対応いたしますので、ご購入後も安心してご利用いただけます。※新品など一部商品は対象外です。

厳格品質管理

中古パソコン法人販売では、厳格な品質基準をクリアした商品のみを厳選して販売しています。

今回ご紹介したパソコン以外にも中古パソコンを多数取り揃えております。

LCMサービスについて

SNCでは中古パソコン販売の他にLCMサービスも行っておりますのでご紹介させていただきます。

- リユースPC販売- キッティングサービス- 買取・データ消去

https://www.sncj.co.jp/service/equipment/(https://www.sncj.co.jp/service/equipment/?utm_source=prtimes&utm_medium=prtimes&utm_id=prtimes)

当社は持続可能なIT機器のライフサイクル事業を提供しています。リユースPC販売では、手頃な価格で高品質の再生PCを提供し、購入コストを軽減します。キッティングサービスでは、迅速にお客様の要求に合わせた機器導入をサポート。買取・データ消去サービスを通じて不要機器を適正価格で買い取り、情報を安全に保護します。これにより、企業に安心と効率、そして環境貢献を提供しています。

01.リユースPC販売

リユースPCに対し、3年の保証を無償でお付けしている業者はほとんどありません。技術、品質に自信があるからこそお届けできるサービスです。

02.キッティングサービス

PCのキッティングを代行いたします。ヒアリングに基づき、お客様のご要望に沿った設定を行います。

03.買取・データ消去

使い終わったIT機器のデータを確実に消去し、その後買取させていただくことも可能です。※データ消去証明書を発行可能。

キキログについて- 初期費用＋利用料 0円- ラベル管理で資産の紐づけが簡単- 棚卸作業を大幅に短縮- 修理・返却依頼もオンラインで完結

https://lp.sncj.co.jp/kikilog/(https://lp.sncj.co.jp/kikilog/?utm_source=prtimes&utm_medium=prtimes&utm_id=prtimes)

社内に溢れるパソコン・モニタなどのIT機器を簡単に管理するためのソリューションです。

管理ラベルを用いた端末の台帳管理や、棚卸機能、修理・リース返却依頼の簡略化などにより、情シス様の業務を大幅に効率化、負担を軽減いたします。初期費用＋利用料0円でご利用いただけます。

ワスレナイについて- 初期費用＋利用料 0円- 不要アカウントを自動検知しコスト削減- 情報漏洩リスクを低減

https://lp.wasurenai.jp/(https://lp.wasurenai.jp/?utm_source=prtimes&utm_medium=prtimes&utm_id=prtimes)

SaaSアカウントの一元管理で情シス業務を効率化します。不要なアカウント検知・削除で無駄なコストを削減すると同時に、情報漏洩のリスクを回避します。アカウントの発行・解約・連携忘れなど、SaaSの「ワスレタ」をゼロにするシステムです。初期費用＋利用料0円でご利用いただけます。

株式会社エスエヌシー 会社概要

代表者 ：代表取締役 中近 芳樹

所在地 ：大阪本社：大阪府大阪市中央区南船場1-18-17 商工中金船場ビル 9F

東京オフィス/LCMサービスセンター/西日本テクニカルセンター/東日本テクニカルセンター

設立 ：1997年7月23日

資本金 ：5,000万円

業務内容 ：

【リユース事業】

パソコン買取/パソコンデータ消去サービス/中古パソコン販売・レンタル/中古パソコン販売Webショップ

【Web事業】

受託システム開発/Webデザイン・スマートフォンサイト制作/CMS構築・制作

ネットショップパッケージソフト

【ITマネージメント事業】

インフラ構築・運用・保守/BPO/ヘルプデスク・テクニカルサービス/人材派遣・受託

システム・ハードウェア保守

会社HP ：https://www.sncj.co.jp/(https://www.sncj.co.jp/?utm_source=prtimes&utm_medium=prtimes&utm_id=prtimes)