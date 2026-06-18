【伊勢丹 新宿店】“藻活(R)”食材のスーパーフード・筑後産クロレラ×プラントベース食品を試食・試飲できる期間限定POPUP（6/24～30）先着200名様にサンプル配布

クロレラ工業株式会社プラントベース食品を展開する「tasumo」は、2026年6月24日（水）から6月30日（火）まで、伊勢丹新宿店にて期間限定POPUPを開催いたします。

本イベントでは、クロレラウォーターの試飲や、クロレラを使用したプラントベース食品の試食をご用意し、“藻を足すことで足らないを整える”新しい食の体験をご提供します。

健康志向の方はもちろん、小さなお子様を持つご家庭や、プラントベース食品に初めて触れる方にもおすすめのイベントです。

イベント期間中は、クロレラウォーターの試飲やクロレラベジカレー・こども向け食品（麻婆豆腐の素・カレー）の試食を行います。また三越・伊勢丹アプリクーポン画面をご提示の先着200名限定でサンプル配布も実施いたします。

POPUP 出展概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/80219/table/54_1_fb4c43d3ae5866b3ad01c0c3f1e7df81.jpg?v=202606181152 ]

会場では商品の販売に加え、試飲・試食を通して筑後産クロレラのおいしさと栄養をその場で体験いただけます。

サンプル配布（先着200名様限定）

先着200名様限定「KAKERU MIDORI（2包）」のサンプルをプレゼント

三越伊勢丹アプリ内にクーポンが配信されます。

アプリクーポンをご呈示のお客様、先着200名様限定でクロレラパウダー製品「KAKERU MIDORI（2包）」のサンプルをプレゼントいたします。

是非この機会に、ご体験ください。

三越伊勢丹アプリのダウンロードはこちら(https://cp.mistore.jp/common/service/miapp/main.html)から

三越伊勢丹アプリ :https://cp.mistore.jp/common/service/miapp/main.html

販売商品のご紹介

■KAKERU MIDORI

KAKERU MIDORI（筑後産クロレラを使用したパウダー）

筑後産クロレラを使用したパウダー製品。料理やドリンクにかけたり混ぜたりすることで、日々の食事に手軽に栄養をプラスできます。

30包 5,616円（税込）

7包 1,404円（税込）

▼KAKERU MIDORIについて(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000015.000080219.html)

■クロレラtasumo 筑後産クロレラ100%

筑後産クロレラ100％タブレット

凝固剤を一切使用せず、筑後産クロレラ100％で作られたタブレットタイプ。持ち運びやすく、日常的に摂取しやすい商品です。

300粒 3,500円（税込）

■クロレラtasumo 乳酸菌プラス

筑後産クロレラに植物性乳酸菌を配合

筑後産クロレラに、お米と酒粕由来の植物性乳酸菌（K-1、K-2）を配合。クロレラがプレバイオティクスとして働き、乳酸菌の働きをサポートします。

300粒 3,500円（税込）

■クロレラベジカレー

100%植物性のレトルトカレー

100%植物性のレトルトカレー。野菜と果物の濃厚な旨味に加え、筑後産クロレラを使用することで不足しがちなビタミンB12も補給できる、美味しさと栄養にこだわった食品です。

1箱（180ｇ） 972円（税込）

▼クロレラベジカレーについて(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000022.000080219.html)

■野菜のごほうび こども麻婆豆腐の素

植物性素材のみの親子で楽しめる麻婆豆腐の素

辛味成分を使わず、植物性素材のみで仕上げたやさしい味わい。お子様にも安心してお召し上がりいただけます。

味噌と甜麺醤で仕上げ、ふんわりとした甘味と口いっぱいに広がる深いうま味が特長の商品です。

1箱（100ｇ） 432円（税込）

▼野菜のごほうびシリーズについて(https://prtimes.jp/my_c3/action.php?run=mypage&page=pressreleaseedit&release_id=44)

■野菜のごほうび こどもカレー

植物性素材のみの親子で楽しめるカレー

辛み成分を使わずに仕上げた、やさしい味わいのカレー。

植物性素材だけで仕上げ、ほうれん草をたっぷり使いました。玉ねぎ、かぼちゃ、トマトのうま味が重なった、コク深い味わいです。

野菜の栄養がとれる親子で楽しめるプラントベースカレーです。

1箱（100ｇ） 432円（税込）

▼野菜のごほうびシリーズについて(https://prtimes.jp/my_c3/action.php?run=mypage&page=pressreleaseedit&release_id=44)

tasumoは“からだがよろこぶ”をテーマに、「藻（クロレラ）を足す」といった新しい食の提案を行い、心もからだも健康的に満たされる商品をご提案します。

ECサイト『tasumo』はこちらから :https://tasumo.jp/

クロレラ工業株式会社

世界初のクロレラパイオニアメーカーとして1964年に創業。福岡県筑後市の九州筑後工場で、単細胞緑藻クロレラの培養から製品化までを一貫生産する。健康食品、サプリメント、加工食品、農業資材、水産資材と多岐に渡るクロレラ商品ラインナップを有する。近年は健康経営にも注力し、健康経営優良法人を2018年より連続取得。2023年にはFSSC 22000認証を取得。社是は「人類に健康と幸福（しあわせ）を」（https://www.chlorella.co.jp/）