エコロシティ、47partnersと業務提携

エコロシティ株式会社

エコロシティ株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：山本 麻理、以下「当社」）は、株式会社47partners（本社：東京都豊島区、代表取締役社長：横尾 隆義、以下「47partners」）と業務提携契約を締結し、地方自治体との連携のもと、主要観光地や地方空港における駐車場インフラの整備および未活用地の有効活用に向けた共同プロジェクトを開始したことをお知らせいたします。

本取り組みは、全国の地方都市が抱える公共施設の再編や観光地の渋滞・オーバーツーリズムといった地域課題の解決に加え、近年多くの自治体が人材・予算などの資源不足により、地域イベントや観光振興施策の維持・運営に苦慮している状況を踏まえ、持続可能な地域活性化の実現を目指すものです。

本提携における両社の強みとシナジー

47partnersの代表取締役である横尾隆義氏は、株式会社マイナビ地方創生の代表取締役社長などを歴任し、地域創生事業を統括してきた豊富な経験を有しています。これまで全国各地で地域資源を生かした新規事業の企画開発、空き家や公共施設等の遊休資産の再生・利活用支援、移住・定住施策などを多数手がけており、同社は地域住民や自治体、民間企業と一体となった持続可能な「地方創生モデル」の構築や、地域人材の育成に強みを有しています。

一方、エコロシティは、都市部のみならず地方都市においても、土地の特性に合わせた最適な駐車場開設（コインパーキング、月極駐車場、管理受託等）を行い、遊休地の価値を最大化するノウハウを蓄積してきました。

今後の展開

現在、両社ではすでに具体的なプロジェクトの協議を進めており、主に以下のような地域特有の課題を抱えるエリアを中心に、駐車場の開設や運営受託を展開していく予定です。

- 観光地・地域イベント周辺の交通対策および運営支援観光地や祭り、スポーツ大会、地域イベント等の開催時において、未活用地を臨時駐車場や時間貸し駐車場として活用し、交通混雑の緩和や来訪者の利便性向上を図ります。また、自治体や地域団体が限られた人的資源の中でイベント運営を継続できるよう、駐車場運営や交通導線の整備を通じて持続可能なイベント開催を支援します。- 自治体や法人が保有する遊休地の有効活用個人オーナー様のみならず、地方自治体や法人が管理する公共施設跡地や未活用地について、駐車場としての最適な活用プラン（土地賃貸借方式、管理委託方式等）を提案し、維持管理コストの削減と地域への利益還元を両立させます。- 地方空港・交通結節点における利便性向上地方空港や主要駅周辺において、利便性の高い駐車場インフラを整備・管理受託することで、地域住民やビジネス客、観光客の移動を快適にし、地域の玄関口としての機能強化を支援します。

両社は自治体、地域事業者、土地オーナーとの連携を通じて、地域の魅力向上と交流人口の拡大を支え、持続可能なまちづくりに貢献してまいります。

会社名：株式会社47partners

代表者：代表取締役社⾧ 横尾隆義

設立 ：2022年4月

所在地 ： 東京都豊島区南大塚2-38-1 リードシー大塚ビル MIDPOINT6-19

事業内容： 地域環境資源の活用、地域空き公共施設・空き家・古民家等の利活用、地域開発支援、移住定住施策支援、観光資源開発、観光PR支援、第三セクター・DMO・地元企業等の経営支援、ふるさと納税増収支援、地域人材育成教育企画等

URL：https://47partners.jp/

エコロシティ株式会社 概要

エコロシティは、全国 5,200 カ所以上の時間貸し駐車場「EcoloPark」を運営・管理する、国内有数のパーキングソリューション・カンパニーです。

1996 年の設立以来、業界に先駆けてフラップレス仕様と短期施工モデルを実用化。用地契約日から最短10日間でのオープンを可能にし、オーナー収益の最大化と利用者の利便性向上を両立してきました。

また、脱炭素社会の実現に向けて CO2 排出量を削減するスマートモビリティ基盤の構築や、自治体・不動産デベロッパーとの協業による都市型モビリティサービスの実証実験にも注力しています。

今後も持続可能で快適な移動環境の創出に貢献してまいります。

会社名 ：エコロシティ株式会社（Ecolocity Co., Ltd.）

代表者 ：代表取締役社長 山本麻理

設立 ：1996年2月

所在地 ：東京都港区赤坂1丁目12番32号 アーク森ビルイーストウィング18階

事業領域 ：都市型駐車場事業、モビリティサービス、スマートインフラ開発

URL ：https://www.ecolocity.co.jp

【本件に関するお問い合わせ先】

エコロシティ株式会社

広報担当

TEL：03-5561-7768

メールアドレス：pressdesk@ecolocity.co.jp