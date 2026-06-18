ディスプレイ大手「AOC」より、スマートフォン・PCの可能性を広げる“SSE搭載”14型 ワイヤレススマートディスプレイ「Elucida （型番：SPT1411P/11）」2026年6月18日に新発売

株式会社teamS

株式会社teamS(https://teams.tokyo/)（本社：東京都中央区、代表取締役：高嶋晃、以下 teamS）は、ディスプレイ大手「AOC」と当社独自開発ソフトウェア”SSE”※のライセンス契約を締結し、このたび TPVグループ傘下のブランド「AOC」が、SSEを搭載した14型ワイヤレススマートディスプレイ「Elucida（エルシーダ）型番：SPT1411P/11」を2026年6月18日（木）より、OCN オンラインショップ(https://nttxstore.jp/_II_AO16874122)にて発売を開始します。

AOCは欧州・アジア・南米を中心に高い認知度を持つグローバルディスプレイブランドです。

今回、このAOCブランドでの採用により、2022年11月に株式会社リコーより発売した「RICOH Portable Monitor 150BW＊1」、2025年7月に株式会社MOVEより発売した「Belfida ONE（ベルフィーダワン）」に続いて、”SSE”搭載は本製品で3製品目となります。

「Elucida（エルシーダ）」は日本市場での発売を皮切りに、今後グローバル市場への展開も予定しています。※SSE 技術:Smart Streaming Engineの略で株式会社 teamS が独自に開発したワイヤレス接続技術です。

Elucida （エルシーダ）の特徴

1. Wi-Fi Direct接続

アクセスポイントや公衆Wi-Fiを利用せず、スマートフォンやPCと直接接続できます。

2. スマートフォン・PCをワイヤレスで操作

Elucida側から接続先のスマートフォンやPCを直接操作できます。

3. 低遅延

ワイヤレス接続でも快適に操作でき、文字入力や手書き入力も自然に行えます。

4. 2台同時接続

Android、iPhone、Windowsに対応し、異なるOSの端末を同時接続できます。

5. HDCP対応

NetflixやAmazon Prime Videoなどの著作権保護コンテンツの再生に対応しています。※お使いのスマートフォンによっては対応しない場合があります。

ユースケース

・サブモニターとして利用

社内で活用する際に、履歴やデータが残らず、共有して利用することが可能です。

・営業で利用

対面営業時の提案内容を提示でき、双方向操作でサインすることも可能です。

・エンターテインメントに

スマートフォンの動画コンテンツや撮影した写真・ビデオをみんなで楽しめます。

車の後部座席に取り付けると手軽にカーシアターへ。

・学習用に

お子様がスマートフォンでクラウド教材にアクセスし、大画面で操作、表示。

文字や図表が見やすくなり、お子さまの理解の向上をサポートします。

・シンプルなサイネージに

システムや配線なしで、スマートフォンやノートPCの宣伝、情報コンテンツをお客様に。

ワイヤレスで表示します。

・医療・現場業務に

アクセスポイントを経由すれば、広い構内でも利用できます。

ノートPCをナースステーションに置いたまま、Elucidaをもって回診するなど。

・拡張性

PC1台と複数台のElucidaを接続するなど、ニーズに応じた機能拡張も可能。

※別途アプリ開発などが必要です。

Elucida （エルシーダ）製品仕様

♢製品型番：SPT1411P/11（AOC）

ニックネーム：Elucida (エルシーダ）

ELUCIDA = Enlighten + Lucida：「知識を明らかにし、光を当てる端末」

♢販売価格：メーカー希望小売価格：61,270円（税込価格）

♢発売日：2026年6月18日（木）

♢販売販路：OCN オンラインショップ(https://nttxstore.jp/_II_AO16874122)

Elucida （エルシーダ）スペック

開発の想い「スマートフォンやPCを、もっと便利に」

現在、人々が利用しているスマートフォンやノートPCは、「コンピューター」と「ディスプレイ」が一体となった製品です。しかし利用者が実際に触れているのは、コンピュータそのものではなく、ディスプレイを通じた操作や閲覧です。

”SSE”は、人とコンピュータをつなぐ「Display UI（ディスプレイ・ ユーザーインターフェース）」を実現する技術で、SSE搭載のElucidaは、スマートフォン、ノートPCの「コンピュータ」の価値を高めることができます。

例えば、動画視聴やゲーム、クラウド教材による学習、商談やプレゼンテーション、現場での情報共有など、今お使いの端末の価値をさらに引き出します。

さらに6G時代になると、コンピューティング機能の多くがクラウドへ移行すると考えられており、その時人とクラウドのコンピュータをつなぐインターフェースが重要になります。

当社は、”SSE”をスマートフォンやPCだけでなく、将来のAIグラスや次世代ディスプレイに展開することで、人とコンピュータをつなぐDisplay UIの普及を目指しています。

”SSE”について

“SSE”（Smart Streaming Engine）は、teamSが独自に開発した「工場で組み込むエンベデッドソフトウェア」です。

この”SSE”を国内外のメーカーへライセンス提供し、メーカーが自社ブランドとしてSSEを搭載した製品の開発・販売をおこなうことで、ユーザーが普段使っているスマートフォンやノートPCの価値をさらに引き出すことが可能になるものです。

株式会社teamSについて

teamSは、シャープで画像分野や通信分野において実績のあるエンジニアやディスプレイのグローバル・マーケットに精通したメンバーが集まり、「人とコンピューティングをつなぐDisplay UIを世界へ」を目指しています。

代表取締役：高嶋 晃

所在地：東京都中央区八丁堀3丁目18-6 PMO八丁堀III 2F

創業：2016年11月3日（シャープ創業者 早川徳次氏 誕生日）

HP：https://teams.tokyo/

本プレスリリースに関するお問い合わせ先

株式会社teamS

広報担当：井関紀子

mail：noriko.iseki@teams.tokyo

tel：03-6275-2282