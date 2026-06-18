楽天モバイル、「OPPO Reno15 A」を6月18日（木）より予約受付開始

楽天グループ株式会社

楽天モバイル株式会社（以下「楽天モバイル」）は、「楽天モバイル」公式サイトおよび「楽天モバイル公式 楽天市場店」にて、本日6月18日（木）午前10時より「OPPO Reno15 A」の予約受付を開始しました。また、「楽天モバイル」公式サイト、「楽天モバイルショップ」および「楽天モバイル公式 楽天市場店」にて、6月25日（木）午前9時より57,990円（税込）で発売します（注1）。本製品は、超大容量の7,000mAhバッテリーと最大約5,000万画素の高精細カメラを搭載した5G対応スマートフォンです（注2）。

「OPPO Reno15 A」

実施中のキャンペーンをご利用いただくと、他社から電話番号そのままのお乗り換えで「Rakuten最強プラン」または「Rakuten最強U-NEXT」を初めてお申し込みいただいたお客様を対象に、最大16,000ポイントの「楽天ポイント」を還元するため、製品価格57,990円（税込）のところ、実質価格41,990円で本製品をご購入いただけます（注3、4、5、6）。

「OPPO Reno15 A」は、スリムなボディに約2日間半使える7,000mAhの超大容量バッテリーを搭載しています（注7）。80W SUPERVOOC(TM)急速充電対応で効率よく充電できるほか、ゲーム中などに直接本体へ電力を供給できるバイパス充電にも対応し、本体の発熱とバッテリーへの負荷を抑えます（注8）。

AI機能の「AIマインドスペース」を搭載し、3本指で下から上にスワイプするだけで画面に表示中のコンテンツを分析・保存します。保存されたコンテンツは内容に応じて自動で分類されるため、キーワード検索でいつでも素早くアクセスできます。

アウトカメラ・インカメラともに最大約5,000万画素の高精細カメラを搭載し、表情や質感まで鮮明に描写します。

さらに、OPPO独自のOS「ColorOS 16」を搭載し、独自の流暢性テストをクリアした高い安定性によって、5年後も快適な操作感が続きます（注9）。そのほか、防水（IPX8・IPX9）・防塵（IP6X）、指紋・顔による生体認証、おサイフケータイ(R)のほか、nanoSIMとeSIMのデュアルSIMにも対応しています（注10）。

■各チャネル予約受付開始日・発売日と製品価格

・予約受付開始日時

「楽天モバイル」公式サイト・「楽天モバイル公式 楽天市場店」：2026年6月18日（木）午前10時

・発売日時

「楽天モバイル」公式サイト・「楽天モバイル公式 楽天市場店」：2026年6月25日（木）午前9時

楽天モバイルショップ：2026年6月25日（木）

※各店舗の開店時間より発売。

・製品価格

57,990円（税込）

■「OPPO Reno15 A」製品ページ

https://network.mobile.rakuten.co.jp/product/smartphone/reno15-a/

（注1）発売日は前後する可能性がございます。

（注2）5GはSub6のみ対応。5G通信は一部エリアのみ。

（注3）「Rakuten最強プラン（データタイプ）」から「Rakuten最強プラン」または「Rakuten最強U-NEXT」へプラン変更した場合や、「Rakuten最強プラン」から「Rakuten最強U-NEXT」、「Rakuten最強U-NEXT」から「Rakuten最強プラン」へプラン変更した場合は対象外です。

（注4）「【Rakuten最強プランはじめてお申し込み特典】他社から乗り換えでポイントプレゼント」キャンペーンによる10,000ポイント還元および「『Rakuten最強プラン』＋対象のAndroid(TM)製品ご購入でポイント還元」キャンペーンによる6,000ポイント還元により、最大16,000ポイントを還元します。「【Rakuten最強プランはじめてお申し込み特典】他社から乗り換えでポイントプレゼント」キャンペーンはエントリーが必要です。

（注5）還元するポイントは期間限定ポイントです。ポイント還元には条件があります。

（注6）「実質価格」とは、本キャンペーンの適用条件達成により後日還元されるポイントを加味した価格であり、実際のお支払い金額とは異なります。

（注7）1日あたり約6時間利用すると想定した、OPPO実験室での測定結果です（動画視聴、SNS閲覧、インターネット閲覧、その他機能など）。実際の使用可能時間は、利用状況や設定によって異なります。

（注8）充電器の使用に関する注意事項は安全ガイドをご覧ください。80W SUPERVOOC(TM)急速充電器は別売りで、OPPO公式オンラインショップで購入できます。

（注9）OPPO実験室で収集されたデータに基づいています。お客様の使用状況や使用環境によって異なります。

（注10）IPX8とは、常温で水道水、かつ静水の水深1.5mの水槽に静かに本製品を沈めた状態で約30分間、水底に放置しても本体内部に浸水せず、通信機器としての機能を有すことを意味します。IPX9とは、4方向の角度（0°、30°、60°、90°）から、80℃の高温水をそれぞれ30秒ずつ（2分間）高圧で噴射した後でも通信機器としての機能を有すことを意味します。 IP6Xとは、直径75μm以下の塵埃（じんあい）が入った装置に商品を8時間入れてかくはんさせ、取り出したときに内部に塵埃が侵入しない機能を有することを意味します。

※OPPO、SUPERVOOCおよびColorOSのワードマークとロゴは、Guangdong OPPO Mobile Telecommunications Corp., Ltd.の商標または登録商標です。

※U-NEXTは、株式会社U-NEXTの商標または登録商標です。

※おサイフケータイ、おサイフケータイロゴは、株式会社NTTドコモの登録商標です。

※Androidは、Google LLCの商標または登録商標です。

※FeliCaは、ソニーグループ株式会社またはその関連会社の商標または登録商標です。

※FeliCaは、ソニー株式会社が開発した非接触ICカードの技術方式です。

※モバイル非接触IC通信マークは、フェリカネットワークス株式会社の登録商標です。

※Snapdragonは、米国およびその他の国々で登録されたQualcomm Incorporatedの商標または登録商標です。

※その他、本プレスリリースに掲載の商品名称やサービス名称などは、一般に各社の商標または登録商標です。

※本プレスリリースにおける各社の商標記載においては、(TM)や(R)などの商標表示を省略する場合があります。

※実際に使用できるバッテリー容量は異なる可能性があります。

※製品写真はイメージです。実物と若干異なる場合があります。

以上