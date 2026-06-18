デザイナー・深澤直人と巡る山梨リサーチプログラム
「日本にデザインミュージアムを！」と活動をつづける一般社団法人Design-DESIGN MUSEUMは、2026年8月26日（水）に特別リサーチプログラム「DESIGN MUSEUM JAPAN TOUR in 山梨」を開催いたします。
当法人は、2012年に三宅一生・青柳正規両氏が「国立デザイン美術館を作ろう」とあげた声を引き継ぎ、NHKをはじめ多くのメディアなどと協業し、機運醸成のための活動を続けてきました。
その新たなステップが、DESIGN MUSEUM JAPAN TOUR。日本各地にある魅力的な文化資源をデザインの視点で読み解き、未来へと繋ぐリサーチプログラムです。
今回は、デザイナー・深澤直人さん（山梨県出身）とともに、山梨の民藝・建築・食など領域を超えたフィールドワークを実施します。
これは単なる観光ではなく、深澤直人さんおよび地域の実践者との対話、参加者同士のやりとりを通じて、それぞれの場所が持つデザイン的な意味を知る濃密な体験です。
訪問先には、深澤さんの小屋も含まれます。
デザインに関心の高い参加者、将来の「日本のデザインミュージアム」設立を共に目指してくださる方々による、少人数のフィールドワークです。参加者の方々には、今後デザインミュージアム設立を目指す活動のメンバーになっていただきます。
各地へのツアーは今後も継続し、次回はデザイナー・佐藤卓氏をリーダーとする「DESIGN MUSEUM JAPAN TOUR in 福井」を10月23日（金）に開催予定です。
【深澤直人（本プログラム参加）】
デザイナー。山梨県出身。
IDEO東京スタジオ所長を経て独立。「Without Thought（無意識）」をテーマにした普遍的なデザインを追求し、国内外のブランドで高い評価を受ける。日本民藝館館長。多摩美術大学副学長。
【開催概要】
実施日：2026年8月26日（水）
旅程：
◆ 10:00 小淵沢駅 集合・出発
◆ 10:20 七賢（白州町）
北杜市白州町で唯一の酒蔵。創業1750（寛延3）年、長野県で酒造業を営んでいた本家の7代目が白州の水の良さに注目し、甲州街道台ヶ原の地で分家として始めた老舗。
◆ 12:10 Gallery Trax ＋ sun.days.food（高根町）
八ヶ岳南麓にあるギャラリー＆カフェ。デザイナー木村二郎が古い保育園をリノベーションした空間を訪問。その空間に魅せられ、目の前の小屋を改修してオープンしたsun.days.foodでランチ。
※掲載写真は料理の一例です
◆ 13:15 浅川伯教・巧兄弟資料館（高根町）
朝鮮工芸の美術・工芸の美しさを世界に伝えた浅川兄弟の仕事を、日本民藝館館長でもある深澤直人さんとリサーチ。
◆ 14:30 深澤さんの小さな森と小屋
その環境に深澤直人さんが惚れ込み、時間をかけて創造した空間で、おすすめのおやつ（八ヶ岳南麓高原のアップルパイ）と座談会。
◆ 17:30 YOMU（韮崎駅付近）
アートディレクター土屋誠氏が開いた「誰かの心に響く本」をコンセプトに、新刊書籍を中心とした幅広いジャンルの商品を取り揃えた書店。店舗と隣接した空間にギャラリースペースも。
◆韮崎駅で解散 （東京方面へは18:25 発特急あずさ）
車中での夕食として、「小さなおかずひとつひとつがとても美味しい」と
深澤さん御用達のお弁当をお渡しします。
※深澤直人さんに加え、一般社団法人Design-DESIGN MUSEUMより
代表理事の倉森京子、理事の河瀬大作、廣嶋まい、上嶋萌が同行予定です。
【本プログラムの特徴】
本ツアーは以下の要素を含む、リサーチプログラムとして実施されます。
・民藝・建築・食といった異分野の横断的リサーチ
・地域における文化資源の現地観察と記録
・深澤直人さんならではの視点の共有
・通常非公開の空間を含む特別なアクセス
・デザインへの志向を共有する参加者同士のコミュニケーション
【定員・参加費】
定員 15名
参加費 55000円（税込）
【お申し込み方法】
お申し込みは、以下のページよりお願いいたします。
URL https://tabizen.shop-pro.jp/?pid=192131015
【寄付について】
本プログラムの一部収益は、一般社団法人 Design-DESIGN MUSEUMへ寄付され、
「日本のデザインミュージアム」の設立をめざす活動に活用されます。
【一般社団法人Design-DESIGN MUSEUMとは】
三宅一生氏と青柳正規氏が2012年に発した「国立デザイン美術館を作ろう」という志を受け継ぎ、「日本のデザインミュージアム」の設立をめざして2019年設立。
シンポジウム開催・テレビ番組の企画・展覧会の企画・デザインアーカイブのプロトタイプ構築などの活動を通して「どんなデザインミュージアムがあればよいのか」を考えるプロセスを公開することで、デザインミュージアム設立への機運を高める活動をしています。
目指すのは「日本各地の〈デザインの宝物〉を所蔵する館や組織をネットワークし、その集合体を〈デザインミュージアム〉とする」こと。日本全体が〈デザインミュージアム〉になる、という提案です。
活動に賛同する第一線のクリエーターたちの知恵を結集し、 日本独自の〈デザインミュージアム〉 実現に向けて、活動を続けています。
「DESIGN MUSEUM JAPAN TOUR」については、2025年度「山梨（7月）」「山形（10月）」で実施し、地域ごとの可能性を探っています。
⚫︎顧問
青柳正規（多摩美術大学理事長）、佐藤卓（デザイナー）、
鈴木里佳（弁護士）、中森真紀子（公認会計士）
⚫︎コミッティー
岡本健（グラフィックデザイナー）、川村真司（クリエイティブディレクター）、田根剛（建築家）、
保坂健二朗（滋賀県立美術館ディレクター）、横山いくこ（M＋建築デザイン部門リードキュレーター）
⚫︎代表理事 倉森京子
⚫︎理事 上嶋萌 河瀬大作 齋藤精一 廣嶋まい
【本件に関するお問い合わせ先】
一般社団法人 Design-DESIGN MUSEUM
E-mail：info@designmuseum.jp
WEB: https://designmuseum.jp/
主催：一般社団法人Design-DESIGN MUSEUM
共催：株式会社 装いの庭
旅行企画実施：株式会社タビゼン