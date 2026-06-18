SOMPOサステナビリティ・インデックスに9年連続選定

三菱ＨＣキャピタル株式会社

三菱ＨＣキャピタル株式会社(代表取締役 社長執行役員：久井 大樹／以下、当社)は、SOMPO アセットマネジメント株式会社が設定する「SOMPO サステナビリティ・インデックス」の構成銘柄に9年連続で選定されました。

「SOMPOサステナビリティ・インデックス」は、ESGへの取り組みに優れた約300銘柄から構成される独自のアクティブ・インデックスであり、毎年実施される ESG 調査*1の結果に基づき見直しが行われています。

本インデックスは、同社の年金基金・機関投資家向けの運用プロダクトである「SOMPO サス テナブル運用」*2に活用されています。 当社グループは、今後もESG に関する取り組み*3を一層強化し、持続可能な社会の実現に 貢献していきます。

*1 SOMPOリスクマネジメント社が実施した「ぶなの森 環境アンケート」および「ESG経営調査」

*2 「SOMPOサステナブル運用」について

https://www.sompo-am.co.jp/institutional/product/06/

*3 当社のサステナビリティへの取り組みは下記リンク先をご参照ください。

https://www.mitsubishi-hc-capital.com/sustainability/

■三菱ＨＣキャピタルグループについて

三菱ＨＣキャピタルグループは、国内外で 8,000 名以上の従業員を擁し、主に法人向けにさまざまな機器・設備・車両や航空機・海上コンテナ・鉄道貨車などを対象として、世界20カ国 以上でリース・ファイナンス事業を展開、さらに、不動産再生事業や再生可能エネルギー事業 などに事業領域を拡大しています。これらのビジネスを通じてお客さま・パートナーとともに新たな社会価値を創出することで、社会的課題の解決、ひいては持続可能で豊かな未来の実現に 貢献していきます。

詳しくは、三菱ＨＣキャピタルのウェブサイトをご覧ください。

https://www.mitsubishi-hc-capital.com/