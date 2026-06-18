溺水検知AI「SAFESWIM」のBloomAI、日本スイミングクラブ協会・日本フィットネス産業協会への加盟が受理

株式会社BloomAI

「水辺の死亡事故を、AIでゼロに。」をミッションに掲げるAIスタートアップの株式会社BloomAI（本社：神奈川県藤沢市、代表取締役：西尾直樹）は、このたび一般社団法人日本スイミングクラブ協会（JSCA）および一般社団法人日本フィットネス産業協会（FIA）より、賛助会員としての参画を正式に受理されました。溺水検知AI「SAFESWIM（セーフスイム）」を提供するBloomAIは、自社サービスの普及にとどまらず、両業界の一員として、水泳・プール業界全体の発展に貢献してまいります。

■ 加盟の概要

このたび株式会社BloomAIは、以下の2つの業界団体より、賛助会員としての参画を正式にお認めいただきました。

- 一般社団法人 日本スイミングクラブ協会（JSCA）- 一般社団法人 日本フィットネス産業協会（FIA）

両団体は、長年にわたり日本の水泳指導・プール運営・フィットネスの現場を支え、業界の健全な発展を牽引してきた中核的な団体です。創業間もないBloomAIが、その一員として参画をお認めいただいたことを、たいへん光栄に受け止めています。

■ 加盟の経緯

水辺・プールの安全と文化は、現場の指導者、施設の運営者、そして業界団体の皆様が、長い年月をかけて築き上げてこられたものです。

BloomAIは、AIという新しい技術を持つ一方で、この業界においては新参者です。だからこそ私たちは、自社サービスを広めるための足がかりとしてではなく、まず業界の一員として輪に加わり、現場に学び、その発展に貢献したいという思いから、賛助会員への参画を志願いたしました。

水辺の死亡事故をゼロにするという目標は、一社の技術だけで成し遂げられるものではありません。20年以上にわたり国内のライフガード・水辺安全管理を担ってきたグループ会社の現場知見を礎に、業界の皆様と同じ視点に立ち、共に課題へ向き合ってまいります。

■ SAFESWIMについて

SAFESWIMは、プール内のカメラ映像をAIがリアルタイムに解析し、水中で動かなくなった人や沈んでいく動作を秒単位で検知して、監視員に即時アラートを発報する溺水検知AIです。

台湾FortuneAI社の独自技術を採用し、プール特有の環境でも99.9%※の検知精度を実現しています。監視員を「置き換える」のではなく「補強する」設計で、現場の判断は人が、見逃しの防止はAIが担います。

（※検知精度99.9%は、屋内25m×6コースの標準的なプール環境での検証値です。施設環境により変動する場合があります。）

■ 加盟後の目標

詳細を見る :https://safeswim.bloomaijapan.com/?utm_source=prtimes&utm_medium=pr&utm_campaign=0618_sanjo

両協会への参画を起点に、BloomAIは「製品を届ける」立場を超えて、業界の発展に資する取り組みを加速していきます。

より有益な情報発信：

両協会の機関誌・講習会・イベント等を通じて、水辺の安全に関する知見や最新動向を、現場の皆様に役立つ形で発信します。

現場との対話の深化：

スイミングクラブ・フィットネス施設の現場の声を起点に、AI溺水検知の実装知見を蓄積し、業界全体で共有できる資産にしていきます。

業界発展に資する取り組みの推進：

安全管理の高度化、人材の負担軽減、安全啓発など、業界が長年向き合ってきた課題に、AIと現場知見の掛け合わせで貢献します。

■ 代表コメント

「水辺の安全は、誰か一社の技術だけで守れるものではありません。長年この業界を支えてこられた皆様の輪に、新参者として加えていただけたことに、心から感謝しています。私たちはまず学ぶ側として現場に向き合い、AIという新しい目を、業界の発展のために役立てていきたい。今回の加盟を、その第一歩としたいと考えています。」

- 株式会社BloomAI 代表取締役 西尾直樹

会社概要

「水辺の死亡事故を、AIでゼロに。」をミッションに掲げるAIスタートアップです。溺水検知AI「SAFESWIM（セーフスイム）」の開発・提供を中核事業とし、20年以上にわたり国内のライフガード・水辺安全管理事業を担ってきたグループ会社「株式会社BLUE POWER」の現場知見と、台湾FortuneAI社のAI画像解析技術・VIVOTEK社のネットワークカメラを掛け合わせ、「見逃しゼロ」の安全管理体制の構築を支援しています。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/182685/table/3_1_e3c6c11fd986d661f2dae882a226af93.jpg?v=202606180152 ]