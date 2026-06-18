NOROSHI、AIセキュリティ企業 株式会社ヤグラのプロダクトデザインを伴走支援

株式会社NOROSHI

株式会社NOROSHI（所在地：東京都港区、代表取締役社長：菊池翔太）は、AIセキュリティ企業である株式会社ヤグラ（所在地：東京都千代田区、代表取締役社長：迎健太）のプロダクトデザインを中心に、デザイン領域全般の伴走支援を行いました。

＜要約＞

- NOROSHIは、AIセキュリティ企業 株式会社ヤグラのプロダクト立ち上げに、デザイン領域全般で伴走支援- 仕様が日々変化する創業期において、「決まったものを整える」のではなく、不確実性を許容しながらスピーディに形にする伴走スタイルで支援- プロダクトデザインを起点に、デザインシステム、ロゴ・VIの策定、AIを活用した営業資料生成基盤の整備まで、領域を広げながらデザイン基盤を整備- 汎用UIフレームワークをベースに独自のビジュアルトーンを重ねることで、スピードとデザインの質を両立

詳細を見る :https://noroshi.design/works/yagura

伴走支援の背景

株式会社ヤグラは、「守りを、AIに。」をミッションに掲げるAIセキュリティ企業です。生成AIによる新型ソーシャルエンジニアリングへの対策プラットフォーム「ヤグラ アウェアネス」、検知から初動対応までを自律化する「ヤグラ AI SOC」など、複数のプロダクトを並行して立ち上げています。

生成AIの登場により、サイバーセキュリティの前提は大きく変わりつつあります。攻撃側はAIで容易に違和感のない標的型メッセージを大量に生成できるようになり、従来の教育や個別の検知ロジックだけでは防ぎきれない領域が広がっています。ヤグラは、この新しい脅威の構造に対して、AIで対抗するプロダクト群をスピード感を持って世に出していくフェーズにありました。

プロダクトをゼロから立ち上げるにあたり、NOROSHIではプロダクトデザインを中心としたデザイン領域全般を伴走支援しています。仕様が日々変化する状況の中で、ヤグラCEOの迎様やCTOの今給黎様を中心とするプロダクトチームと議論しながら、その場で意思決定し、翌週には反映する--というスピード感のあるサイクルで、継続的に支援を行いました。

あわせて、デザインシステムの設計、ロゴ・ブランドアイデンティティの開発、営業資料テンプレートとAI生成基盤の整備まで、領域を広げながらデザイン基盤の整備に伴走しました。

お問い合わせはこちら :https://noroshi.design/contact

株式会社ヤグラについて

会社名：株式会社ヤグラ

所在地：東京都千代田区大手町1丁目5-1 大手町ファーストスクエアイーストタワー4F

会社URL：https://yagurasec.com/

代表者：迎健太

事業内容：セキュリティAIエージェントの開発

株式会社NOROSHIについて

NOROSHIは、ビジネス成果の創出にこだわる伴走型のデザインコンサルティングファームです。

サービスデザイン、UI/UXデザイン、コミュニケーションデザイン、ブランディングを通じて、デザインの力で事業成長に伴走しています。

会社名：株式会社NOROSHI

所在地：東京都港区芝公園1-8-20

コーポレートサイト：https://noroshi.tokyo/

サービスサイト：https://noroshi.design/

代表者：菊池翔太

事業内容：デザインコンサルティング事業

本リリースに関するお問い合わせ

https://noroshi.design/contact