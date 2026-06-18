CSR活動用のオリジナルユニフォームを製作！最小5枚～製作可能。

CSR活動に最適な『オリジナルユニフォーム』をオーダーできる専用webページを開設

株式会社 ＫＩＬＡＭＥＫ

株式会社KILAMEK（東京都新宿区）が運営する、アパレルグッズのオリジナル名入れプリント専門サイト【キラメックアパレル】内に、CSR活動用のオリジナルウェアをオーダー製作できる専用webページを開設いたしました。

近年、地域清掃活動や環境保全活動、福祉支援活動など、企業によるCSR（企業の社会的責任）活動への取り組みがますます活発化しています。

活動中に身に着ける、オリジナルの名入れ印刷をしたTシャツ・ポロシャツ・パーカー・ジャンパー・ブルゾンなどのアイテムは、作業効率を上げるだけではなく、活動の理念や企業姿勢を社内外に示したり、着用する社員の誇りと一体感を醸成するために欠かすことができません。

【CSR活動に最適なオリジナルユニフォーム特集！】特設ページ

https://www.kilamek-apparel.com/user_data/feature/cost_performance_cap(https://www.kilamek-apparel.com/user_data/feature/uniform_for_csr_work?utm_source=pressrelease&utm_campaign=cost_performance_cap?utm_source=pressrelease&utm_campaign=uniform_for_csr_work)

CSR活動用の『オリジナルユニフォーム』を製作するメリット

1.汚れや擦れの防止（衣服の保護）

清掃活動や植林などの衣類が汚れたり擦れたりするCSR活動でも、オリジナルユニフォームを着用していれば、社員は自分の私服が汚れたり擦れる心配をせず、思い切り活動に集中することができます。

2.参加社員の一体感と連帯感の醸成

部署や役職（上司・部下）の垣根を越えて、全員が同じユニフォームに袖を通すことで、フラットな関係性と強い仲間意識が生まれます。「同じ目標に向かって活動している」という連帯感は、通常業務に戻った後の社内コミュニケーションの活性化にも繋がります。

3.活動内容や理念を示すことができる

ユニフォームにスローガンや活動テーマをプリントすることで、活動の目的を周囲に示すことができて、活動への共感を広げる切っ掛けにもなります。

4.誠実さを示し信頼感を与えることができる

統一されたユニフォームは、活動の「本気度」を伝え、「会社として責任を持って活動に取り組んでいる」という姿勢を地域住民・自治体・他団体に示すことができます。

5.企業の認知度が向上する

地域清掃やイベントボランティアなどのCSR活動を行う際に、全員が企業名やロゴがプリントされた、お揃いのユニフォームを着用していれば、企業の存在感を地域社会に強く印象付けることができます。

6.メディア露出時にPR効果を発揮する

活動の様子がテレビや新聞、Webニュース、SNSなどに掲載された際に、社名やロゴ入りのユニフォームを着用していれば、写真一枚で「どこの企業が」「どんな活動をしているか」が一目で伝わります。

CSR活動用の『オリジナルユニフォーム』の活用方法や活躍するシーン

地域社会への貢献活動（清掃・緑化など）

オフィスの周辺や地元の海岸・河川敷のゴミ拾い、地域の植林活動や花壇の整備は最も代表的なCSR活動のひとつです。周囲の住民や通行人の目に留まりやすいため、企業名やロゴがプリントされたユニフォームを着用して活動を行っていれば、企業の認知度は自ずと高まります。また、地域の方々から声をかけられる機会も増え、新たな交流が生まれます。

地域の伝統行事やイベントへの協賛・運営サポート

地元の夏祭りでの屋台出店・警備、市民マラソン大会での給水ボランティア、防災訓練の運営の手伝いなど、地域一体となって開催するイベントへの協賛・運営サポートもメジャーなCSR活動です。企業の社員がお揃いのオリジナルユニフォームを着用して一緒に地域のイベントを盛り上げていくことで、地域団体や所属する人達との仲間意識が芽生え、地域の人々とより深い交流をすることができます。

次世代育成・教育支援（ワークショップなど）

企業のノウハウを子どもたちや学生を対象に還元するワークショップなども、CSR活動としてとても有効です。プログラミング教室や環境講座などの出前授業、自社工場・オフィスの見学会、学生向けのインターンシップなどを開催する際に、講師やサポート役の社員がお揃いのオリジナルユニフォームを着用することで、子どもたちに威圧感を与えずに交流することができます。

災害ボランティアや復興支援活動

万が一の災害時に、社会福祉協議会などに最新の情報を確認した後、CSR活動の一環として被災地へ支援に赴く際にもオリジナルのスタッフユニフォームは役立ちます。混乱する被災地でしっかりと企業名がプリントされているスタッフユニフォームを着用していることで、被災者や自治体の職員も「身元が確かな人間」と認識し、安心して連携をとることができます。

広報活動・SNSでの発信

自社の公式SNS（Instagram、X、LinkedInなど）への投稿、プレスリリース、WEBサイト内での写真で活動の様子を写真や動画でアップする際、スタッフがお揃いのユニフォームを着用しているだけで「公式な企業活動」としてのクオリティが担保されます。写真や動画の見映えも良くなります。

社内イベントやキックオフでの「一体感の演出」

CSR活動用のオリジナルユニフォームは、社内運動会、ファミリーデー（社員の家族を招く日）、社内報などの写真撮影などの社内イベントでも活躍します。普段はスーツやバラバラの私服で働く社員が、全員同じユニフォームを着ることで役職の壁を取り払い、ワンチームとしての連帯感が高まります。役員や社長が率先して着用することで、トップダウンではないアットホームな企業風土を社内外にアピールすることができます。

CSR活動用の『オリジナルユニフォーム』にぴったりな商品をピックアップ

【キラメックアパレル】で取り扱っている商品の中から、CSR活動用の『オリジナルユニフォーム』製作に最適な商品をピックアップしてご紹介いたします。

左・右：グレー4.1オンス ドライアスレチックTシャツ

価格：\462～ (税込) 最小ロット：5枚～

速乾性と通気性に加え、UVカット機能も備わったドライアスレチックTシャツ。ポリエステル100％素材＆軽量で着心地も抜群です。

[商品の詳細(https://www.kilamek-apparel.com/products/detail/142?utm_source=pressrelease&utm_campaign=uniform_for_csr_work)]

左：ホワイト 右：ロイヤルブルーライン入りベーシックドライポロシャツ（ポリジン加工）

価格：\1,683～ (税込) 最小ロット：5枚～

抗菌防臭加工（ポリジン加工）が施されたドライポロシャツです。襟と袖口にシンプルにラインが入っているので見た目もおしゃれ。

[商品の詳細(https://www.kilamek-apparel.com/products/detail/823?utm_source=pressrelease&utm_campaign=uniform_for_csr_work)]

左：ブラック 右：ホワイト4.7オンス スペシャル ドライ カノコ ロングスリーブ ポロシャツ（ポケット付）（ローブリード）

価格：\1,398～ (税込) 最小ロット：5枚～

作業時にだぶつきにくい、ポケット付きの長袖ポロシャツ。繰り返し洗っても色落ちしにくく、洗濯後のお手入れも簡単です。

[商品の詳細(https://www.kilamek-apparel.com/products/detail/1129?utm_source=pressrelease&utm_campaign=uniform_for_csr_work)]

ライムエイドマイクロリップストップ スタッフジャケット（一重）

価格：\1,823～ (税込) 最小ロット：5枚～

動きやすくて蒸れにくい！マイクロリップストップ仕様で耐久性に優れた、すっきりとしたシンプルな形状のイベントブルゾンです。

[商品の詳細(https://www.kilamek-apparel.com/products/detail/180?utm_source=pressrelease&utm_campaign=uniform_for_csr_work)]

ミントグリーンドライジップパーカー

価格：\1,254～ (税込) 最小ロット：5枚～

軽量でさらりとした着心地が人気のジップアップパーカー。薄手なドライ素材で吸汗速乾性に優れているうえにUVカット機能付きです。

[商品の詳細(https://www.kilamek-apparel.com/products/detail/44?utm_source=pressrelease&utm_campaign=uniform_for_csr_work)]

その他、CSR活動用のユニフォーム製作にぴったりな商品をピックアップした「おすすめアイテム10選」は以下のリンクよりご覧いただけます。

CSR活動用のユニフォーム製作:おすすめアイテム10選

https://www.kilamek-apparel.com/user_data/feature/uniform_for_csr_work#recommend-items(https://www.kilamek-apparel.com/user_data/feature/uniform_for_csr_work?utm_source=pressrelease&utm_campaign=uniform_for_csr_work#recommend-items)

『CSR活動用のユニフォーム』におすすめのプリント方法

- シルクスクリーンプリントなら、企業様の特色指定も可能です！- グラデーションが入ったロゴも転写印刷で鮮やかに表現。

※刺繍の場合、印刷に比べコスト高になる場合があります。

シルクスクリーンプリント

アパレルアイテムのプリントに使われることが多い、比較的耐久性に優れた、シルクスクリーンプリントと呼ばれる単色印刷方法です。プリントの発色がよく、生地色の影響を受けません。複数の版で重ねて印刷することで多色プリントも可能です。

※1～4色単色でのロット製作に向いています。

転写印刷

転写印刷（転写プリント）は商品に印刷したいデザインを、あらかじめ別の媒体（転写紙やフィルムなど）に印刷し、そのデザインを印刷対象の商品に転写する方法です。直接対象物に印刷する「直接印刷」とは異なり、形状が複雑なものや、特殊な素材にも鮮明に印刷できます。フルカラーやグラデーション、複雑な絵柄の再現にも適しています。

※フルカラー・小ロットで短納期が可能です。

インクジェット

インクジェットプリントは、デジタルデータをもとにインクを生地へ直接吹き付けて印刷するプリント方法です。写真やグラデーションなどの細かな表現を得意とし、オリジナルTシャツやトートバッグなどの製作で広く利用されています。

※シルクスクリーンプリントでは難しい繊細な色の変化も再現できます。

その他のプリント方法については、以下のURLよりご確認いただけます。

■プリント・加工の種類

https://www.kilamek-apparel.com/user_data/print(https://www.kilamek-apparel.com/user_data/print?utm_source=pressrelease&utm_campaign=uniform_for_csr_work)

KILAMEKの強みである

【スピード対応／専任スタッフによる提案力／柔軟な製作体制】に

より一層磨きをかけて、お客様の用途に応じ、安心してCSR活動に最適なオリジナルユニフォームを製作していただけるように全力でサポートいたします。

【CSR活動に最適なオリジナルユニフォーム特集！】特設ページ

https://www.kilamek-apparel.com/user_data/feature/uniform_for_csr_work(https://www.kilamek-apparel.com/user_data/feature/uniform_for_csr_work?utm_source=pressrelease&utm_campaign=uniform_for_csr_work)

【キラメックアパレル】HP

https://www.kilamek-apparel.com/(https://www.kilamek-apparel.com/?utm_source=pressrelease&utm_campaign=uniform_for_csr_work)

◆ 会社情報

株式会社KILAMEK

URL：https://www.xn--ncke3d3fqb.com/form/contact/(https://www.xn--ncke3d3fqb.com/form/contact/?utm_source=pressrelease&utm_campaign=uniform_for_csr_work)

MAIL：t.taguchi@kilamek.co.jp

TEL：03-3350-8215