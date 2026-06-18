3Dデータと樹脂サンプルで“失敗しない”オーダーメイドジュエリーを実現。「WAI JEWELRY」がTOKYO JEWELRY FES ′26 Summerで本格始動

株式会社サンルート自宅で樹脂サンプル着用しながらスマホで360度確認シーン

WAI JEWELRY（所在地：山梨県甲府市）は、2026年7月3日（金）から5日（日）まで東京ビッグサイトで開催されるジュエリーの祭典『TOKYO JEWELRY FES '26 Summer』への出展に合わせ、デジタル技術と職人の手仕事を融合させた新サービス「次世代オーダーメイド」を本格開始いたします。

本展示会では、ジュエリーのオーダーメイドにおける「理想と仕上がりのギャップ」を軽減する独自の制作プロセスを初公開。ブースでは、スマホで360度確認できる3Dデータや、自宅で試着できる実物大樹脂サンプルを活用したオーダーメイドの流れを実際に体験いただけます。



■ 本プレスの主要トピックス

新サービス「次世代オーダーメイド」開発の背景

- WAI JEWELRYの新オーダーメイドサービスを本格始動『TOKYO JEWELRY FES '26 Summer』への出展に合わせ、新サービスの提供を開始します。- 3Dデータと実物大樹脂サンプルで、完成前の不安を軽減スマホで360度確認できる3Dデータと、自宅で試着できる実物大樹脂サンプルを導入し、「イメージ違い」への不安を減らします。- 山梨県甲府の自社工房による一貫制作体制店舗・デザイナー・職人が連携し、相談から制作までを一貫してサポート。明瞭価格で、長く愛せるジュエリーを制作します。

ブライダルやアニバーサリーにおいて、自分たちの想いやストーリーを形にする「オーダーメイドジュエリー」への関心が広がっています。一方で、従来のオーダーメイドには「完成するまで実物を確認できない」「仕上がりがイメージと違ったらどうしよう」といった不安があり、購入前の心理的なハードルとなることがありました。

WAI JEWELRYは、こうした不安に応えるため、宝飾産地・山梨県甲府市の自社工房による一貫制作体制を活かし、3Dデータや実物大樹脂サンプルを取り入れた独自の制作フローを確立しました。

「何も決まっていない」段階から相談でき、完成前に仕上がりイメージを確認できる。そんな新しいジュエリーづくりの選択肢として、本サービス「次世代オーダーメイド」を開発いたしました。

「次世代オーダーメイド」を支える3つの制作プロセス

本サービスは、お客様の細かなニュアンスや、「好き」「少し違う」といった言葉にしづらいイメージを丁寧にすくい上げ、理想に近いジュエリーづくりをサポートする3つのプロセスを備えています。

スマホ上で、完成前のリングを3Dデータとして360度確認しているイメージ1. スマホやPCで360度確認できる「詳細3Dデータ」

ヒアリング内容をもとに、デザイナーがジュエリーを3Dデータ化します。正面、横、斜め、裏側、内側まで、スマホやPCから立体的に確認できるため、平面のデザイン画だけでは分かりづらかった厚み、ダイヤの配置、全体のバランスなどを、完成前に具体的に確認できます。

オーダーメイドサンプルページ :https://waijewelry.jp/sample-custom-order/実際のサンプルページでご体験いただけます。お客様専用ページイメージ正面・側面・裏側まで確認できる3Dデザインデータ完成イメージをレンダリング画像2. 日常生活で着け心地を試せる「実物大樹脂サンプル」

3Dデータをもとに、3Dプリンターで実物大の樹脂サンプルを出力し、お客様にお渡しします。画面上だけでは掴みきれない、指にのせた時のボリューム感や日常生活での着用感を、本番の金属を鋳造する前に自宅でじっくりと確認いただけます。

これにより、オーダーメイドにおける大きな不安のひとつである「イメージ違い」を軽減します。

実物大の樹脂サンプルを左手薬指に着用したイメージ。本番制作前に3Dプリンターで出力する樹脂サンプル。完成品と同じ形状で、鋳造前にサイズ感やデザインの印象を確認できます。指にのせた時のボリューム感や、日常生活での着け心地を事前に確認できます。左：完成リング、右：本番制作前に確認できる実物大の樹脂サンプル自社工房で職人が一つひとつ丁寧に仕上げる様子3. 宝飾産地・甲府の自社工房による「顔の見える一貫体制」

WAI JEWELRYは、1階に店舗、2階・3階に自社工房を構える一棟体制で、相談からデザイン、制作までを一貫して行っています。

コーディネーター、デザイナー、職人が同じ場所で連携することで、お客様の細かなこだわりやニュアンスを制作に反映しやすい体制を整えています。

自社工房ならではの一貫制作により、品質にこだわりながらも明瞭な価格設定でご提案できる点も特徴です。

想いに合わせて選べる「2つの仕立て方」

自社工房で仕上げたオーダーメイドリングの完成イメージ完成リングを左手薬指に着用したイメージ

WAI JEWELRYでは、具体的なデザインや予算がまだ決まっていない方でも安心してご相談いただけるよう、ご要望や検討段階に合わせた2つのオーダーメイドアプローチをご用意しています。

『TOKYO JEWELRY FES '26 Summer』での出展・体験内容

[表: https://prtimes.jp/data/corp/183952/table/2_1_761a2d7e05cea628ac8bce04fe845e8c.jpg?v=202606181152 ]

サービス開始の舞台となる東京ビッグサイトのブースでは、新サービス「次世代オーダーメイド」の制作プロセスを展示し、完成前に仕上がりイメージを確認できる独自のフローを体験いただけます。

会場では、山梨県甲府の自社工房によるものづくりと、3Dデータや実物大樹脂サンプルを活用したデジタル技術を組み合わせた、オーダーメイドジュエリーの新しい相談・制作体験をご紹介します。

・3Dデザインデータの操作デモ

実際の3Dデータを画面上で360度操作し、厚みやダイヤの配置、全体のバランスなどを完成前に確認できる制作フローを体験いただけます。

・「実物大樹脂サンプル」の現物展示・試着

金属加工前の実物大サンプルを手に取り、サイズ感や立体感、着用イメージを事前にお確かめいただけます。

当日は、スタッフへの直接取材・インタビューに加え、地方の伝統産業におけるデジタル活用、宝飾産地・甲府のものづくり、オーダーメイドジュエリーの新しい購買体験に関する取材も受け付けております。

【出展概要】

・イベント名：TOKYO JEWELRY FES '26 Summer

・会期：2026年7月3日（金）～7月5日（日） 10:00～18:00（最終日は17:00まで）

・会場：東京ビッグサイト南展示棟 （ブース番号：F15-15）

・展示会特設URL：https://waijewelry.jp/event/20922/

本件に関するメディア関係者・取材のお問い合わせ先

会社名／店舗名： 株式会社サンルート/WAIJEWELRY（ワイジュエリー）

所在地： 山梨県甲府市飯田5-5-20 1F

担当者名：岡田優子

TEL：055-242-6330（営業時間：9:00～18:00 ）

公式URL： https://waijewelry.jp/

公式Instagram : https://www.instagram.com/waijewelry3/

公式LINE： WAIJEWELRY

LINE ID： @391oftg

E-mail：info@waijewelry.jp

https://prtimes.jp/a/?f=d183952-2-31e712ced85c875aa1ed3bde3a196300.pdf株式会社サンルート

株式会社サンルートは、国内とタイを拠点に、デザインから製造まで一貫生産体制を持つジュエリー・アクセサリー企業です。自社ブランドWAIJEWELRY・ANANを通じて、素材・デザイン・品質にこだわった商品を展開しています。