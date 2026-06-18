【大反響につき追加開催！】年商100億円を目指すカゴハラゴルフ奥富社長が登壇。M&Aで引き継いだゴルフ練習場の業績を伸ばす「具体的手法」を大公開

株式会社船井総研あがたFAS【お申し込み方法】以下の特設ページより詳細をご確認の上、お申し込みください。URL：https://ma.funaisoken.co.jp/seminar/kagohara-golf-sama-ma-shisetsu-2026

船井総研グループのM&A・事業承継専門コンサルティング会社である株式会社船井総研あがたFAS（本社：東京都中央区、代表取締役社長：光田卓司、以下「船井総研あがたFAS」）は、屋外ゴルフ練習場事業者様を対象としたオンラインセミナー『カゴハラゴルフ様がM&Aした施設をどのように業績を伸ばすか？の具体的手法を余すことなく公開』セミナーを、前回好評につき追加配信します。

本セミナーでは、10施設以上の屋外ゴルフ練習場を展開する株式会社カゴハラゴルフの代表取締役、奥富 昭彦氏をゲスト講師にお招きします。多額の設備投資に頼らず、地域密着と長所進展によって業績を向上させる同社独自のM&A戦略と施設運営ノウハウを、事実ベースで具体的に解説します。

■ セミナー開催の背景と目的

近年、屋外ゴルフ練習場業界においても、後継者不在や経営の多角化を背景にM&Aを活用した事業承継・経営統合への関心が高まっています。しかし、「M&A実施後にどのように業績を伸ばせばよいか」「『のれん代』を含めた適切な譲渡対価はどう算出するべきか」「元オーナーや既存従業員と良好な関係をどう築くか」といった実践的な課題に直面する経営者様は少なくありません。

そこで本セミナーでは、屋外ゴルフ練習場を主力事業とし、関連事業（インドアゴルフ、フィットネス、カフェ等）を含めたコングロマリット経営で年商100億円を目指すカゴハラゴルフの成功事例を徹底解剖します。同社が実践する買収後のバリューアップ手法や、他事業とのシナジー創出について、コンサルタントの視点も交えながら分かりやすくお伝えします。

■ 本セミナーで学べるポイント

１.「のれん代」を含めた適切な譲渡対価の算出方法

現経営者へのリスペクトを踏まえた、カゴハラゴルフ様の希望譲渡対価提示の考え方

２.屋外ゴルフ練習場と他事業のシナジー効果

インドアゴルフ、フィットネス、カフェ、ゴルフ用品事業等を連携させた相乗効果の生み出し方

３.「ヒト」を意識したM&A実践に基づく、買収後の良好な関係構築

譲渡企業の役職員へのリスペクトや、プロパー人材の経営層への積極登用など

４.業績の「伸びしろ」を算出するカゴハラゴルフ様の判断基準

単なる規模拡大ではなく、地域に残すべき施設かどうかのポテンシャルを見極める視点

５.コングロマリット経営の実現

週に1～2回、2～3時間程度楽しめる「空間の提供」をコンセプトにした事業多角化のノウハウ

■ 登壇者

株式会社カゴハラゴルフ 代表取締役社長 奥富 昭彦 氏

株式会社船井総研あがたFAS ディレクター 奥野 倫充

株式会社船井総合研究所 リーダー 岩佐 直文

■ セミナー開催概要

【タイトル】カゴハラゴルフ様がM&Aした施設をどのように業績を伸ばすか？

の具体的手法を余すことなく公開

【開催形式】オンライン開催

【開催日時】※各回とも同じ内容です。ご都合の良い日時をお選びください。

・2026年7月22日（水） 10:00～13:00 / 13:30～16:30

・2026年8月6日（火） 10:00～13:00 / 13:30～16:30

・2026年8月12日（水） 10:00～13:00 / 13:30～16:30

【参加料金】1名あたり 11,000円（税込）

【対 象】屋外ゴルフ練習場事業者様

（M&Aに関心がある方、業績向上を目指している方など）

【お申し込み方法】以下の特設ページより詳細をご確認の上、お申し込みください。

URL：https://ma.funaisoken.co.jp/seminar/kagohara-golf-sama-ma-shisetsu-2026

※受講検討者様へのお願い※

本セミナーは、2026年4月に開催しご好評を博したセミナーと同一の内容をお届けする「追加配信」となります。過去にご受講いただいた皆様におかれましては、内容が重複いたしますのであらかじめご留意いただけますと幸いです。

■船井総研あがたFASについて

船井総研あがたFASは、国内最大級のコンサルティング会社である船井総研グループ（船井総研ホールディングス：東証プライム上場）と、財務・税務のプロフェッショナル集団であるあがたグローバル経営グループが合弁で設立した総合FAS会社です。

事業内容：M&Aアドバイザリー、事業承継アドバイザリー、デューデリジェンス等

＜株式会社船井総研あがたFAS オフィシャルサイト＞

https://ma.funaisoken.co.jp/

■本件に関するお問い合わせ先

TEL：0120-901-080（営業時間：平日9:45 ～ 17:30）

＜本件に関する報道関係者さまからのお問合せ先＞

株式会社船井総研あがたFAS 広報担当：矢田

MAIL：funai-ma-toiawase@funaisoken.co.jp