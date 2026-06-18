ベルタスマイルドナー、昨年比150％となる約1万5,000点以上の物品を寄付

株式会社ベルタ

「女性のライフステージの課題を解決する」をミッションに掲げる株式会社ベルタ（本社：東京都港区／代表取締役社長：武川克己、以下ベルタ）は、SDGsの取り組みの一環として、まだ使える物を必要とする人々へ届ける寄付プロジェクト「ベルタスマイルドナー（以下、スマイルドナー）」を展開しています。このたび協業先である株式会社JUSTYの協力のもと、2026年6月にタイの障がい者施設や児童養護施設など3施設へ、昨年比150％となる約1万5,000点以上の物品寄付を実施いたしました。

また昨年に続き、本プロジェクトを担当する取締役の森谷悠平が現地を訪問し、支援物資を各施設へ直接お届けしました。施設関係者や子どもたちとの交流を通じて、現地の支援ニーズや継続支援の重要性について理解を深める機会となりました。

タイ パタヤにある「パタヤ児童養護施設」への寄付の様子

「ベルタスマイルドナー」は、まだ使える物を必要とする人々へ届ける寄付プロジェクトとして、プロジェクト開始以来、東南アジアで暮らす方々へ衣類やおもちゃ、生活用品などを届けてまいりました。

皆さまからの温かいご支援に支えられ、今年はより多くの子どもたちや施設利用者の皆さまへ物資を届けることができました。スマイルドナーの活動を支えてくださっている皆さまに、心より感謝申し上げます。

物価上昇が続くタイで見えた、継続支援の必要性

近年タイでは物価上昇が続いており、食品や日用品、衣類など生活に必要な物の価格も上昇しています。こうした状況を背景に、現地の児童養護施設や障がい者施設などでは、日々必要となる物資を安定的に確保することが重要な課題となっています。

そのような中、日本から届けられた衣類やおもちゃ、ぬいぐるみ、生活用品は、子どもたちや施設利用者の方々にとって日常生活を支える大切な支援となっています。現地では、子どもたちがおもちゃやぬいぐるみを手に取り嬉しそうな表情を見せる一方で、施設で生活する成人の方々やスタッフの方々にとっても、衣類や生活用品の需要が高いことを改めて実感しました。

「ファーザー・レイ財団」への寄付の様子「バーンノックカミン財団」への寄付の様子

また、施設関係者との対話を通じて、必要な物資を届けることはもちろん、「継続して関心を寄せてもらえること」が大きな励みになっているとの声もいただきました。今回の訪問を通じて、支援を必要としているのは子どもたちだけではなく、施設で暮らすさまざまな方々であることを改めて認識しました。

スマイルドナーでは今後も、現地のニーズに寄り添いながら、衣類や生活用品を含めた継続的な支援活動を行ってまいります。

届いたぬいぐるみに囲まれ遊ぶ子どもたち寄付されたおもちゃを手に取り遊ぶ子どもたちぬいぐるみを抱え嬉しそうな表情を見せる子どもぬいぐるみを手に笑顔を見せる子ども

こうした継続的な支援を実現するため、スマイルドナーでは、どなたでも気軽に参加できる寄付の仕組みを整えています。

無料で参加できる、ベルタスマイルドナーの寄付の仕組み

スマイルドナーでは、まだ使える物を必要とする方々へ届けることで、「捨てる」ではなく「活かす」選択肢を広げる活動を行っています。

輸送コンテナの空きスペースの活用や協力企業との連携により、お申込み時の手数料・保管料・伝票送付料などをいただくことなく、皆さまに無料でご寄付いただける仕組みを実現しています。

また、お預かりした物品の一部は現地で販売し、その売上を輸送費や運営費に充当することで、継続的な支援活動につなげています。こうした循環型の仕組みにより、より多くの地域や施設へ支援を届けられるよう取り組んでいます。

現地にて寄付品を集荷する様子現地にて寄付品の一部を販売する店舗【より多くの支援を届け続けるためのお願い】

スマイルドナーでは、皆さまからお預かりした大切な物品を、できる限り多く現地へ届けられるよう取り組んでいます。活動を継続していくため、以下の点についてご協力をお願いいたします。

●お申込み後のキャンセルについて

お申込みいただいた方には、通常1週間程度で配送伝票をお送りしております。伝票の発行・発送には費用が発生するため、お申込み後のキャンセルはお控えいただけますと幸いです。

●段ボール梱包時のお願い

限られた輸送スペースを有効活用するため、3辺合計120～139cm程度のダンボールに、できるだけ隙間がないよう梱包をお願いします。衣類やおもちゃに加え、タンブラー、小物、キーホルダー、楽器、化粧品、香水、靴なども現地で活用されています。皆さまのお気持ちをひと箱に詰めるように、ご家庭で使わなくなった品物を効率よく梱包いただけますと幸いです。

●物品の状態や仕分けへのご配慮について

現地へ届いた物品の中には、洗濯された状態で丁寧に梱包された衣類や、種類ごとに整理された日用品なども多く見受けられました。こうした細やかなお心遣いは、物品を受け取る方々だけでなく、仕分けや管理を行う施設関係者の皆さまにも喜ばれています。

ベルタスマイルドナー公式HPはこちら

https://smiledonor.belta.co.jp/(https://smiledonor.belta.co.jp/)

40以上の保育園・企業に広がる身近な社会貢献「ベルタスマイルドナーBOX」

スマイルドナーでは、「環境のために、誰かのために」という想いを持つ方々が気軽に社会貢献活動へ参加できる仕組みとして、「ベルタスマイルドナーBOX」の設置を推進しています。

現在、40以上の保育園や企業様にご協力いただき、施設内やオフィス内へ専用回収ボックスを設置いただいております。ご家庭や職場で使わなくなった物品を持ち寄っていただくことで、無理なく継続的な寄付活動へご参加いただけます。スマイルドナーBOXを通じて集まった物品は、国内外の支援を必要とする方々へ届けられます。

ベルタスマイルドナーBOX【スマイルドナーBOXを設置いただける保育園・企業様を募集しています】

スマイルドナーの想いに共感していただける保育園・企業様や、これからSDGsに取り組みたいとお考えの保育園・企業の皆さまのご参加を、心よりお待ちしております。



●スマイルドナーボックス設置のポイント

・お申込みから最短1週間ほどで活動をスタート

・ご家庭や職場にある使わなくなった物を集めるだけでSDGsに貢献

・専用のスマイルドナーBOXを設置するだけで、無理なく継続可能

・園児・保護者・従業員の皆さまと一緒に取り組めるSDGs活動

ベルタスマイルドナーBOX設置のお申し込みはこちら

https://smiledonor.belta.co.jp/supporter_form/(https://smiledonor.belta.co.jp/supporter_form/)

■会社概要

会社名称 株式会社ベルタ

所在地 東京都港区北青山2-12-28青山ビル5階

代表者 代表取締役社長 武川克己

事業内容 ライフステージマーケティング事業

URL https://belta.co.jp



株式会社ベルタについて

「女性のライフステージの課題を解決する」をミッションに掲げ、女性ライフステージブランドBELTAを運営する会社です。BELTAでは、女性のライフステージ変化における悩みを健康・美容・キャリア・お金と様々な側面からサポートする商品やサービスを展開しています。自治体や地域団体、病院と連携した取り組みも推進し、2013年のブランド創設以降、10代～80代まで幅広い世代の女性を150万人以上サポートしています。



※当社は以下、グループ会社と共にライフステージ産業の拡大に取り組んでいます。

・株式会社ベビレンタ https://babyrenta.com/

・株式会社トラーナ https://torana.co.jp/

・株式会社QOOLキャリアhttps://newcareer.qo-ol.jp/