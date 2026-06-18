【練馬区貫井】満室だけど融資不可…勝手に増築した「違反建築」アパートを買取

株式会社フィリアコーポレーション

株式会社フィリアコーポレーション（東京都板橋区 代表取締役：越川直之）は、 勝手に増築した「違反建築」について、買取対応を行った事例を公開いたしました。

▶ https://philia-co.com/purchase/nerimakunukui-ihankenchiku-kaitori/(https://philia-co.com/purchase/nerimakunukui-ihankenchiku-kaitori/)

近年増加している空き家問題や、複雑な権利調整といった課題に対し、

新たな対応方法の一例として紹介いたします。

((調査結果の引用・転載についてのお願い))

１.本記事をご利用いただく際は情報の出典元として、

「再建築不可・長屋・連棟・共有持分の買取ならフィリアコーポレーション」を明記してください。

２.webサイトで使用する場合は、出典元として、下記URLを設置してください。

【 https://philia-co.com/purchase/nerimakunukui-ihankenchiku-kaitori/ 】

【 https://philia-co.com/ (https://philia-co.com/)】

弊社への掲載許可は不要です。

【背景】

総務省の調査によると、日本国内の空き家数は年々増加傾向にあり、

空き家の管理や処分は社会的な課題となっています。

現在、一都三県でも「再建築不可」「共有持分」「長屋連棟」を抱える不動産は、住宅ローンが組めないことや権利調整の難しさから、大手仲介会社でも門前払いされ、売却や処分が進まないケースも多く見られます。

【事例概要】

駅徒歩15分、満室稼働中という収益性の高いアパートでしたが、過去に行われた無許可の増築により「容積率オーバー」の違反建築となっていた案件です。一般の投資家には融資が下りず売却難航していたところ、弊社で現金買取を行いました。

川口市芝富士の道路が届かない難物件

【物件概要】

- 所在地：東京都練馬区貫井- 交通：最寄駅より徒歩15分- 物件種別：中古アパート（一棟）- 稼働状況：満室稼働中- 特記事項：容積率オーバー（未登記の増築あり・違反建築）- 取引形態：当社買取

【ご相談の背景と課題】

長年、賃貸アパートとして運営されており、ご相談時も「満室」という優良物件でした。しかし、過去にオーナー様側で申請を出さずに「勝手に増築」をしてしまった経緯があり、現在の法規では容積率を大幅にオーバーしている「違反建築」の状態でした。収益性は高いものの、コンプライアンスを重視する金融機関からは融資承認が一切下りず、購入希望者が現れても「ローン特約で解約」となるケースを繰り返していました。

川口市芝富士再建築不可物件のお風呂

【当社の対応および解決策】

銀行融資を前提とする一般的な個人投資家への売却は不可能と判断しました。一方で、物件自体は満室で家賃収入もしっかりあることから、弊社では「土地としての資産価値」に「現在の利回り（収益性）」を加味して評価を行いました。融資を利用しない自社買取であれば、違反建築によるローンの可否は関係ないため、スムーズに現金化を実現しました。

【担当者より】

本物件のような「未登記増築」や「容積率オーバー」のアパートは、どんなに利回りが良くても、銀行の融資テーブルに乗らないため、市場での流通価格が極端に下がってしまいます。弊社では買取後、まずは自社で保有・運営し、家賃収入を得ながら管理状態を適正化しました。その後、融資に依存しない（現金購入可能な）投資家様へ「高利回り物件」としてご紹介し、無事に再販売を行いました。「違反建築だから売れない」と諦める前に、収益性を適正に評価できる弊社へご相談ください。

道路付けに不備がある物件

【今後の展望】

株式会社フィリアコーポレーションでは、深刻化する空き家問題に対し、ITを駆使した透明性の高い査定と、1,000件超の現場経験に基づく現実的な解決策の提供を強化してまいります。

今後は行政や士業との連携をさらに深め、活用が難しい「訳あり不動産」を、地域の安心・安全に繋がる「価値ある資産」へと再生。次世代に負の遺産を残さない、健全な不動産流通のインフラ構築を目指します。

▶株式会社フィリアコーポレーションについて

フィリアコーポレーションは、東京・埼玉・千葉・神奈川エリアを中心に、再建築不可物件や共有持分、長屋・連棟式建物といった、一般的に売却が困難とされる「空き家」「訳あり不動産」の買取・再販を専門とする不動産会社です。

1,000件以上の相談実績と「空き家相談士」の資格を持つ代表自らが、複雑な権利関係や法的制約を丁寧に紐解き、他社で断られた物件にも新たな価値を見出します。

▶会社概要

代表者：代表取締役 越川 直之

事業内容：不動産売買・再生業

所在地：〒175-0093 東京都板橋区赤塚新町1-25-17 メゾンNOWROAD 1階

URL：https://philia-co.com/(https://philia-co.com/)

▶問い合わせ

広報 勝野

press@philia-co.com