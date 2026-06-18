食料自給率向上を目指し「おにぎりgood」特設ページ公開

パルシステム生活協同組合連合会

パルシステム生活協同組合連合会（本部：東京都新宿区、理事長：渋澤温之）はおにぎりの日である6月18日（木）、公式サイトで米の消費促進と食料自給率向上を目指す「おにぎりgood」の特設ページを公開します。おにぎりを通じた食育アクションを紹介するとともに、ページやSNSのリアクションとイベント参加者数を集計し、累計1万「アクション」達成で、産直米1トンを地域の子ども食堂等へ寄付します。

米消費低迷と産地課題の解決に向けて

パルシステムは、2030ビジョン実現に向けたサステナブルアクション「超えてく」の一環として、2023年から食料自給率向上の要である米消費を促す「お米で超えてく」をテーマに掲げ、多様な呼びかけをしています。

現在、国内の米消費は年々減少傾向にあり、生産者の高齢化や資材高騰を要因とする離農が進行しています。昨今の供給不安の影響による米離れで、2025年産米は余剰傾向になる懸念もあります。

パルシステムは、産直産地をはじめとする国内の持続可能な米生産を応援するため、日本の豊かな食文化である「おにぎり」を通じ、米を日常的に消費するきっかけをつくる「おにぎりgood」を呼びかけます。

「おにぎりgood」特設ページとアクション概要

石川県で日本最古のおにぎりの化石が発掘されたことにちなんだ「おにぎりの日」の6月18日から、特設ページを公開します。ページ内では「超えてく」アクション同様にアーティストの長場雄氏によるイラストを採用し、おにぎりに関するコンテンツとアクションの進捗状況を発信します。

・公開日：2026年6月18日（木）

・特設ページURL：https://www.pal-system.co.jp/koeteku/okome/onigiri/

・主なコンテンツ：おにぎりレシピの紹介、おにぎりにまつわるエピソードの掲載、アクション数の進捗グラフ

【米寄付プログラム】

以下の参加行動を「アクション」としてカウントし、累計1万アクション達成につき、パルシステムの産直米1トンを地域の子ども食堂などの支援団体へ寄付します。

・特設ページやSNS、コミュニティサイトでの投稿

・投稿に対する「いいね」「good」などのリアクション

・「おにぎりgood」関連イベントへの参加 など

【連動企画】

・公式X（旧Twitter）での投稿キャンペーン(https://information.pal-system.co.jp/press/260605-onigirigood/)（実施期間：6月5日～28日）

パルシステム生活協同組合連合会

所在地：東京都新宿区大久保2-2-6 ラクアス東新宿、理事長：渋澤温之

13会員・統一事業システム利用会員総事業高2,604.2億円/組合員総数176.2万人（2025年3月末現在）

会員生協：パルシステム東京、パルシステム神奈川、パルシステム千葉、パルシステム埼玉、パルシステム茨城 栃木、パルシステム山梨 長野、パルシステム群馬、パルシステム福島、パルシステム静岡、パルシステム新潟ときめき、パルシステム共済連、埼玉県勤労者生協、あいコープみやぎ

HP：https://www.pal-system.co.jp/