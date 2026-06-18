TVアニメ『Summer Pockets』のAni-Art KAWAII label 各種商品の受注を開始！！アニメ・漫画のオリジナルグッズを販売する「AMNIBUS」にて

株式会社arma bianca

株式会社アルマビアンカはオリジナルグッズを展開する通販サイト、「AMNIBUS」にてTVアニメ『Summer Pockets』の商品8種の受注を開始いたします。

株式会社アルマビアンカ（本社：東京都中野区、代表取締役:坂井智成）は「日常でも使用できる」をコンセプトにしたオリジナルグッズを展開する通販サイト、「AMNIBUS」にてTVアニメ『Summer Pockets』の商品の受注を6月15日（月）より開始いたしました。

▼受注サイト：AMNIBUS(アムニバス)

https://amnibus.com/products/title/1634?utm_source=press

「日常で使える」キャラクターグッズをお届けします。

鳴瀬しろは、空門蒼、久島鴎、紬ヴェンダース、加藤うみのイラストをパステル調のカラフルなタッチで魅力的に表現しました。

※「Ani-Art KAWAII label」は、キャラクターイラストを、パステル調でカラフルな「KAWAII」デザインに仕上げたAMNIBUSのオリジナル商品です。

▼トレーディング Ani-Art KAWAII label アクリルネームプレート

カバンや小物につけたり、お部屋に並べて飾ったり、キャラクターとの日常をお楽しみください。

▽仕様

価格 ：単品 \693(税込), BOX \6,930(税込)

種類 ：全10種

サイズ：（約）68×27mm 厚み：3mm

素材 ：アクリル

▼トレーディング Ani-Art KAWAII label オーロラダイカットステッカー

身近な持ち物をデコレーションできるオーロラに輝くステッカーです。

スーツケースやPCなど、身近な持ち物に貼ってお楽しみください。

▽仕様

価格 ：単品 \660(税込), BOX \6,600(税込)

種類 ：全10種

サイズ：（最大約）60×55mm以内

素材 ：紙、PP

▼トレーディング Ani-Art KAWAII label グリッター缶バッジ

カバンや小物につけたり、お部屋に並べて飾ったり、キャラクターとの日常をお楽しみください。

▽仕様

価格 ：単品 \638(税込), BOX \6,380(税込)

種類 ：全10種

サイズ：（約）直径56mm

素材 ：紙、ブリキ

▼トレーディング Ani-Art KAWAII label ポストカード

ハガキとして送ったり、お部屋に並べて飾ったり、キャラクターとの日常をお楽しみください。

▽仕様

価格 ：単品 \275(税込), BOX \2,750(税込)

種類 ：全10種

サイズ：（約）14.8×10cm

素材 ：紙

▼Ani-Art KAWAII label フルグラフィックTシャツ

※画像は「鳴瀬しろは Ani-Art KAWAII label フルグラフィックTシャツ」を使用しております。



前面に大きくイラストをプリントしたインパクト大のアイテムです。

日常使いからイベントなどの特別な日の1枚まで、様々なシーンでご活用ください。

▽仕様

価格 ：各 \7,260(税込)

種類 ：全5種（鳴瀬しろは、空門蒼、久島鴎、紬ヴェンダース、加藤うみ）

サイズ：ユニセックス XXS, XS, S, M, L, XL, XXL, XXXL

素材 ：ポリエステル100％

▼Ani-Art KAWAII label マルチデスクマット

※画像は「鳴瀬しろは Ani-Art KAWAII label マルチデスクマット」を使用しております。

デスクに敷いたり、お部屋に飾ったり、キャラクターとの日常をお楽しみください。

▽仕様

価格 ：各 \4,015(税込)

種類 ：全5種（鳴瀬しろは、空門蒼、久島鴎、紬ヴェンダース、加藤うみ）

サイズ：（約）60×35cm

素材 ：ポリエステル、ラバー

▼Ani-Art KAWAII label BIGアクリルスタンド

※画像は「鳴瀬しろは Ani-Art KAWAII label BIGアクリルスタンド」を使用しております。



お部屋やデスクまわりなどに飾って、キャラクターとの日常をお楽しみください。

▽仕様

価格 ：各 \1,980(税込)

種類 ：全5種（鳴瀬しろは、空門蒼、久島鴎、紬ヴェンダース、加藤うみ）

本体 ：（約）19×7.2cm 台座：（約）6.4×5.3cm 厚み：3mm ※種類により異なる

素材 ：アクリル

▼Ani-Art KAWAII label 75ｍｍホログラム缶バッジ

※画像は「鳴瀬しろは Ani-Art KAWAII label 75ｍｍホログラム缶バッジ」を使用しております。



カバンや小物につけたり、お部屋に並べて飾ったり、キャラクターとの日常をお楽しみください。

▽仕様

価格 ：各 \770(税込)

種類 ：全5種（鳴瀬しろは、空門蒼、久島鴎、紬ヴェンダース、加藤うみ）

サイズ：（約）直径75mm

素材 ：紙、ブリキ

▼受注サイト：AMNIBUS(アムニバス)

https://amnibus.com/products/title/1634?utm_source=press

https://x.com/AMNIBUS

「日常で使える」キャラクターグッズをお届けします。

【本プレスリリースに関するお問い合わせ】

株式会社arma bianca

住所：〒164-0013 東京都中野区弥生町3－35－13 335中野新橋ビル 3F

お問合せフォーム：https://armabianca.com/contact

担当：齊藤直樹

Mail：support@amnibus.com

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

発行元 株式会社 arma bianca

Web https://armabianca.com/

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

(C)VISUAL ARTS/Key/鳥白島観光協会