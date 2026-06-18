赤い帽子×SHIBUYA SKY 待望のコラボ第２弾！　『SHIBUYA SKY 赤い帽子』 6月19日発売

株式会社赤い帽子

株式会社赤い帽子（所在地：神奈川県湯河原町土肥、代表取締役社長：樋口太泉)は、渋谷スクランブルスクエア 展望施設「SHIBUYA SKY（渋谷スカイ）」とのコラボ商品第2弾として『SHIBUYA SKY 赤い帽子』を2026年6月19日よりSHIBUYA SKY SOUVENIR SHOP（渋谷スカイ スーベニアショップ）にて発売します。

SHIBUYA SKY × 赤い帽子 『SHIBUYA SKY 赤い帽子』

SHIBUYA SKY×赤い帽子 コラボ商品第二弾！世界25カ国で愛される「赤い帽子」のオリジナルアソートクッキー缶

渋谷スクランブルスクエアの展望施設「SHIBUYA SKY」と、菓子ブランド「赤い帽子」のコラボレーション商品に、待望の第二弾が登場します。第二弾は、世界25カ国で愛されるアソートクッキー「赤い帽子」のSHIBUYA SKY限定オリジナルアソートクッキー缶です。贈答用のお土産として、ご自宅でお召し上がるお菓子として、渋谷での思い出とご一緒にぜひお楽しみください。

赤い帽子

赤い帽子 レッド

赤い帽子は、味も形も様々な全12種類のお菓子をひとつひとつ丁寧に焼き上げた自慢の焼き菓子です。

<赤い帽子 公式ウェブサイト>

https://www.akaibohshi.com/jp/

屋上展望空間「SKY STAGE」から望む、幻想的な渋谷の街並みをデザイン

『SHIBUYA SKY 赤い帽子』 缶デザイン

お菓子の缶には、屋上展望空間「SKY STAGE」から望む刻一刻と変わる夕暮れの渋谷の街並みをデザイン。昼から夜へと移り変わる幻想的なグラデーションと、そのどこかノスタルジックな空を静かに見上げる健気な忠犬の姿を描いた、情緒豊かなオリジナルパッケージに仕上げました。

中には、全12種類の「赤い帽子」の焼き菓子のラインナップから人気の焼き菓子4種を厳選して詰め合わせました。渋谷の空がみせるドラマチックな情景とともに、個性豊かなお菓子の味わいをぜひご堪能ください。

商品概要

商品名 SHIBUYA SKY 赤い帽子

内容 4種185g（個包装込み）

キャラメルショコラサンド

ラングドシャロール

バニラアーモンド

ホワイトボール（アップル風味）

価格 1,400円（税込）

販売店 SHIBUYA SKY SOUVENIR SHOP

（渋谷スカイ スーベニアショップ）

ショップ詳細

- 店舗名 SHIBUYA SKY SOUVENIR SHOP （渋谷スカイ スーベニアショップ）(https://www.shibuya-scramble-square.com/shops_restaurants/shop_52.html)- 所在地 東京都渋谷区渋谷二丁目24番12号 渋谷スクランブルスクエア46F- 営業時間 10:00～22:30

赤い帽子について

赤い帽子は、世界25カ国で愛されている、贈答用菓子で知られる日本の菓子メーカーです。

・公式ウェブサイト https://www.akaibohshi.com/jp/

・X https://x.com/akaibohshi_jp

会社概要

商号 株式会社 赤い帽子

所在地 神奈川県湯河原町土肥1-15-4

代表者 代表取締役社長 樋口太泉