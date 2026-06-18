【27卒・28卒向け】目指すは世界のインフラ。「脱・串カツ田中」を掲げるユニシアHDが 6/23・24に役員説明会を開催

株式会社ユニシアホールディングス

株式会社ユニシアホールディングス（本社：東京都品川区東五反田、代表取締役会長兼社長：貫 啓二）は、2026年3月の社名変更以降、さらなるグローバル展開と多角的な事業拡大を加速させています。このたび、27年・28年卒業予定の新卒学生を対象に、次世代を担うリーダーを募集するため、当社役員が登壇し、「未来のビジョン・挑戦」を直接語る特別会社説明会を6月23日(火)・24日(水)に実施します。

1. 説明会プログラム：役員が語る二つの「挑戦」

日程ごとに異なる役員が登壇し、多角的な視点から当社の未来を語ります。

■6月23日（火）17：00～

【脱・串カツ田中】世界のインフラへ取締役・織田が直接語る「ユニシアHD」の経営戦略

飲食を起点に、世界中の「体験・記憶」を創り出す企業へ

経営戦略の最前線に立つ取締役の織田 辰矢が、単なる飲食企業の枠を超え、観光、体験、旅へと領域を広げていくユニシアの「世界への第一歩」と、組織の大きな転換点について、熱く直接語りかけます

■6月24日（水）17：00～（※オンライン）

【脱・串カツ田中】現場のトップが語る覚悟。執行役員・峯が明かす、ユニシアHDの「次世代リーダー像」とは

【27年卒】説明会エントリー :https://job.mynavi.jp/27/pc/corpinfo/displaySeminar/index?optNo=bnSImC&corpId=99343【28年卒】説明会エントリー :https://job.mynavi.jp/28/pc/corpinfo/displaySeminar/index?optNo=isnEYC&corpId=99343「串カツ田中」の成功の、その先へ。驚異のスピードで駆け上がる挑戦。

現場の最前線を率いる「串カツ田中 営業本部長」であり、執行役員の峯 卓也が、「串カツ田中」のさらなる成長戦略と今後の挑戦、そして求める「現場リーダー像」について語ります 。

【27年卒】説明会エントリー :https://job.mynavi.jp/27/pc/corpinfo/displaySeminar/index?optNo=GVT8lC&corpId=99343【28年卒】説明会エントリー :https://job.mynavi.jp/28/pc/corpinfo/displaySeminar/index?optNo=PF76tC&corpId=99343

2．開催の背景：なぜ今、役員が語るのか？

当社は、これまで「串カツ田中」という強力なブランドと共に成長し、多くのお客様や従業員に支えられてきましたが、企業としてさらに大きな挑戦を目指すため、あえて「脱・串カツ田中」を掲げ、串カツ田中の「さらなる成長(挑戦)」と、単一ブランドへの依存という「成功体験から脱却」する決断をしました。

■「UNISIA（ユニシア）」に込めた想い

多様な事業（PISOLA、天のめし、UKYE等）と人材が「ひとつの海（UNI＋SEA）」のように繋がり、世界へ漕ぎ出す強い意志を込めています。

■食から「体験・記憶」の提供へ

飲食を起点に、観光・体験・旅へ。

「この会社があるから、この街が楽しい」そんな未来を、役員自らの言葉で熱く伝えます 。

■求めているのは、共に「世界のインフラ」を創る、次世代のリーダー

3月に社名変更をし、早3か月。私たちは、今まさに挑戦の真っ最中で、目指すその先には、「ブームではなく、長く必要とされ続ける価値を提供するグローバルライフスタイルサービス企業となる」という大きな目標があります。

単なる社名変更に留まらず、あえて「脱・串カツ田中」を掲げた今、その「覚悟」と「挑戦」を、経営の最前線にいる役員自ら、これからの未来を担う新卒学生の皆さん（27卒・28卒）へ直接伝えたい。

このような思いから、役員による会社説明会の実施を決定いたしました。

ユニシアホールディングス採用サイト

リクルートサイト :https://recruit.unisia.co.jp/マイナビ2027 :https://job.mynavi.jp/27/pc/search/corp99343/outline.htmlマイナビ2028 :https://job.mynavi.jp/28/pc/search/corp99343/outline.htmlインスタグラム(リクルートアカウント) :https://www.instagram.com/unisia.recruit/

人事制度について

成果を最大化・正当に評価。ユニシア独自の人事制度を紹介します。

■上級店長制度

当社では、現場の最前線こそがブランドの体現者であると考え、2025年より「上級店長制度」を新設いたしました 。これは、単なる店舗管理の枠を超え、高度なマネジメント能力と成果を生み出す店長を、会社が公式に認定し、相応の報酬と権限を付与する制度です 。

・月給：50万円

※最短3年で上級店長に認定された店長もいます。

１.圧倒的な報酬体系

上級店長に認定された場合、月給は50万円（年収換算で600万円以上）を保証 。飲食業界の常識を打ち破る待遇で、プロフェッショナルとしての活躍を後押しします。

２.スピード感のあるキャリア形成

年次や経験に関わらず、実力次第で最短3年での認定が可能です 。私たちは、入社間もない若手社員の中から、次世代のユニシアを牽引する上級店長が続々と誕生することを強く期待しています。

３.店舗運営のプロフェッショナルへ

この制度は、「この会社で、どこまでも成長し続けたい」という想いに応えるための、挑戦の舞台です。自らの手で店舗価値を高め、街を豊かにする。そんな情熱を持った人材を、組織を挙げて全面的にバックアップし、積極的に排出していきます。

■KTリーグ（※串カツ田中のみ）

売上のみで順位を決めるのではなく、「おもてなしのプロ」として、世界一働きがいのある店舗・世界一笑顔があふれる店舗を目指し、飲食店の新たな価値を創造するためにリーグ形式を用いた人事制度です。

１.リーグ制度について

串カツ田中全店舗を3部制のリーグに分け、ポイントを競い合うことで順位付けし、約半年ごとに上位リーグへの昇格・もしくは下位リーグへの降格の基準を設けています。

「お客様満足度スコア(お客様アンケート・覆面調査)」・「ボーナススコア(社内コンテスト)」の2つをポイント制にしてランキングへ反映します。売上などの店舗実績ではなく、「ファン(お客様)の応援」が店舗のランキングに反映される仕組みを構築していきます。

２.特設サイトについて

応援したい店舗のランキングや、各リーグ上位の店長へのインタビューといった店舗情報、スポンサー企業様のご紹介など、KTリーグに関しての様々な情報を随時ご確認いただけます。

※ランキングは週次で更新されます。

KTリーグ特設サイト :https://kushi-tanaka.com/ktleague/

株式会社ユニシアホールディングスについて

設立：2002年3月20日 資本金：3億円 代表取締役会長兼社長：貫 啓二

本社：東京都品川区東五反田1-7-6 藤和東五反田ビル5階

事業内容：飲食店の経営、FC開発

URL： https://unisia.co.jp

グループ会社：株式会社串カツ田中／株式会社ピソラ／TANAKA INTERNATIONAL INC.／TI.LA.INC／株式会社ジーティーデザイン／株式会社ETOHA LAB