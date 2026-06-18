【期間限定！】小樽洋菓子舗ルタオが6月24日(水)より、西宮阪急にて期間限定出店。この季節しか味わえない、涼やかで気品あふれるムースケーキ「白桃アールグレイ」を限定販売いたします。

株式会社ケイシイシイ

「小樽洋菓子舗ルタオ」を運営する株式会社ケイシイシイ（本社：北海道千歳市）は、2026年6月24日(水)～2026年6月30日(火)に、西宮阪急にて期間限定出店いたします。ルタオ看板商品のチーズケーキ「ドゥーブルフロマージュ」など、こだわりのスイーツを多数ご用意。さらに今回は、季節限定スイーツ「白桃アールグレイ」を特別に販売いたします。この特別な機会に、ぜひルタオのスイーツをお楽しみください。

【概要】

■ 出店期間：2026年6月24日(水)～2026年6月30日(火)

■ 営業時間：10:00-20:00

■ 開催場所：西宮阪急 2階 トップステージ

爽やかな桃と紅茶が香るムースケーキ「白桃アールグレイ」

白桃アールグレイ

アールグレイの華やかで上品な香りに、北海道産牛乳とルタオ特製生クリームを合わせた芳醇な紅茶ムース。その上には、桃の爽やかな甘みとイタリア産マスカルポーネチーズのミルキーなコクが絶妙に調和する、口どけなめらかなムースを重ねました。さらに天面には、みずみずしい「恋香桃（れんかとう）」の果肉と上品な桃のジュレをあしらい、夏らしく艶やかな見た目に仕上げています。

アールグレイの香りと、白桃のジューシーな果実感が織りなす贅沢なマリアージュ。この季節しか味わえない、涼やかで気品あふれる限定ケーキをぜひご堪能ください。

【商品名】白桃アールグレイ

【価 格】2,916 円(税込)

【直 径】12cm

季節限定フレーバー「メロンドゥーブル～北海道赤肉メロン～」

メロンドゥーブル～北海道赤肉メロン～

ルタオの看板商品「ドゥーブルフロマージュ」から、北海道赤肉メロンを使ったドゥーブルが今年も登場いたしました。

上層には北海道産生クリームとイタリア産マスカルポーネのレアチーズムース。下層には北海道産赤肉メロンピューレを使用したベイクドチーズケーキを重ね、赤肉メロンのスポンジクラムで包み込みました。赤肉メロンのふくよかな甘味をしっかりと感じる味わいです。

【商品名】メロンドゥーブル～北海道赤肉メロン～

【価 格】2,484 円(税込)

【直 径】12cm

軽やかな味わいのブリュレタルト「ヴェネチア ランデヴー」

ヴェネチア ランデヴー

イタリア産マスカルポーネチーズのミルク感と、北海道産生クリームのコクが織りなす、軽やかな味わいのブリュレタルトです。

こだわりのクレームブリュレ生地には、乳味とコク深さが特徴のイタリア産マスカルポーネと、軽やかな甘さの北海道産生クリームを使用。濃厚な味わいの中にも、すっきりとした余韻をお楽しみいただけます。

【商品名】ヴェネチア ランデヴー

【価 格】2,052円(税込)

【直 径】15cm

濃厚なチーズテリーヌ「パフェ ドゥ フロマージュ」

パフェ ドゥ フロマージュ

3種のチーズの深みやコクと、余市産ナイアガラジュースの爽やかさが織りなす濃厚なチーズテリーヌです。

すっきりとした酸味の北海道産クリームチーズ、ミルキーな甘みのイタリア産マスカルポーネチーズ、成熟した風味の北海道産カマンベールチーズを厳選。さらに余市産ナイアガラジュースで華やかな風味をプラスしました。

【商品名】パフェ ドゥ フロマージュ

【価 格】3,240円(税込)

【長 さ】約15cm

その他 催事取り扱い商品

■小樽洋菓子舗ルタオについて

ドゥーブルフロマージュサンサシオンラングドシャアソート サマー

小樽洋菓子舗ルタオは、1998年に小樽観光の中心であるメルヘン交差点にオープン。店名は、「親愛なる小樽の塔」という意味のフランス語「La Tour Amitie Otaru」の頭文字を小樽の地名に愛着を込めてアレンジし「ルタオ（LeTAO）」と名付けられました。

小樽の洋菓子舗として誕生して以来、北海道の素材にこだわり、また、世界中の厳選された素材と融合させる「Northern Sweets Manner」（北の国に生きる人々の、 お菓子を楽しむ流儀をお届けする）をテーマに、北の大地に根差したスイーツを創り続けております。

■会社概要

ブランドサイトURL :https://www.letao-brand.jp/Instagram公式アカウント :https://www.instagram.com/letao_official/

会社名：株式会社ケイシイシイ

代表者：代表取締役社長 上村 成門

本社所在地：北海道千歲市泉沢1007番地90

創業：1996年4月

資本金：8,000万円

事業内容：菓子製造事業、卸売事業、小売事業（店舗及びカフェの運営）、通信販売事業株式会社ケイシイシイは「喜びを創り喜びを提供する」を経営理念として掲げ、全従業員が、「今日一人熱狂的ファンを創る」ことを使命として日々取り組んでいます。