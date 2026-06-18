【山笠で沸く博多に涼を】中洲の隠れ家サカバが、洋風仕立ての「美発酵・冷やし夏おでん」を7月1日より限定提供。

株式会社じょうもん

福岡・中洲の地下に位置する「ナカス天地下サカバ（運営：株式会社じょうもん、代表：金光貞春）」は、2026年7月1日（水）から8月31日（月）までの期間限定で、博多祇園山笠の熱気溢れる街に涼を届ける新メニュー「美発酵・冷やし夏おでん（税込価格：580円～）」を提供開始いたします。

大正浪漫をテーマにした店内。天井と奥の扉には博多人形師が描いた百鬼夜行と天照大御神

当メニューは、櫛田神社から徒歩5分という立地を活かし、山笠観光客や近隣のオフィスワーカーを対象に、自家製の発酵出汁と洋風の具材（丸ごとトマトや特製ソースなど）を組み合わせた新しいスタイルの“ひんやり腸活グルメ”です。酷暑が予想される今夏の「涼活」需要に応え、中洲の隠れ家空間で贅沢なひとときを提案します。

また、期間中に浴衣着用や山笠グッズをご持参いただいた女性を対象とした「山笠女子応援キャンペーン」に加え、お祭り男たちのスタミナを満たす豪快な「新・肉メニュー」も同時に一挙解禁し、博多の熱い夏を盛り上げます。

詳細は公式インスタグラム（https://www.instagram.com/nakasu_tenchika?igsh=MWNraTRwNTAzOG5pbg==）でご覧いただけます。

新メニュー詳細

近年、日本の夏は記録的な猛暑が続いており、食生活でも熱中症対策や夏バテ防止の「涼活グルメ」への関心が高まっています。

また、コロナ禍以降、免疫力向上や美容を意識した「腸活・発酵食品」の市場は拡大を続けています。

当店では、博多で最も熱く盛り上がる「博多祇園山笠」の時期に合わせ、お祭りを楽しんだ後の火照った身体を中洲の涼しい地下で癒やしていただきたい、また夏バテしやすい時期だからこそ発酵の力で健康的に夏を乗り切ってほしいという想いから、この「美発酵・冷やし夏おでん」を開発いたしました。

特徴1：旨味と健康を凝縮した「自家製・美発酵出汁」

有名な発酵食シェフが徹底的にこだわり、かつおと昆布の出汁をベースに、麹でうま味と甘味を引き出した秘伝の発酵おでん出汁です。

特徴2：夏野菜を味わう「洋風仕立ての具材」

丸ごとトマトと出汁がしっかり染み込んだ大根を、冷製で楽しめるように開発した特製ソースと合わせて、冷んやり気持ち良い従来のおでんの概念を覆すビジュアルと食感に仕上がりました。

特徴3：櫛田神社から徒歩5分、中洲の地下に佇む「涼の隠れ家空間」

山笠の喧騒から一歩離れて、冷んやりとした地下空間。隠し扉を開けると広がるのは、博多人形師による日本神話や百鬼夜行が描かれた幻想的な日本文化の世界。

冷やし大根のポルチーニソース 580円（税抜）丸ごと冷やしトマトのバジルソース 580円（税抜）

『冷やし大根のポルチーニソース』

自慢の発酵出汁をじんわり染み込ませてキンキンに冷やした大根に、濃厚で香り高い洋風ポルチーニソースを贅沢にかけた一品。和×仏の極上マリアージュが口いっぱいに広がります。

『丸ごと冷やしトマトのバジルソース』

湯むきした真っ赤な完熟トマトを丸ごと一個、特製出汁に贅沢に漬け込みました。爽やかなバジルソースとのコントラストが美しく、目にも涼しい、女性に大人気のヘルシーおでんです。

山笠女子応援キャンペーン

山笠を華やかに彩る女性たちや、浴衣姿で中洲を楽しみたい女性グループへ、特別な特典をご用意。

特典内容：期間中「浴衣」を着用してご来店、または「山笠グッズ（扇子や手拭い、キーホルダー等）」をご持参いただいた女性のお客様限定で、以下のいずれかをサービスいたします。

１．通常の単品飲み放題料金から、太っ腹の【1,000円OFF】

２．コース料理をご利用の場合、夏を涼しむ【特製かき氷】をサービス

お祭り男の胃袋を掴む！スタミナ豪快「新・肉メニュー」

人魚姫の魔法のかき氷 1600円（税抜）赤ずきんのいちご大福かき氷 1600円（税抜）

山笠を全力で駆け抜ける男性陣や、中洲の夜をガッツリ楽しみたい方向けに、ビールとの相性が抜群な肉メニューを強力にラインナップします。

大本命の新商品『８時間煮込みの特製スペアリブ』880円（１P）、1600円（２P）

特製ソースでじっくり８時間煮込むことで、骨からホロリと外れる極上の柔らかさに。仕上げに特製スパイスを効かせ、オーブンで一気に焼き上げた、外は香ばしく中はジューシーな看板肉メニューが新登場します。

８時間煮込みの特製スペアリブ 880円（１P）、1600円（２P）

溢れる旨み『肉汁たっぷりの肉汁餃子』650円（１P）、1200円（２P）

ひとくち噛めば、口いっぱいに濃厚な肉汁が広がる、おつまみに外せない一品。

圧倒的肉感『肉肉しいソーセージ３種盛り』1100円

パキッとした食感と溢れる肉の旨みが、キンキンに冷えた厳選クラフトビールの喉越しをさらに加速させます。

今後の展望・担当者コメント

肉汁たっぷり肉汁餃子 650円（４P）、1200円（８P）肉肉しいソーセージ３種盛り 1100円（税抜）

開発者のコメント：「伝統的な博多のお祭りを応援しつつ、飲食店として新しい夏の涼み方を提案したいと考え、試作を30回以上重ねてこの発酵出汁を完成させました。

おでん＝冬という常識を覆す、ひんやりとして美肌や腸活にも嬉しい自信作です。

山笠の熱気のあとに、ぜひ地下の隠れ家で涼みにいらしてください」

今後の展望：今後は季節ごとの発酵テーマに合わせ、秋・冬にも博多の伝統食をアップデートした新メニューを展開予定です。常にお客様がワクワクするような期待の持てるサービスと健康的で美味しい商品を提供し続けることを目指します。

店長 竹下より

女子会から結婚式の二次会まで、団体・貸切のご予約も承ります！

「ナカス天地下サカバは、『博多の食文化に新しい風を吹き込む』をコンセプトに、地元の新鮮な食材と現代のトレンドを掛け合わせたメニューを提案しています。2025年のオープン以来、地域の皆様や観光客の皆様に約１万人以上ご利用いただいております」

また、中洲という街は、まだまだ男性が遊ぶ街というイメージが強いように思います。

今後も、カップルや女性同士、インバウンドを含め観光客の方も楽しめるお店を目指しています。

客席は、カウンター17席とテーブル23席の全40席の使い勝手の良いお店です。

ドリンクは、飲み放題プランもご用意しておりますので、お一人様のフラッと立ち寄りから、複数人での飲み会まで、さまざまなシーンでご安心してご利用いただければと考えております。

また、定期的にライブやオフ会など、お客様が常に新しい体験で楽しめるようなイベントを企画していきたいと考えていますので、ぜひ非日常を楽しみにお越しください。

○店舗情報

【メニュー名】美発酵・冷やし夏おでん、特製かき氷、スタミナ豪快肉メニュー

【提供期間】2026年7月1日（水）～8月31日（月）

【客単価】4500円

【店舗名】ナカス天地下サカバ

【住所】福岡市博多区中洲

【電話番号】092－291－8485

【アクセス】地下鉄「中洲川端」駅1番出口より徒歩４分（270m）

地下鉄「櫛田神社前」駅１番出口より徒歩６分（400m）

櫛田神社より徒歩５分（350m）

【営業時間】18:00～3:00

【定休日】なし（大型連休の場合変更有り）

【客席数】カウンター17席、テーブル23席、全40席

【公式SNS】https://www.instagram.com/nakasu_tenchika/

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