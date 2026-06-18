動画配信プラットフォームULIZA、「サイト機能」で利用規約・プライバシーポリシーの設定に対応

株式会社PLAY

法人向け動画配信プラットフォーム「ULIZA（ウリザ）」を提供している株式会社PLAY（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：黒田和道）は、「ULIZA」の既存機能である「サイト機能」をアップデートし、利用規約およびプライバシーポリシーをサイト単位で設定できるようにしたことをお知らせします。

本機能により、「ULIZA」で制作する各サイトに自社特有の規約を柔軟に設定できるため、サイトの信頼性向上および法的リスクの回避に対応することができます。

本機能の詳細

■ サイト単位で利用規約・プライバシーポリシーを設定可能

・サイトごとに異なる規約を設定できる柔軟な管理

・ブランド別/用途別のサイト運用への対応

■ 複数バージョンの規約を作成・管理可能

・規約を複数バージョンで保持

・過去バージョンの参照や管理の容易化

■ 効力発生日の指定による自動公開に対応

・規約の公開日を事前に設定可能

・公開作業の手動対応が不要になり、運用ミスを防止

本件および動画配信に関するご質問・ご相談はこちら(https://www.uliza.jp/contact)からお受けしています。

ULIZAについて（https://www.uliza.jp/(https://www.uliza.jp/)）

「ULIZA（ウリザ）」は、日本国内で開発されたSaaS型の動画配信システムです。テレビ局や大手メディアを始め、学習資格系講座、セミナー、IR、プロモーション、社内情報共有、音楽ライブ、トークイベントなど、さまざまな用途で動画配信の導入や効率的な動画活用を検討する企業の皆さまを支援しています。

─ULIZAの特徴─

1）シンプルで高機能

2）業種を選ばずどのような動画配信にも対応可能

3）安心安全な動画配信を安価に実現可能

＜会社概要＞

会社名：株式会社PLAY

代表取締役社長：黒田 和道

事業内容：動画ソリューション事業

設立：2010 年3 月16 日

所在地：東京都渋谷区道玄坂1-21-1渋谷ソラスタ

URL：https://play.jp/

■本プレスリリースに関するお問い合わせ先

TEL ： 03-5784-8064

FAX ： 03-5784-8071

E-mail：info@uliza.jp