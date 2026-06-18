デザイナー・深澤直人と巡る山梨リサーチプログラム

一般社団法人Design-DESIGN MUSEUM



「日本にデザインミュージアムを！」と活動をつづける一般社団法人Design-DESIGN MUSEUMは、2026年8月26日（水）に特別リサーチプログラム「DESIGN MUSEUM JAPAN TOUR in 山梨」を開催いたします。

当法人は、2012年に三宅一生・青柳正規両氏が「国立デザイン美術館を作ろう」とあげた声を引き継ぎ、NHKをはじめ多くのメディアなどと協業し、機運醸成のための活動を続けてきました。

その新たなステップが、DESIGN MUSEUM JAPAN TOUR。日本各地にある魅力的な文化資源をデザインの視点で読み解き、未来へと繋ぐリサーチプログラムです。

今回は、デザイナー・深澤直人さん（山梨県出身）とともに、山梨の民藝・建築・食など領域を超えたフィールドワークを実施します。

これは単なる観光ではなく、深澤直人さんおよび地域の実践者との対話、参加者同士のやりとりを通じて、それぞれの場所が持つデザイン的な意味を知る濃密な体験です。

訪問先には、深澤さんの小屋も含まれます。

デザインに関心の高い参加者、将来の「日本のデザインミュージアム」設立を共に目指してくださる方々による、少人数のフィールドワークです。参加者の方々には、今後デザインミュージアム設立を目指す活動のメンバーになっていただきます。

各地へのツアーは今後も継続し、次回はデザイナー・佐藤卓氏をリーダーとする「DESIGN MUSEUM JAPAN TOUR in 福井」を10月23日（金）に開催予定です。

【深澤直人（本プログラム参加）】

デザイナー。山梨県出身。

IDEO東京スタジオ所長を経て独立。「Without Thought（無意識）」をテーマにした普遍的なデザインを追求し、国内外のブランドで高い評価を受ける。日本民藝館館長。多摩美術大学副学長。

【開催概要】

実施日：2026年8月26日（水）

旅程：

◆ 10:00 小淵沢駅 集合・出発

◆ 10:20 七賢（白州町）

北杜市白州町で唯一の酒蔵。創業1750（寛延3）年、長野県で酒造業を営んでいた本家の7代目が白州の水の良さに注目し、甲州街道台ヶ原の地で分家として始めた老舗。

◆ 12:10 Gallery Trax ＋ sun.days.food（高根町）

八ヶ岳南麓にあるギャラリー＆カフェ。デザイナー木村二郎が古い保育園をリノベーションした空間を訪問。その空間に魅せられ、目の前の小屋を改修してオープンしたsun.days.foodでランチ。

※掲載写真は料理の一例です

◆ 13:15 浅川伯教・巧兄弟資料館（高根町）

朝鮮工芸の美術・工芸の美しさを世界に伝えた浅川兄弟の仕事を、日本民藝館館長でもある深澤直人さんとリサーチ。

◆ 14:30 深澤さんの小さな森と小屋

その環境に深澤直人さんが惚れ込み、時間をかけて創造した空間で、おすすめのおやつ（八ヶ岳南麓高原のアップルパイ）と座談会。

◆ 17:30 YOMU（韮崎駅付近）

アートディレクター土屋誠氏が開いた「誰かの心に響く本」をコンセプトに、新刊書籍を中心とした幅広いジャンルの商品を取り揃えた書店。店舗と隣接した空間にギャラリースペースも。

◆韮崎駅で解散 （東京方面へは18:25 発特急あずさ）

車中での夕食として、「小さなおかずひとつひとつがとても美味しい」と

深澤さん御用達のお弁当をお渡しします。

※深澤直人さんに加え、一般社団法人Design-DESIGN MUSEUMより

代表理事の倉森京子、理事の河瀬大作、廣嶋まい、上嶋萌が同行予定です。

【本プログラムの特徴】

本ツアーは以下の要素を含む、リサーチプログラムとして実施されます。

・民藝・建築・食といった異分野の横断的リサーチ

・地域における文化資源の現地観察と記録

・深澤直人さんならではの視点の共有

・通常非公開の空間を含む特別なアクセス

・デザインへの志向を共有する参加者同士のコミュニケーション

【定員・参加費】

定員 15名

参加費 55000円（税込）

【お申し込み方法】

お申し込みは、以下のページよりお願いいたします。

URL https://tabizen.shop-pro.jp/?pid=192131015

【寄付について】

本プログラムの一部収益は、一般社団法人 Design-DESIGN MUSEUMへ寄付され、

「日本のデザインミュージアム」の設立をめざす活動に活用されます。

【一般社団法人Design-DESIGN MUSEUMとは】

三宅一生氏と青柳正規氏が2012年に発した「国立デザイン美術館を作ろう」という志を受け継ぎ、「日本のデザインミュージアム」の設立をめざして2019年設立。

シンポジウム開催・テレビ番組の企画・展覧会の企画・デザインアーカイブのプロトタイプ構築などの活動を通して「どんなデザインミュージアムがあればよいのか」を考えるプロセスを公開することで、デザインミュージアム設立への機運を高める活動をしています。

目指すのは「日本各地の〈デザインの宝物〉を所蔵する館や組織をネットワークし、その集合体を〈デザインミュージアム〉とする」こと。日本全体が〈デザインミュージアム〉になる、という提案です。

活動に賛同する第一線のクリエーターたちの知恵を結集し、 日本独自の〈デザインミュージアム〉 実現に向けて、活動を続けています。

「DESIGN MUSEUM JAPAN TOUR」については、2025年度「山梨（7月）」「山形（10月）」で実施し、地域ごとの可能性を探っています。

⚫︎顧問

青柳正規（多摩美術大学理事長）、佐藤卓（デザイナー）、

鈴木里佳（弁護士）、中森真紀子（公認会計士）

⚫︎コミッティー

岡本健（グラフィックデザイナー）、川村真司（クリエイティブディレクター）、田根剛（建築家）、

保坂健二朗（滋賀県立美術館ディレクター）、横山いくこ（M＋建築デザイン部門リードキュレーター）

⚫︎代表理事 倉森京子

⚫︎理事 上嶋萌 河瀬大作 齋藤精一 廣嶋まい

【本件に関するお問い合わせ先】

一般社団法人 Design-DESIGN MUSEUM

E-mail：info@designmuseum.jp

WEB: https://designmuseum.jp/

主催：一般社団法人Design-DESIGN MUSEUM

共催：株式会社 装いの庭

旅行企画実施：株式会社タビゼン