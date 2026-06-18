二つのフレンチアイコンがNYに集結、3か月限定のコラボレーション特別体験

株式会社LAGARDÈRE ACTIVE ENTERPRISES JAPAN

ELLEとプランタン ニューヨークは、フレンチ・リヴィエラ（南仏リゾート地）の魅力をニューヨークの中心地にもたらすべく、コラボレーションを実施します。6月9日より、フランスの老舗百貨店の米国旗艦店にて、食、ファッション、デザインを横断し、フランスならではの発想や文化、そしてアール・ドゥ・ヴィーヴル（Art de vivre＝暮らしの美学）を体感できる特別なプロジェクトを展開します。

本コラボレーションの概要

本企画の幕開けとして、プランタン ニューヨーク内のカフェ「Cafe Jalu」をELLEがジャック。料理ディレクターには、ジェームズ・ビアード賞を3度受賞したシェフ、グレゴリー・グルデ氏を迎えています。両ブランドに共通する「クオリティ」「創造性」「人とのつながり」への情熱を背景に誕生した「ELLE Cafe Jalu POP-UP」では、シグネチャー・マカロンやフレッシュジュースを提供。フレンチ・リヴィエラのビーチを想起させる黄色と白のストライプの空間の中で、訪れる人々を迎え入れます。8月末までの期間中、ダウンタウンにいながら、ゆったりとした朝のひとときや洗練されたフレンチドリンク、ペストリーとともに、フランス文化に浸る体験を楽しめます。

さらに7月初旬からは、「ELLE × Printemps New York POP-UP STORE」がスタート。ELLEブランド商品を厳選して取りそろえる他、本企画限定の「ELLE × Saint-James」マリニエールコレクションも展開されます。創造性、スタイル、コレクション性を融合した本ポップアップでは、限定デザインや没入型のストーリー性のある演出を通じて、両ブランドの世界観を体感いただけます。

本コラボレーションを通じて、ELLEとプランタン ニューヨークは、創造性、革新性、そしてライフスタイル提案という共通のビジョンを再確認するとともに、ホスピタリティ、ファッション、コンテンポラリーライフスタイルが交差する新たなカルチャー発信拠点を創出します。

本パートナーシップをさらに体感できるインタラクティブイベントの詳細は、今後発表予定です。

CEO のコメント

Lagardere Active Enterprises CEO Ａnne Billaz (アンヌ・ビラズ）

「ELLEは、単なるメディアブランドではなく、創造性や文化、そして前向きで現代的な女性像によって形づくられた、グローバルなライフスタイル＆ファッションブランドです。本プロジェクトは、従来の枠を超えてオーディエンスとつながる、没入感とリアリティを備えた体験を創出するという私たちの志を体現するものです。ファッション、ホスピタリティ、日常のライフスタイルを融合し、意味あるかたちで現代的に表現しています。創造性、革新性、そしてパリのArt de Vivreへの情熱を共有するフランスの象徴的ブランドであるプランタンとともに、この取り組みを実現できることを大変誇りに思います。」

イベント概要

会場：プランタン ニューヨーク/ Cafe Jalu（1 Wall Street, New York, NY 10005）

ELLE Cafe Jalu：2026年6月9日～8月末

ELLE × プランタン ポップアップストア & 限定商品：2026年7月初旬より開始

詳細については、こちら(https://us.printemps.com/visit/events/elle-%E2%99%A5-cafe-jalu-at-printemps-new-york)をご確認ください。

LagardereグループおよびELLEブランドについて

1992年に設立されたLagardere（ラガルデール）グループは、世界50カ国以上で事業を展開する国際企業で、約33,000人の従業員を擁し、2025年の売上高は93億5,300万ユーロを計上しました。

同グループは主に2つの事業領域に注力しています。Lagardere Publishing（書籍、シリーズ型出版物、ボードゲーム、プレミアム文具）と、Lagardere Travel Retail（旅行関連商品、免税・ファッション関連商品、レストラン・カフェ事業）です。加えて、Lagardere News（Le Journal du Dimanche、Le JDNews、Le JDMag、ELLEブランドのライセンス事業）および Lagardere Radio（Europe 1、Europe 2、RFM、広告販売仲介）も事業領域に含まれます。Lagardereの株式はユーロネクスト・パリに上場しています。

Lagardereグループは、「ELLE」および「ELLE DECORATION」ブランドの権利を保有しています。Lagardere Active Enterprisesは、ELLE International部門における非メディア事業のブランド拡張プログラムを担う専門ユニットです。

ELLEは、世界を代表する女性メディアブランドであると同時に、グローバルなファッション＆ライフスタイルブランドでもあります。世界80以上の国・地域で展開され、「ELLE」（50以上のエディション）および「ELLE DECORATION」（25エディション）、さらにライセンスによる派生タイトルが発行されています。

紙媒体の月間読者数は約3,200万人、60以上のデジタルプラットフォーム（ウェブサイトおよびSNS）では月間9,000万人のユニークビジター、SNS総フォロワーは1億2,200万人以上にのぼります。さらに、ファッション、ビューティ、ホームデコレーション、ホスピタリティなどの非メディアライセンス事業に加え、80カ国にわたる250のB2Bパートナーおよびホテル、カフェ、スパ、ヘアサロンなどのエクスペリエンス拠点を通じ、ELLEブランドは月間2億5,000万人以上にリーチしています。

詳細は、www.lagardere.com および www.elleinternational.com をご覧ください。

Printemps New Yorkについて

Printemps New Yorkは、フランスを代表する老舗リテーラー「プランタン」による米国初の拠点です。マンハッタンの金融地区に位置し、パリのラグジュアリーとモダンデザインを融合した本施設（約55,000平方フィート／2フロア）は、ローラ・ゴンザレスによる内装デザインと、受賞歴を持つシェフ、グレゴリー・グルデが監修するダイニングプログラムを備えています。

160年以上にわたるイノベーションの伝統を背景に、Printemps New Yorkでは、ファッション、ビューティ、ホーム、ライフスタイル分野において、限定ブランドや米国初上陸ブランドを厳選して展開。さらに、季節ごとのコラボレーションや上質なサービスを提供します。パリの伝統と現代的なクリエイティビティを融合させることで、新しいラグジュアリーリテール体験を提案します。