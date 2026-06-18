『おやすみプンプン』のトレーディング原作コマアクリルコースター、トレーディング原作コマアクリルカード vol.2などの受注を開始！！アニメ・漫画のオリジナルグッズを販売する「AMNIBUS」にて

株式会社arma bianca

株式会社アルマビアンカはオリジナルグッズを展開する通販サイト、「AMNIBUS」にて『おやすみプンプン』の商品8種の受注を開始いたします。

株式会社アルマビアンカ（本社：東京都中野区、代表取締役:坂井智成）は「日常でも使用できる」をコンセプトにしたオリジナルグッズを展開する通販サイト、「AMNIBUS」にて『おやすみプンプン』の商品の受注を6月12日（金）より開始いたしました。

▼受注サイト：AMNIBUS(アムニバス)

https://amnibus.com/products/title/35?utm_source=press

「日常で使える」キャラクターグッズをお届けします。

▼トレーディング原作コマアクリルコースター

プンプン、田中愛子、南条幸の原作コマイラストをアクリルコースターに仕上げました。

お部屋やオフィスなど、日常生活の様々なシーンでご活用ください。

▽仕様

価格 ：単品 \880(税込), BOX \8,800(税込)

種類 ：全10種

サイズ：（約）80×80mm 厚み：3mm

素材 ：アクリル

▼トレーディング原作コマアクリルカード vol.2

プンプン、田中愛子、南条幸の原作コマイラストをアクリルカードに仕上げました。

お部屋やデスクまわりなどに飾って、キャラクターとの日常をお楽しみください。

▽仕様

価格 ：単品 \715(税込), BOX \7,150(税込)

種類 ：全10種

サイズ：（約）70×60mm 厚み：1mm

素材 ：アクリル

▼トレーディング原作コマグリッター缶バッジ

プンプン、田中愛子、南条幸の原作コマイラストをグリッター加工を施した缶バッジに仕上げました。

カバンや小物につけたり、お部屋に並べて飾ったり、キャラクターとの日常をお楽しみください。

▽仕様

価格 ：単品 \605(税込), BOX \6,050(税込)

種類 ：全10種

サイズ：（約）直径56mm

素材 ：紙、ブリキ

▼トレーディング原作コマポストカード

プンプン、田中愛子、南条幸の原作コマイラストをポストカードに仕上げました。

ハガキとして送ったり、お部屋に並べて飾ったり、キャラクターとの日常をお楽しみください。

▽仕様

価格 ：単品 \275(税込), BOX \2,750(税込)

種類 ：全10種

サイズ：（約）14.8×10cm

素材 ：紙

▼原作コマロングTシャツ

原作コマイラストをロングTシャツに仕上げました。

ベーシックなシルエットのロングスリーブで、シーンを選ばずお使いいただけます。

日常使いからイベントなどの特別な日の1枚まで、様々なシーンでご活用ください。

▽仕様

価格 ：各 \4,950(税込)

種類 ：全2種(プンプン&田中愛子、集合)

サイズ：ユニセックス S, M, L, XL, XXL

素材 ：綿100%

▼F3号キャンバスボード

※画像は「田中愛子 F3号キャンバスボード vol.3 ver.A」を使用しております。



田中愛子、南条幸のイラストをキャンバスボードに仕上げました。

お部屋などに飾って、キャラクターとの日常をお楽しみください。

▽仕様

価格 ：各 \5,500(税込)

種類 ：全4種(田中愛子ver.A、田中愛子ver.B、田中愛子ver.C、南条幸)

サイズ：F3号（27.3×22cm）

素材 ：木材、化繊

▼75mm推しゴト缶バッジセット

※画像は「プンプン 75mm推しゴト缶バッジセット ver.A」を使用しております。



プンプン、田中愛子、南条幸の原作コマイラスト、作中セリフを台紙付きの缶バッジ2個セットに仕上げました。

カバンや小物につけたり、お部屋に並べて飾ったり、キャラクターとの日常をお楽しみください。

▽仕様

価格 ：各 \1,430(税込)

種類 ：全6種(プンプンver.A、プンプンver.B、田中愛子ver.A、田中愛子ver.B、南条幸ver.A、南条幸ver.B)

サイズ：（約）直径75mm

素材 ：紙、ブリキ

▼アクリルお守り

※画像は「プンプン アクリルお守り」を使用しております。



プンプン、田中愛子、南条幸のイラストを、お守り風のアイテムに仕上げました。

カバンや小物につけてキャラクターとの日常をお楽しみください。

▽仕様

価格 ：各 \1,320(税込)

種類 ：全3種(プンプン、田中愛子、南条幸)

サイズ：（約）78×50mm 厚み：3mm メガネ紐付き

素材 ：アクリル

▼受注サイト：AMNIBUS(アムニバス)

https://amnibus.com/products/title/35?utm_source=press

https://x.com/AMNIBUS

「日常で使える」キャラクターグッズをお届けします。

【本プレスリリースに関するお問い合わせ】

株式会社arma bianca

住所：〒164-0013 東京都中野区弥生町3－35－13 335中野新橋ビル 3F

お問合せフォーム：https://armabianca.com/contact

担当：齊藤直樹

Mail：support@amnibus.com

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Web https://armabianca.com/

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