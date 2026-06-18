TeAmo1DAY初！「ラメ入りカラコン」が新登場！国内最大サイズ※“着色直径14.8mm”でしっかり盛れる(ハート)

株式会社Lcode

株式会社 Lcode（代表取締役社長：藤原 智洋、本社：大阪府大阪市）は、TeAmo1DAY初となる「ラメ入りカラコン」3色を、コンタクトレンズTeAmo（ティアモ）公式通販サイトにて発売開始いたしました。

※TeAmoシリーズ史上最大着色直径

※日本国内承認着色直径において2026年5月20日時点 自社調べ

キラめくラメ×着色直径14.8mmで存在感ある瞳を演出(ハート)

今回発売するのは「キラめきブラウン」「キラめきグレー」「キラめきローズ」の3色。TeAmo1DAYでは初となる“ラメ入り×着色直径14.8mm”の大きめサイズで存在感のある瞳を演出します。瞳を引き立てる太フチデザインで、リアルはもちろん写真盛れも叶えるカラコンとなっております。

ラインナップ

レンズスペック：DIA15.0mm/着色直径14.8mm/BC8.6mm

■Kirameki Brown（キラめきブラウン）

■Kirameki Gray（キラめきグレー）

■Kirameki Rose（キラめきローズ）

新色を含む全61種類がお得なまとめ買い対象(ハート)

TeAmo 1DAYでは、シーンに合わせて使い分けできる新色含む全61種類のレンズをご用意しております。

学校や職場で使いやすいシンプルなサークルタイプや自然に可愛く盛れるナチュラルタイプのカラーコンタクトレンズなどを多数取り揃えている他、大人気「回らない水光カラコン」や盛れる大きめサイズのカラコンまで、どんなジャンルでも“欲しい”が見つかる充実したラインナップをご提供しております。

度なしから高度数まで豊富な度数展開

±0.00（度なし）から-10.00まで、豊富な度数展開もご用意しておりますので、幅広い度数の方にお使いいただけます。

商品概要

■ブランド名：TeAmo1DAY

■販売名：ティアモ ワンデーPV

■医療機器承認番号：22800BZI00037A37

■希望小売価格：1箱（10枚入り）/1,200円（税込1,320円）

2箱セット購入にて1箱あたり980円（税込1,078円）

■単回使用視力補正用色付コンタクトレンズ

■使用期間：単回使用（再使用禁止）

■度数(PWR)：±0.00(度なし) / -0.50～-5.00(0.25ステップ) / -5.50～-10.00(0.50ステップ)

■商品スペック：DIA15.0mm / BC8.6mm /含水率58％

■選任製造販売元：Pegavision Japan株式会社

■販売元：株式会社Lcode 東京都新宿区四谷4-28-4 YKBエンサインビル 4階

■販売チャネル：TeAmo公式通販サイト https://teacon.jp/type/1day_kirameki/(https://teacon.jp/type/1day_kirameki/?argument=wrUBhaAT&dmai=1day_kirameki)

楽天市場店/Yahoo!ショッピング店/Amazon店/Qoo10店/au Payマーケット店/dショッピング店

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コンタクトレンズは高度管理医療機器です。必ず眼科医の検査・処方を受けてお求めください。

また、ご使用前に必ず添付文書をよくお読みになってから正しくご使用ください。

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