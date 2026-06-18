消費電流「ゼロ」を実現多機能ロードスイッチIC　XC8115/XC8116シリーズ

トレックス・セミコンダクター株式会社

トレックス・セミコンダクター株式会社(東京都江東区 代表取締役：木村 岳史 以下トレックス)は、消費電流0µAを実現した多機能ロードスイッチIC「XC8115/XC8116シリーズ」を開発しました。 超低消費、省スペース、105℃対応、そしてシーケンス制御に必要な機能を備え、産業用途/一般民生等あらゆる分野で簡単に使える多機能ロードスイッチICです。

XC8115/XC8116シリーズの最大の特徴は消費電力を大幅に削減し、動作時・スタンバイ時の消費電流0µＡを実現した点です。これにより、小型電池を搭載した機器やエナジーハーベスト使用機器等、少しでも電力損失を抑えたい用途に最適な製品となります。 また、入出力コンデンサ不要でIC単体での動作も可能なため、省スペース実装にも対応します。



一般的にディスクリート部品を組み合わせて構成することが多い電源ラインのON/OFF制御も、本製品を使用することで、消費電流0µAで容易に省スペースなON/OFF回路を組むことが可能です。(図1)

図１. XC8115/XC8116シリーズ基板写真

ソフトスタート外部調整、出力コンデンサを急速放電するCLディスチャージ(XC8115)、OFF時逆流防止(XC8116)等、用途に応じた機能を搭載しています。

XC8115は、ソフトスタート外部調整、CLディスチャージを搭載しており、FPGAやMCUで必要な電源シーケンス制御に使用することができます。(図2)

図2. 電源ラインの分配, 負荷デバイスのON/OFF, 電源シーケンスの設定

XC8116は、スイッチOFF時に逆流防止機能を搭載しており、バックアップ回路を構成した際、バックアップ電源への逆流制御などに使用できます。さらにEN/ENB(正論理・負論理)の2タイプを展開しており、1つの制御信号で2系統の電源を切り替えられるため、パワーマルチプレクサ回路をシンプルかつ省スペースに構成できます。(図3)

図3. パワーマルチプレクサ(複数電源/電池の選択)

また、両製品ともソフトスタート時間をコンデンサにより外部調整可能なため、インピーダンスが高いコイン電池などの動作開始時の突入電流抑制および電圧降下を防ぐことが可能です。 保護機能としては、短絡保護とサーマルシャットダウン(過熱保護)を搭載しており、負荷側が短絡状態になったときに安全に回路を保護することが可能です。

パッケージは小型低背なDFN1515-6A(1.5 x 1.5 x h0.38mm:図4)と、実装性の高いSOT-25に搭載しました。高密度実装を要求される小型機器から実装信頼性を求められる産業機器まで、幅広くご使用頂けます。

図4. パッケージDFN1515-6A (1.5x1.5xh0.38mm)

[表: https://prtimes.jp/data/corp/160754/table/15_1_a9d07bc5e6031fed4152d229cecca011.jpg?v=202606180251 ]

・XC8115シリーズ製品ページはこちら

https://product.torexsemi.com/ja/series/xc8115



・XC8116シリーズ製品ページはこちら

https://product.torexsemi.com/ja/series/xc8116