【京都】あなたが送った３Dデータを成形型を作って、射出成形まで！すべてセミナー時間内に行います

オリオン株式会社

オリオン株式会社(https://www.orion.co.jp/)（本社：京都市中京区）は、７月３日（金）に３D樹脂型体験ツアーの開催を決定しました。今回は過去のセミナーの反響を受け、午前と午後の二部構成に。そして今回は初となる参加者から３Dデータの応募を募り、その成形品をセミナー内で射出成形することを企画している。

無料で３Dプリンター型で作られた射出成形品を体験できるのは、またとない機会となるでしょう

申込・問い合わせは特設ページ(https://www.orion.co.jp/260703-swy-orn)にて

◇当日の見どころ

通常は数ヶ月、簡易金型でも3週間以上かかる射出成形型をセミナー時間内で成形型を作成、それを用いて射出成形できるまでの工程を全てお見せします。しかも今回は事前に応募してもらった３Dデータを射出成形することに挑戦。無料でデジタルモールドを試すことができるのは今はこの機会だけとなります。その他に設計上の判断基準や段取り、リードタイムとコストの最適化の勘所、人材育成のヒントなど実務に直結するポイントを具体的に解説します

過去のセミナーの様子

使用設備

Stratasys J35 Pro（3Dプリンタ）

Babyplast（超小型射出成形機）

DFX550SW（切削加工機）

有限会社スワニーのデザインファクトリー（デジタルモールド(R)）のノウハウを取り入れた一貫プロセスを体感いただけます。

◇ セミナー概要

olabol（デザインファクトリー導入）

・日程：2026年7月3日（金）

・時間： 午前の部 9:00～12:00 午後の部14:00～17:00

・会場：olabol（オリオン株式会社）／京都市中京区 東洞院二条下る 瓦之町374

・対象：ものづくり関連企業限定

・定員：各回 8名（先着）

・参加費：無料

・申込／問い合わせ：特設ページはコチラから(https://www.orion.co.jp/260703-swy-orn)

◆ 登壇・運営体制

・共催：有限会社スワニー(https://www.swany-ina.com/) × オリオン株式会社(https://www.orion.co.jp/)

・登壇：代表取締役CEO：橋爪良博（スワニー）、製造事業室主任：山本雄大（オリオン）

◆ 撮影・注意事項

・写真／動画の撮影は可（一部不可の箇所がございます）。ただし他の参加者の顔が写る場合は必ずぼかし等の配慮をお願いします。また安全確保のため、スタッフの指示にご協力ください。

◆ 実績・関連情報

硬度違いの樹脂バネ半透明ヒンジケース窓と筐体の二色成形複雑形状の樹脂バネ

・申込／問い合わせ：特設ページはコチラから(https://www.orion.co.jp/260703-swy-orn)

【会社概要】

〈オリオン株式会社〉

所在地：京都市中京区 東洞院二条下る 瓦之町374

事業内容：試作から量産までを支援する技術商社

公式サイト：https://www.orion.co.jp/

【関連リンク】

〈有限会社スワニー〉

事業内容：製品設計・製造ソリューション

公式サイト：https://www.swany-ina.com/

olabol 概要： https://www.orion.co.jp/degitalmold

スワニー デザインファクトリー： https://www.swany-ina.com/design-factory

【商標注記】 ※**デジタルモールド(R)**は有限会社スワニーの登録商標です。