韓国コスメブランド『fwee（フィー）』夏の崩れにくいベースメイクを叶える新作ミスト＆下地と、“バニラ”の新たな世界観を表現した「バニラエディション」を発売！

株式会社BENOW JAPAN

株式会社BENOW JAPAN (日本支社所在地：東京都新宿区、代表取締役：金大栄)が展開するコスメブランド「fwee（フィー）」は、「シェイキングミスト」と「スパエアリーUVトーンアップベース」、「バニラエディション」2026年7月1日(水)より、Qoo10フィー公式にて販売を開始いたします。

商品概要

フィー シェイキングミスト

全 3種| 税込み価格 1,980円

フィーは、「スパグロウUVトーンアップベース」や「オールデイカバーブラッククッション」を展開し、崩れにくいベースメイクを提案するブランドとして多くのお客様から支持を集めてきました。

そしてこのたび、夏のベースメイクをさらにアップグレードする新アイテムとして「シェイキングミスト」を発売いたします。

「シェイキングミスト」は、なりたい仕上がりや肌タイプに合わせて選べる3種類を展開。

ベースメイク前後の使用でメイクの密着力を高め、より美しい仕上がりへ導きます。

特にフィーのベースメイクアイテムとの相性にこだわって開発されており、「スパグロウUVトーンアップベース」や「オールデイカバーブラッククッション」と組み合わせることで、より高いシナジー効果を発揮します。

また、ベースメイクカテゴリーで高い評価を得ているフィーから初めて登場するミストラインとして、発売前から多くの期待が寄せられています。

◆あなたのチョイスは？ベース悩みに合わせて選べる最強メイクノリミスト3種

‣フローズンゼリーミスト

肌温度を-5.4℃下させながらうるおいを与え、

メイクノリの良いなめらかな肌へ整えるクーリングミスト。

‣パールグロウミスト

PDRNと温泉水を配合したスキンケアパールが、上品なツヤとうるおいを与え、内側から輝くようなグロウ肌を演出するツヤミスト。

‣パウダーキープミスト

まるでフィルターをかけたようなさらさら肌へ導きながら、毛穴を自然にカバー。

メイクをしっかりキープし、一日中崩れにくい肌を叶えるパウダーミスト。

商品概要

フィー スパエアリーUVトーンアップベース

税込み価格 2,310円

昨年発売後、売り切れが続出するほど大きな反響を呼んだ「スパグロウUVトーンアップベース」から、新たにセミマットタイプの「スパエアリーUVトーンアップベース」が登場いたします。

「スパエアリーUVトーンアップベース」は、しっとりとしたうるおい感を保ちながらも、さらっと軽やかに仕上がる新感覚のセミマットテクスチャーを採用したトーンアップベースです。

プライマー級のカバー力で毛穴や凹凸を自然にカバーし、夏のベースメイクに最適な、なめらかで崩れにくい肌へ導きます。

うるおい感とツヤ感を重視した既存の「スパグロウUVトーンアップベース」に対し、「スパエアリーUVトーンアップベース」は、毛穴・凹凸のカバーとさらさらな仕上がりの持続力に着目して開発されました。まるでフィルターをかけたような“ふわさら肌”が24時間続くことが特長です。

ベストセラー下地の新ラインとして、汗や皮脂によるメイク崩れが気になる夏に向けた新たな選択肢を提案し、発売前から高い期待を集めています。

◆理想の仕上がりに合わせて選べる下地3種ラインアップ

◆一緒に使うほど、メイク完成度UP！フィーの夏の鉄壁ベース・ミストセット

フィーの下地とシェイキングミストは、一緒に使用することでベースメイクの仕上がりをさらに高めてくれる組み合わせです。

【フィーおすすめの組み合わせ】

1. スパグロウUVトーンアップベース 02 リッチグロウ × フローズンゼリーミスト

（乾燥肌の方におすすめ）

➞肌のほてりやテカリを抑えながら、ガラス玉のようなクリアなツヤ感を演出する組み合わせです。

2. スパグロウUVトーンアップベース 01 グロウ × パールグロウミスト

（混合肌の方におすすめ）

➞浮きやすい角質を整えながら、内側から発光するような自然なツヤ感を引き出す組み合わせです。

3. スパエアリーUVトーンアップベース 01 エアリーピンク × パウダーキープミスト

（脂性肌の方におすすめ）

➞余分な皮脂やくすみを抑えながら、ふんわりとしたさらさらマット肌をキープする組み合わせです。

商品概要

フィー バニラエディション

税込み価格 1,760円(プリンポットは1,980円)

フィーの不動のベストカラー「バニラ」をベースにした、新たな世界観を表現した「バニラエディション」が登場します。

既存の「バニラ」に加え、こんがり焼き上げたような温かみのある「バニラクッキー」と、ひんやり凍らせたような透明感のある「バニラソルベ」のカラーを新たに展開。

より多彩なバニラカラーを楽しめるコレクションへと進化しました。

「バニラエディション」は、人気商品の「3Dボリューミンググロス」「リップアンドチーク ブラーリープリンポット」「ローズステイフィットオブセッションティント」の三つのアイテムで展開されます。

同じ“バニラ”をテーマにしながらも、アイテムごとに異なる発色や質感を楽しめることが特徴で、自分好みのバニラムードを自由に演出することができます。

また、2026年6月に韓国で先行発売された際には大きな反響を呼び、多くの支持を獲得。

日本でもSNSを中心に発売を待ち望む声が数多く寄せられており、発売前から高い注目を集めています。

◆エディション商品1点購入で限定おまけをプレゼント！数量限定企画セット登場！

[バニラデザートエディション企画セット]

1.リップアンドチーク ブラーリープリンポット購入時、オーバーサイズシリコンジャンボブラシを贈呈。

2.3Dボリューミンググロス購入時、イージーシェイピングスティックを贈呈。

※バニラ70%、バニラクッキー70%にはバニラレタリングを、バニラソルベ70%にはバニラアイシングを進呈予定です。

3.ローズオブセッションステイフィットティント購入時、3Dボリューミングラテグロス ミニを贈呈。

◆焼いて、冷やして、もっと多彩になったバニラムード

◆プロモーション情報

＜セールプロモーション＞

7月1日より、Qoo10フィー公式にて「シェイキングミスト」と「スパエアリーUVトーンアップベース」、「バニラエディション」をお得な限定価格で販売。

[実施対象ショップ]

・オンライン： Qoo10フィー公式ショップ

『𝐹𝑒𝑒𝑙 𝑦𝑜𝑢𝑟 𝑚𝑜𝑚𝑒𝑛𝑡』をスローガンに掲げ、日常の瞬間を特別なものにする独自の製品を次々と生み出している韓国コスメブランド。唯一無二なもちっとテクスチャーでスフレのようにふわっと発色する「フィーリップアンドチークブラーリープリンポット」や一塗りでぷっくり光沢リップ*²が完成する「フィー3Dボリューミンググロス」が若者を中心に支持を集めている。今年４月には東京*³、大阪*⁴、名古屋*⁵、福岡*⁶、神戸*⁷、京都*⁸、新宿*⁹ 金沢*¹⁰、 岡山*¹¹に続き、「fwee Agit レイクタウンKaze*¹²」および「 fwee Agit HEP FIVE*¹³」をオープンさせ、日本のコスメ市場で確固たる地位を築いている。

*² メイクアップ効果による

*³ 『fwee Agit TOKYO』〒169-0073 東京都新宿区百人町1丁目4-20

*⁴ 『fwee Agit OSAKA』〒542-0086 大阪府大阪市中央区西心斎橋二丁目9-38

*⁵ 『fwee Agit タカシマヤゲートタワーモール』〒450-6605 愛知県名古屋市中村区名駅一丁目1番3号

*⁶ 『fwee Agit 福岡』〒810-0041 福岡県福岡市中央区大名1-12-8 CesioDaimyo 1階

*⁷ 『fwee Agit 神戸』〒650-0001 兵庫県神戸市中央区加納町6-6-3 摩耶松本ビル1階2

*⁸ 『fwee Agit イオンモール京都桂川』〒601-8601 京都府京都市 南区久世高田町367-1 2F

*⁹ 『fwee Agit ルミネエスト新宿 』〒160-0022 東京都新宿区新宿3-38-1 ルミネエスト新宿 B1

*¹⁰『fwee Agit 金沢フォーラス』〒 920-0849 石川県金沢市堀川新町3-1金沢フォーラス2F

*¹¹『fwee Agit イオンモール岡山 』〒700-0907 岡山県岡山市北区下石井1-2-1 イオンモール岡山2F

*¹²『fwee Agit レイクタウンKaze』〒343-0828 埼玉県越谷市レイクタウン4-2-2 イオンレイクタウンkaze 2F

*¹³『fwee Agit HEP FIVE』〒530-0017 大阪府大阪市北区角田町5-15 HEP FIVE 3F

会社概要

会社名：株式会社BENOW JAPAN

代表者：金大栄

所在地：東京都新宿区西新宿6-5-1 アイランドタワー22階

連絡先：salesmanaging_@benow.co.jp

Qoo10公式：https://www.qoo10.jp/shop/fwee

Amazon公式：https://www.amazon.co.jp/stores/fwee%E3%83%95%E3%82%A3%E3%83%BC%E5%85%AC%E5%BC%8F/page/D730E772-EA62-4466-95C1-8409C23A606E?lp_asin=B0F4315M66&ref_=ast_bln&store_ref=bl_ast_dp_brandLogo_sto(https://www.amazon.co.jp/stores/fwee%E3%83%95%E3%82%A3%E3%83%BC%E5%85%AC%E5%BC%8F/page/D730E772-EA62-4466-95C1-8409C23A606E?lp_asin=B0F4315M66&ref_=ast_bln&store_ref=bl_ast_dp_brandLogo_sto)

楽天公式：https://www.rakuten.co.jp/fwee/