株式会社ナレッジセンス

株式会社ナレッジセンス（本社：東京都港区、代表取締役CEO 門脇 敦司、以下ナレッジセンス）は、当社が提供する大企業向け生成AIサービス「ChatSense」において、社内ファイルサーバーや共有サーバー上のファイルをAIに学習させ、ノウハウを蓄積した社内AIを構築できる新機能を、2026年夏にリリース予定であることをお知らせします。あわせて、ベータ版ユーザーの募集も実施予定です。

社内の「ファイルサーバー」を学習できるAIをリリース予定、セキュアな企業向けAIサービス「ChatSense」

「ChatSense」は、東証プライム上場企業を含む大手企業等、500社以上で利用されている法人向けAIエージェントです。今回新たに、社内のファイルサーバーや共有サーバーに蓄積されている業務ファイルを、AIの学習対象として取り込める新機能の提供を予定しています。本機能のベータ版ご利用をご希望される企業様はこちらよりお問い合わせください。 https://chatsense.jp/contact(https://chatsense.jp/contact?utm_source=336&utm_medium=prtimes)

■ リリースの背景 ― 「社内サーバーに眠るノウハウもAIで活用したい」

ChatGPTをはじめとする生成AIは、業務効率化やサービス品質向上を目的として、多くの法人で導入が進んでいます。ナレッジセンスの提供する「ChatSense」においても、セキュリティの高い環境や社内データの追加学習機能など法人向けの強みが注目され、東証プライム上場企業を含む大手企業等、500社以上に導入されています。

一方で、ユーザー企業からは「クラウドサービスだけでなく、社内のファイルサーバーや共有サーバーに長年蓄積されている業務ファイルもAIに学習させたい」「過去の提案書・報告書・仕様書・議事録など、ファイルサーバーに眠っているノウハウを、生成AIから活用できる形にしたい」というご要望を多数いただいておりました。

こうした声に応えるため、ChatSenseでは、社内ファイルサーバー・共有サーバー上のファイルをAIの学習対象として取り込める新機能を、2026年夏にリリース予定です。リリースに先立ち、ベータ版ユーザーの募集も予定しています。

■ 機能の特徴（予定）

1. 社内ファイルサーバー・共有サーバー上のファイルを学習対象に

社内のファイルサーバーや部署共有サーバーに保管された業務ファイルを、AIの学習対象として取り込むことができます。長年蓄積されてきた提案書・報告書・仕様書・議事録などのノウハウを、生成AIから活用できる形に整えられます。

2. 既存のクラウド連携と組み合わせて利用可能

従来から提供しているクラウドストレージとの連携と併用可能です。クラウドとオンプレを横断した社内ナレッジをまとめて学習させ、1つのAIで横断的な質疑応答ができるようになります。

3. エンタープライズ向けのセキュリティ

ChatSenseの提供するセキュアな環境内で動作し、許可された範囲のファイルのみが学習対象となります。情報セキュリティポリシーに沿った形で、社内サーバー上のファイルを安全に活用していただける設計となる予定です。

■ 法人向けChatGPTサービス「ChatSense（チャットセンス）」とは

「ChatGPT」は、2022年秋に米OpenAI社がリリースした大規模言語モデルの一種です。ナレッジセンスが提供するChatSenseとは、セキュリティを強化した形でChatGPTを利用しつつ、コスト面でも優位性のあるサービスで、法人・自治体の業務効率を向上させるサービスです。以下の特徴がございます。

1. チャット内容をAIの学習から守る機能

エンタープライズプラン、スタンダードプラン、無料のスタータープラン、全てで利用可能な共通の機能です。

2. プロンプトを社内共有できる機能など、豊富な独自機能

通常のChatGPTには見られない法人契約向けの機能が特徴です。他にも、メンバーの一括管理機能、フォルダ＆ドラッグ整機機能など、日々アップデートを重ねており、そのほとんどが、無料プランから利用可能です。

3. ChatSenseは初期費用が無料、最低利用期間の縛りがない

「使ってみないとわからない」という企業のみなさまの気持ちに応えるため、導入のハードルをなるべくさげ、無料で利用可能な範囲を大きく広げています。

ChatGPTの法人契約のメリットについてはこちらもご覧ください。

https://chatsense.jp/blog/chatgpt-business-plan(https://chatsense.jp/blog/chatgpt-business-plan?utm_source=336&utm_medium=prtimes)

■ ナレッジセンスについて

ナレッジセンスは、企業のDXを加速し、あらゆる社員の生産性を向上させるため、法人向けChatGPTサービス「ChatSense」・事業コンサルティングを提供しています。ChatSenseだけでなく、生成AIに関する複数のサービスをリリースし、グローバルのユーザーに提供している実績がございます。ナレッジセンスでは、生成AIを活用して社員の業務効率を加速したい企業からのご相談をお待ちしております。

https://knowledgesense.jp/(https://knowledgesense.jp/?utm_source=336&utm_medium=prtimes)

ナレッジセンスは、生成AIを利用して社員の生産性を大幅に向上させ、デジタルトランスフォーメーションを推進するための活動に尽力して参ります。

以上

■ 会社概要

会社名：株式会社ナレッジセンス

本社：東京都港区六本木七丁目18番18号 住友不動産六本木通ビル2階

代表者：代表取締役CEO 門脇 敦司

設立：2019年4月10日

事業内容：「ChatSense」および生成AIテストサービス「Ozone」などの企画・運営 / 生成AIを活用したDX戦略コンサルティング / 社内外向けのソリューション開発

社内データを活用した法人向けRAG https://chatsense.jp/function/rag-chatbot-service(https://chatsense.jp/function/rag-chatbot-service?utm_source=336&utm_medium=prtimes)

エンタープライズ企業向け「Notebook」機能 https://chatsense.jp/function/notebook(https://chatsense.jp/function/notebook?utm_source=336&utm_medium=prtimes)

法人向けエージェント「Cowork」 https://chatsense.jp/function/cowork(https://chatsense.jp/function/cowork?utm_source=336&utm_medium=prtimes)