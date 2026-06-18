刺身包丁なのに両刃。クラウドファンディング累計4,000万円超のMaruichi Knifeが新作「影柳-Kageyanagi-」を6月23日公開

■概要

株式会社MARUICHI WORKS支援総額4000万円を越えた包丁ブランドの最新作。前作に続き特殊な加工を施す‘’黒化仕立て”と”日本刀由来の反り”を取り入れ、刺身やローストビーフなどの薄切りに特化した包丁。

オンライン包丁ストア Maruichi Knife（所在地：東京都）は、新作包丁「影柳-Kageyanagi-」を発表いたします。

日本刀由来の反り形状とブラックオキシデーション加工を受け継ぎながら、刺身包丁では珍しい両刃設計を採用。食材へ滑らかに入り込む引き切り性能と、家庭でも扱いやすい操作性を追求しました。

クラウドファンディング累計4,000万円超の実績を持つMaruichi Knifeが提案する新たな刺身包丁を、6月23日よりMakuakeにて先行公開いたします。

■主な特徴

１. 刺身包丁なのに、両刃。

一般的に片刃が主流とされる刺身包丁に、あえて両刃設計を採用。

右利き・左利きを問わず扱いやすく、家庭でも気軽に本格的な引き切りを楽しめます。

２. 日本刀由来の反り形状

日本刀から着想を得た緩やかな反り形状を採用。

刃が食材へ自然に入り込み、引く動作の中で滑らかに切り抜く独自の切れ味を実現しました。

３. ブラックオキシデーション加工

ブランドの象徴ともいえるブラックオキシデーション加工を採用。

塗装ではなく金属表面を黒く酸化させることで、独特の存在感と実用性を両立しています。

４. プロの料理人が求めた、扱いやすい刺身包丁

長年料理に携わってきた経験をもとに設計。

刺身包丁本来の切れ味を追求しながら、日常の調理でも扱いやすいバランスを目指しました。

５. 伝統美と機能性の融合

日本刀の造形思想を礎に、現代の加工技術で再構築。

装飾のためではなく、切るために生まれた黒。機能から導かれたデザインが、日々の調理を特別な時間へと変えていきます。

１.包丁そのものを従来品より薄く仕上げ、片刃でも両刃包丁に負けない切れ味を実現。２.日本刀由来の反りを取り入れ、刃のみならず構造から切れる作りに。３.塗装ではない、金属の酸化反応を起用した黒化加工。塗装のように剥がれたりせず安心安全の加工法。４.料理のプロが考案、監修。料理のしやすさも追及したデザイン。５.素材だけに頼らずに切れる構造を作り出し、硬さだけに頼らないしなやかな強さを実現しております。更に先端には切付型を採用。細やかな作業にも適し、先端も扱いやすい包丁です。

【提供開始・価格】

前作今回の包丁だけでなく、【墨月：-Sumitsuki-】やペティナイフ【小太刀-Kodachi-】や大人気の【回転式シャープナー】も購入できるリターンもございます。。本プロジェクトの第二の目玉には包丁専用トランク。アタッシュケースのようなデザインで、ナンバーロック式。安心に包丁を持ち運びいただけます。

クラウドファンティング≪MAKUAKE≫にて、

2026年6月23日(火)08:00に先行販売開始。

先行販売では通常販売予定価格（\22,000-)から32％OFF、\14,960-にて販売開始。

※先行販売個数には限りがあります。



《クラウドファンティングURL》

https://www.makuake.com/project/maruichiknife-kageyanagi/

【事業内容】

公開前から沢山の注目を頂いております。

Maruichi knifeは株式会社MARUICHI WORKS(所在地・東京）が運営する包丁ブランドです。

一本の包丁から広がる「食べる・つくる・わかち合う」喜びを大切に、日常に寄り添う包丁をお届けしています。

【お問い合わせ】

株式会社MARUICHI WORKS

ウェブサイト： https://maruichiknife.jp/

メールアドレス：info(アット)maruichiknife.jp

メディア担当者： 工藤 一静