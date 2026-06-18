水月雨（MOONDROP）、片側24基のフルBA構成フラッグシップイヤホン「Armature Art 24」を6月18日（木）より発売

MOONDROP株式会社

MOONDROP株式会社は、クロスオーバー技術シリーズ「XTMシリーズ」の全く新しいコンセプトライン「アーマチュアアート（動鉄芸術）」より、片側24基のバランスド・アーマチュア（BA）ドライバーを搭載したカナル型イヤホン「Armature Art 24（アーマチュアアート24 / XTM-AA24）」を、6月18日（木）より販売開始いたします。

「Armature Art 24」は、複雑な音響構造と高度なクロスオーバー技術を惜しみなく投入しながら、極めて純粋で一貫性のある高品質なサウンド再生を実現する、水月雨のこだわりと技術の限界に挑んだフルBA（バランスド・アーマチュア）搭載モデルです。

■ 開発背景

近年、ハイブリッド型のイヤホンが市場の主流となる中、フルBA構成に特化した製品は減少傾向にありました。しかし、独自の「純粋さ」「優れた一貫性」、そして精緻なディテール再現力を持つフルBAならではのサウンドを求める声は今も根強く存在しています。

この声に応え、フルBAが持つポテンシャルを極限まで引き出すため、新たな設計思想と「純粋さ」へのこだわりを本製品に注ぎ込みました。

■「Armature Art 24」の特徴

片側24基のBAドライバーによる、高密度・高解像・優れたダイナミクス

XTMシリーズは、単にドライバー数を誇示するための安易な多層クロスオーバーは行いません。

片側24基という極めて贅沢なハードウェアを100%調和させるため、独自のアコースティック設計を採用。多数の専用カスタム非標準パーツを惜しみなく投入し、独創的な設計思想によって24基のBAドライバーを完全に協調させました。マルチドライバー構成ならではの音の特性を巧みに活かし、音場密度・高い解像感・豊かな空間表現・ダイナミクスのすべてにおいて、24ドライバーにふさわしい期待を遙かに上回るサウンドを実現しています。

各帯域に最適化されたBAモジュール構成

全24基のドライバーは、低・中高・超高それぞれの帯域のポテンシャルを極限まで引き出すため、贅沢な専用モジュールと新素材を導入しています。

・特許取得済み16基BA低域モジュール

AA24に搭載された革新的なSUPERWOOFERモジュールは、16基の低域ユニットを8グループに分け、互いに均等に漸進する遅延順序で音の伝送経路上に配置しました。実空間における音の弥散現象を模擬することで、高密度感と豊かな低域表現、そして緻密かつ安定感のある中低域を実現します。

・4基中高域BAドライバー

中高域には、Al-Mg合金製振動板を採用したBAドライバーを4基搭載。豊かな密度感と高い解像度を両立しつつ、中域ドライバーの過度な積層による不要なカップリングを回避。軽量なAl-Mg合金振動板は、従来のアルミ振動板BAドライバーと比べて、広い再生帯域と高速なレスポンスを実現。

・4基超高域BAドライバー

4基のカスタム設計によるAI-Mg合金振動板超高域BAドライバーを搭載。専用ダンピングサスペンションにより、く素早いレスポンスと優れた制動特性を両立。さらに、精密な3Dプリント技術で形成された音響チャンネルにより、各ユニットの音を最適に統合し、超高域の位相干渉を抑制。滑らかで伸びやかな超高域ディテールを、ありのままに忠実に届けます。

全帯域の位相接続と緻密なチューニング

水月雨の経験豊富な開発チームにより設計・調整され、厳密な客観測定を経て、全帯域で高い位相一致を実現。より正確な定位と自然な和音の再現を提供。

そして、長年にわたり培ってきたマルチドライバーイヤホン開発の豊富な経験と技術的蓄積は、フルBA構成の本製品においても、革新的な設計を通じてさまざまな課題の解決に活かされています。

さらに、主観評価と客観測定を繰り返し照合する綿密なチューニングによって、より自然でリアリティあふれる音色表現を追求し続けています。

余剰位相特性グラフ（優れた全帯域位相一致性を示すデータ）周波数特性グラフ（B&K 5128測定データ）

業界一流の3Dプリント企業「HeyGears」との提携による超精密音響構造

XTMシリーズの極めて複雑な音響構造は、3Dプリント技術の加工精度と信頼性に対して非常に高い要求を課します。

水月雨は、業界一流の3Dプリント企業「HeyGears」と長期にわたる信頼関係を築き、戦略的パートナーシップを締結。高精度DLP-3Dプリント技術の緻密な調整を重ねることで、複雑かつ高精度な構造の量産化を実現しています。

氷華の結晶模様、窒化処理チタン合金フェイスプレート

AA24のフェイスプレートには、極めて高い堅牢性と軽量性を誇るチタン合金素材を採用。特殊加工により、表面に「氷華」のように美しく複雑な結晶紋理を形成しています。

さらに、表面に窒化処理を施すことで耐摩耗性を大幅に向上。見る角度や光の当たり方で万千に変化する美しい結晶テクスチャを、長期間にわたり美しく保ちます。

0.78mm 2Pinリケーブル設計・厳選高品質ミックスケーブル

0.78mm 2Pinリケーブル設計を採用し、お好みのケーブルやBluetoothモジュールへの交換に対応。

19芯の高品質単結晶銅と19芯の純銀を組み合わせたミックスケーブルを採用することで、緻密かつ安定感のある中低域を実現しました。さらに、ケーブル最外層には編組素材を採用することで、優れた耐久性も兼ね備えています。

標準3種のイヤーピース付属、新開発「ATF」フォームシリコンイヤーピースも採用

AA24には、選べる3種類の異なるイヤーピース（標準シリコン、UC、新開発のフォームシリコン「ATF」シリーズ）を標準付属。

水月雨が新開発した「ATF」は、フォームとシリコンを融合させることで、高い遮音性と快適なフィット感を両立。独自の構造設計により、従来のフォームタイプにありがちだった「音のこもり感」や「輪郭の曖昧さ」を完全に抑制し、極めてクリアで実在感のあるサウンドを実現します。

■ 製品スペック詳細

■ 価格と販売場所

[表: https://prtimes.jp/data/corp/170901/table/26_1_59aab65e8c21e64b79147314b13141fb.jpg?v=202606180152 ]

・販売開始日：2026年6月18日（木）

・一般販売価格：\188,100（税込）

・EC販売：

Amazonサイト：https://amzn.to/3QrMsR3

楽天市場サイト：https://item.rakuten.co.jp/moondrop/aa24/

・店頭販売：e☆イヤホン / ビックカメラ / フジヤエービック / ヨドバシカメラ

■ 水月雨 / MOONDROPについて

水月雨（MOONDROP）は、2015年に設立された中国のHiFiブランドです。設立当初より自社で設計と研究開発を行い、現在は体系的なフルチェーンの独立開発能力を有し、トップクラスのハードウェア設備、アイディアが豊富なソフトウェア とハードウェアの研究開発チーム、ユニークな音響研究開発チームで構成されています。独自のイヤホン・ヘッドホン製造工場といくつかの支社研究開発ラボを有し、ユーザーの声を取り入れながら、市場にないワクワクするような商品を製作できるよう取り組んでいます。

MOONDROP公式サイト：https://moondrop.co.jp/

メディアお問合せ窓口：marketing@moondroplab.com