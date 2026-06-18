ロジェ ヴィヴィエ イェジを起用した プレフォール キャンペーン

ロジェ・ヴィヴィエ・ジャパン 株式会社

ロジェ ヴィヴィエは、クリエイティブ・ディレクター、ゲラルド・フェローニが手がけ、 グローバルブランドアンバサダーのイェジを起用した2026年プレフォール キャンペーンを発表いたします。パリのメゾン ヴィヴィエのサロンにて撮影された本キャンペーンは、2026年春夏キャンペーンで描かれた世界観を引き継ぎながら、創造性、記憶、そして想像力を遊び心あふれる視点で表現しています。

世界的な人気を誇るK-POPグループ ITZY のメンバーであり、新世代のグローバルタレントを象徴する存在でもあるイェジは、大胆かつ現代的なスタイルヴィジョンを体現しています。圧倒的なステージプレゼンス、個性、そして豊かな表現力で知られる彼女は、エレガンス、創造性、そしてJOIE DE VIVRE (生きる喜び) をめぐるメゾンの対話を映し出しています。 ロジェ ヴィヴィエのグローバルブランドアンバサダー就任以来、イェジは、パリの ヘリテージと現代カルチャーの融合を表現する数々のプロジェクトを通して、 ロジェ ヴィヴィエの世界観をよりグローバルなオーディエンスへと届けています。

アーカイブ資料に囲まれてくつろぐ姿や、うさぎとツイスターゲームを楽しむ姿など、 本キャンペーンのビジュアルは、ロジェ ヴィヴィエを象徴する遊び心あふれる精神によって彩られたエネルギーを映し出しています。

コレクションの中心となるのは、メゾンを象徴するベル ヴィヴィエのスリングバックです。スモーキーグリーン、ベージュ、ピンクといったやわらかな秋色のカラーブロックスエードで登場し、同素材のベル ヴィヴィエ ホーボーバッグとコーディネートされています。また、メゾンのアイコニックなバックルと縦長のシルエットが特徴のベル ヴィヴィエ クラッチは、今シーズンを象徴するアクセサリーとしてスエード素材で登場します。

キャンペーンでは、新作のレンジャー ローファーや、繊細なヴィヴ イン ザ シティ パンプスと合わせてスタイリングされ、現代的なエレガンスを異なるアプローチで表現しています。低めのスクエアヒールに、ミニサイズのエフロレッセンス クリスタルバックルをあしらった新作のレンジャー ローファーは、メゾンならではの装飾性を保ちながら、洗練されたデイリースタイルを提案します。一方、ヴィヴ イン ザ シティ パンプスは、華奢なヒールとカバードバックルのディテールによって、より繊細で洗練された印象を演出し、軽やかなフェミニニティを添えながらエレガントなデイスタイルを完成させます。

2026 年プレフォール キャンペーンを通して、ゲラルド・フェローニは、ロジェ ヴィヴィエにおけるヘリテージと現代カルチャーの対話をさらに探求しています。メゾン ヴィヴィエを舞台に、アーカイブから生まれる想像力、卓越したクラフツマンシップ、そしてイェジが体現するモダンなフェミニニティが、自発性と喜びに満ちたスピリットのもとで交差します。

ロジェ ヴィヴィエについて

1937年に設立されたロジェ ヴィヴィエは、20世紀のハイファッションと高級靴の分野で最も才能豊かで革新的な才能の1つであるフランスの靴デザイナーの名を冠したブランドです。パリに最初のブティックをオープンした後、ムッシュ ヴィヴィエは、エリザベス2世女王からジョセフィン・ベーカー、エリザベス・テイラー、エヴァ・ガードナー、グレース・ケリーまで、世界で最も有名な女性たちのために、気まぐれで芸術的、そして魅力的な靴を何千足もデザインしました。生涯を通じて、彼は数え切れないほど多くのヒールの形を発明し、靴デザインの伝統的な世界とファッションのシルエットを永遠に進化させ、昼夜を問わずドレスアップするためのさまざまな可能性を提供しました。イタリア人デザイナーのゲラルド・フェローニは、2018年からロジェ ヴィヴィエのクリエイティブ・ディレクターを務めており、コレクションに彼の楽しく装飾的な 精神を吹き込み、彼の現代的なデザイン言語で創設者の遺産を進化させています。コレクションはハンドバッグ、ジュエリー、帽子、ジレにまで広がり、フェローニの職人技が光る作品は、イザベル・ユペールからローラ・ダーン、ミシェル・ヨー、エヴァ・グリーン、ハンター・シェーファー、セレーナ・ゴメスまで、女優、歌手、アーティスト、王族など、多くの人々に愛用されています。

公式ウェブサイト：www.rogervivier.com

公式インスタグラム : @rogervivier

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ロジェ・ヴィヴィエ・ジャパン PR担当

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