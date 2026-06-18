【BEB5沖縄瀬良垣】紅芋専用サウナでスイーツがととのう？！昨年好評の「ととの芋」が進化を遂げた「ご褒美紅芋スイーツナイト」開催

星野リゾートサウナでもカフェでもご褒美紅芋スイーツを楽しめる

「よんな～ ちゅライフ」をコンセプトとする「BEB5沖縄瀬良垣」では、2026年9月1日～11月30日の期間、サウナとカフェで紅芋を堪能するイベント「ご褒美紅芋スイーツナイト」を開催します。バレルサウナエリアでは、昨年好評だった「ととの芋」体験が、今年はスイーツに進化して登場。また、カフェでは紅芋をたっぷりと使用した限定スイーツを販売し、パブリックスペース「TAMARIBA（タマリバ）」で過ごす夜の時間を快適に彩るアイテムが詰め込まれたバスケットの貸し出しも行います。サウナとスイーツに癒されながら、時間を気にせずルーズに過ごす、BEB5沖縄瀬良垣ならではの秋の夜長を満喫できます。

背景

秋の沖縄の夜は日中の暑さが落ち着き、屋外でも心地よく過ごせます。観光を終えた後の夜の時間帯に、旅の余韻に浸りながら、沖縄らしさを気軽に楽しんでほしいと思い、秋に旬を迎える「紅芋」を使った体験を企画しました。実は紅芋はスイーツにぴったりなだけでなく、ビタミンやミネラルを豊富に含み、サウナ後の栄養補給にも適しています（＊）。そんな紅芋をサウナ後のスイーツとして楽しめる「ととの芋」体験やカフェの限定スイーツなど、お好みのスタイルで紅芋を堪能できる「究極のご褒美ナイト」を提案します。

＊参考：沖縄食材情報 くわっちー沖縄(https://kuwachii-okinawa.com/agricultural/2564/)

「ご褒美紅芋スイーツナイト」3つの特徴1 サウナ好き必見！紅芋スイーツと一緒に”ととのう”体験自身もスイーツもサウナでととのう紅芋専用サウナでととのったスイーツ

「バレルサウナ」で自身が心身をととのえている間に、その傍らではミニチュアサイズの「紅芋専用サウナ」を使って紅芋スイーツを「ととのえる」体験が楽しめます。紅芋専用サウナの熱でじっくりと紅芋の甘みを最大限に引き出し、仕上げにロウリュを行うことで、ホクホクとした究極のスイーツが完成。自身がサウナから上がった瞬間に、同じく「ととのった」ばかりの熱々スイーツを堪能できる、遊び心あふれる体験を提案します。

販売時間：17:00～20:00

予約 ：当日予約制 ＊1時間ごとの交代制 ＊1時間に2組4名まで

料金 ：1組1,500円（税込）～

＊紅芋、黒糖ミルクのセット追加 700円

＊サウナのみの利用は無料

場所 ：バレルサウナエリア

2 紅芋を堪能！カフェで楽しめる4種類の「ご褒美スイーツ」限定で楽しめるスイーツメニュー

沖縄の秋の味覚「紅芋」を堪能する、4種類の期間限定メニューが登場します。紅芋のジェラートやペーストを贅沢に盛り付けたパフェに加え、通年販売の「盛れるモンブラン」は期間限定で2色仕立てに。定番の紅芋と、沖縄で親しまれている鮮やかなオレンジ色の「あかね芋」を一度に味わえます。ジェラートにも「あかね芋」フレーバーが仲間入りし、通年販売の紅芋味とあわせた2色のお芋の食べ比べも楽しめます。スイーツと一緒に紅芋ラテを味わえば、お好みの組み合わせで紅芋を存分に堪能できます。

販売時間：17:00～22:00

販売メニュー 紅芋パフェ ：1,500円（税込）

盛れるモンブラン：1,200円（税込）

紅芋ラテ ：650円（税込）

ジェラート ：480円（税込）

3 秋の夜長を彩るバスケットで、究極のルーズステイ秋の夜長を彩るバスケットスイーツと合わせて夜長を楽しむ

スイーツを購入した方を対象に、パブリックスペース「TAMARIBA」で快適に過ごせるアイテムを詰め込んだバスケットを貸し出します。ブランケットやランタン、スケッチブックなどをお供に、屋外の心地よい空気を感じながら、自由で気ままな秋の夜長を過ごせます。

セット内容：バスケット、ブランケット、LEDランタン、スケッチブック、ペン

「ご褒美紅芋スイーツナイト」概要

期間：2026年9月1日（火）～11月30日（月）

場所：カフェ、サウナエリア

予約：「ととの芋」のみ要予約

BEB5沖縄瀬良垣 by 星野リゾート

夜のTAMARIBA

沖縄本島屈指のビーチリゾートである恩納村（おんなそん）に位置する、よんな～な沖縄ステイを提供

するホテル。24時間利用可能な「TAMARIBA（タマリバ）」や、すべての部屋がキッチンと洗濯乾燥機つきの客室で、ゆっくり、のんびり、素敵な時間を過ごせます。

＊よんな～：沖縄の方言で「ゆったり、のんびり」

所在地：〒904-0404 沖縄県国頭郡恩納村瀬良垣1860-4

電話：050-3134-8098（星野リゾート予約センター）

客室数：105室 チェックイン 15:00/チェックアウト 11:00

料金：1泊 9,000円～（2名1室利用時1名あたり、税込、食事別）

アクセス：那覇空港から車で約60分（沖縄自動車道 屋嘉ICから車で約10分）

空港送迎リムジンバス（有料）で約70分

URL：https://hoshinoresorts.com/ja/hotels/beb5okinawaseragaki/

公式インスタグラム：@beb5okinawaseragaki(https://www.instagram.com/beb5okinawaseragaki/?hl=ja) #beb5沖縄瀬良垣 #beb

BEB(ベブ)とは？

コンセプトは「居酒屋以上 旅未満 みんなでルーズに過ごすホテル」。いつもの顔ぶれで、飲み会より

も素敵に。旅よりも気軽に。遊びゴコロあふれる客室とラウンジに、24時間営業のカフェ。飲食物の持

ち込み推奨で、朝食とチェックアウトは遅れてもOK。その日の気分で楽しむ「お出かけ」に寄り添い

ます。

URL：https://hoshinoresorts.com/ja/brands/beb/

BEBとのコラボレーション積極受付中！ お問い合わせ先：info@hoshinoresorts.com