「九州・東アジア 国際物流総合展 INNOVATION EXPO 2026 」に出展、6/25(木)にはセミナー登壇も決定

株式会社スタディスト

リーンオペレーションの実現を支援する株式会社スタディスト（本社：東京都千代田区、代表取締役CEO：鈴木悟史）は、2026年6月24日（水）～25日(木)までマリンメッセ福岡で開催される「九州・東アジア 国際物流総合展 INNOVATION EXPO 2026 」の「保管業務効率化ゾーン（ブース：BP-11）」に出展いたします。

ブースではプロの実演販売士によるライブプレゼンテーションを随時開催するほか、AIマニュアル「Teachme Biz（ティーチミー・ビズ）」の最新機能を体験いただけます。また、6月25日（木）にはA館にて出展者プレゼンテーションセミナーにも登壇いたします。

出展の背景

現在、運輸倉庫業における深刻な正社員不足や人手不足倒産の増加など、物流業界を取り巻く環境は厳しさを増しています。現場では「人が足りない→教える余裕がない→定着せずやめていく→さらに人が足りない 」という悪循環が起きており、事業停滞リスクを回避するためには、「人が教えなくても動ける現場」を作り始める必要があります。スタディストは、物流現場の早期戦力化と生産性向上を両立するAIマニュアル「Teachme Biz」によって、この課題の解決を支援します。

このような方におすすめ

出展の内容と見どころ

- 物流・倉庫・小売業等の物流部門責任者様、現場リーダー様- 新拠点の早期立ち上げ：大量採用した未経験者や外国籍スタッフを短期間で戦力化し、現場を安定稼働させたい- 既存拠点の業務改善：属人化を排除し、保管効率の向上やミス削減（誤ピッキング防止）による生産性向上を図りたい- 「人が変わっても品質が落ちない」仕組みづくり：スタッフの「誰が・どこまで理解しているか」を可視化し、常に一定の物流品質を維持したい- プロの実演販売士によるライブプレゼンテーション- ブースでは、プロの実演販売士によるライブプレゼンテーションを随時開催【＋αの提案】物流プロセス全体の自動化・全体最適の支援

個別ブースのデモンストレーションでは、撮影した動画からAIがマニュアルや手順書を半自動作成・更新する最新機能を実際にご体験いただけます。「忙しくて作成や教育の時間がない」という現場の壁をAIが取り除くことで、どのように属人化を解消し誤出荷削減に繋げるかを具体的にご紹介。あわせて、マニュアルを作る前段階の「業務フローを簡単に可視化する新サービス”Teachme Process"」についてもご案内します。

【6/25開催】出展者プレゼンテーションセミナーのご案内

展示会2日目の6月25日（木）には、A館にてセミナーに登壇いたします。

AIマニュアル「Teachme Biz」を活用した物流現場の課題解決に向けた具体的なアプローチをご紹介します。

展示会概要

- 日時： 2026年6月25日（木） 14:30～15:00- 会場： マリンメッセ福岡 A館 セミナー会- テーマ：物流品質の低下を招く原因と対策 ～現場の早期戦力化と標準化の実現を支える、AIマニュアル活用術～- 登壇者：九州営業部 部長 栗林 賢吾- 参加方法：来場者マイページからの事前聴講申込- 展示会名：九州・東アジア 国際物流総合展 INNOVATION EXPO 2026- 会期： 2026年6月24日（水）～6月25日（木） 10:00～17:00- 会場： マリンメッセ福岡- 出展エリア： 保管業務効率化ゾーン- ブース番号：BP-11- 参加方法： 事前登録制（登録無料）

＜アクセス・詳細＞

公式サイト：https://lttiekyushu.logis-tech-tokyo.gr.jp/

来場登録：https://www.ult-thunder.jp/kyusyu-homeshow-2026/visitor/fill-1

株式会社スタディスト 会社概要

所在地：東京都千代田区神田錦町1-6 住友商事錦町ビル9階

設立：2010年3月19日

資本金：10,320万円(資本準備金含む)

代表者：代表取締役CEO 鈴木 悟史

事業内容：法人向けのクラウドサービス、コンサルティングサービスの提供

コーポレートサイト：https://studist.jp/