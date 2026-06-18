お米を原料とした″米飴″が主役の「お米のかき氷」が、夏季限定でAKOMEYA食堂 神楽坂に登場！

株式会社AKOMEYA TOKYO

「盛らない、足さない」

今年のかき氷はトッピングで華やかさを加えるのではなく、香りや酸味、甘みといった素材そのものの魅力を引き出し、シンプルな一杯に仕立てました。「ちょっと食べてみようかな」と気軽に楽しめる軽やかなかき氷です。これまでとは提供のスタイルを一新し、シロップは“別添え”に。味を変化させる楽しみをプラスしました。はじめは米飴シロップのやさしい味わいを、その後「豆乳ミルク」、3種類から選べる「特製シロップ」を加える事で表情を変えながら、一杯の中で味が育っていきます。

米飴シロップには、安政元年の創業 砂糖傳 増尾商店の「御門米飴」を使用。やさしい甘みはそのままでも美味しく、そこに添える絶品の「豆乳ミルク」のなめらかさが全体をバランス良くまとめます。この「豆乳ミルク」は、とろみをつけるために余計なものを加えず、有機豆乳とにがりのみで作った自家製の豆腐を使用しているのが特長。シンプルだからこそ、ひと口ごとに素材の輪郭が際立ちます。

「特製のシロップ」は前半（6月24日～8月中旬）と後半（8月中旬～9月下旬）それぞれで、3種類をご用意。定番の「いちご」は期間を通してお楽しみいただけるほか、前半は「白桃」と「極みずんだ」、後半は「八女抹茶」と「黒豆きな粉」が登場します。訪れるたびに異なる味と出会える、季節感あふれるラインナップです。

さらに今年は、温かいほうじ茶と豆菓子のセットもご提供。かき氷とともに、ほっとひと息つける心和むひとときをお楽しみください。

開発者の想い

米飴の優しい素朴な甘みを愉しむ有機大豆を使用した豆乳ミルク仕上げはお好みのシロップで「米飴白氷（こめあめしろこおり）」ほうじ茶・豆菓子付 1,500円

近年、かき氷は華やかな見た目や重なり合う味わいで進化を続けています。そんな中で私たちは、アコメヤらしく、素材そのもののおいしさをもっと素直に味わっていただける一杯を目指しました。

今年はあえて装飾を抑え、「素材の良さが伝わるシンプルさ」を軸に再設計。米飴のやさしい甘みや香りを生かし、素材それぞれの持ち味を丁寧に引き出すことで、ひと口ごとにおいしさを感じられる味わいに仕上げました。「ちょうどいいから食べてみよう」と思える、気負わず楽しめるやさしいかき氷です。どこか昔の甘味処を思わせる佇まいと、懐かしい夏の味わいを大切にしながら、素材が主役の一杯として仕上げました。

幅広い世代の方にとって「食べやすい」「選びやすい」「自分好みに楽しめる」ことも意識し、アコメヤらしい、やさしく奥行きのあるかき氷です。

砂糖傳 増尾商店の御門米飴米飴とは………

お米のでん粉を麦芽で糖化した日本の伝統的な甘味料で、砂糖とは異なる優しくなつかしい味わい。使用したのは、安政元年の創業「砂糖傳 増尾商店（さとうでん ますおしょうてん）」の御門米飴。コク深く琥珀色をした素材の風味が活きた豊かな味わいです。

素材のおいしさが詰まったシロップ

6月24日から8月中旬までは「極みずんだ」「白桃」「いちご」からお選びいただけます。

■いちご -果汁たっぷりでジューシーな「紅い雫」-

AKOMEYA TOKYOオリジナル「いちごミルクのもと」と同じ愛媛県宇和町産さかいさんちの苺「紅い雫」 を使用。豊かな甘みと上品でやさしい酸味、そして果汁あふれるみずみずしさが魅力の「紅い雫」。口に入れた瞬間、華やかな香りとジューシーな果実感が広がり、あと味はすっきり。

素材そのもののおいしさを楽しめます。

AKOMEYA TOKYO/ いちごミルクのもと 910円

愛媛県産のいちご「紅い雫」を100%使用。

牛乳と混ぜるだけで、かんたんに美味しいいちごミルクができあがります。国産苺ならではの、酸味と甘みのバランスが取れた味わいをお楽しみください。

また、かき氷やヨーグルト、フロートへのトッピング等にもお使いいただけます。

■白桃 -素材本来のおいしさを楽しめる一杯-

長野県産白桃を丁寧に下処理し、果肉を贅沢に使用した「AKOMEYA TOKYO/ フルーツソース」で仕立てたシロップ。上品でやさしい甘み、みずみずしく広がる果汁感、そしてなめらかな舌ざわり。白桃本来の繊細なおいしさを最大限に引き出した、果実感あふれる味わいです。

AKOMEYA TOKYO/ フルーツソース もも 1,500円

果肉をたっぷり贅沢に使用した、ほぼ果肉のフルーツソースです。ヨーグルトにかけても美味しく、牛乳や炭酸水などで割って（4倍希釈推奨）も楽しめます。

果肉感があるので、かき氷シロップとして使用するのもおすすめです。こちらは添加物不使用商品です。※砂糖、レモン果汁のみ使用しております。

■極みずんだ-茶豆100％で仕立てた特製シロップ-

茶豆特有の芳醇な香り、やさしい甘み、そして粒感のある豊かな食感を存分にお楽しみいただけます。なめらかさの中にしっかりと残るつぶつぶ感が、茶豆そのものを味わっているような贅沢な印象を引き立てます。素材へのこだわりを大切に、一つひとつ丁寧に仕上げた、茶豆の魅力をまっすぐに感じられる一杯です。

8月中旬から9月下旬までは「いちご」「八女抹茶」と「黒豆きな粉」からお選びいただけます。

■八女抹茶 -抹茶好きのための特別なシロップ-

AKOMEYA TOKYO/ 八女抹茶を使用。鮮やかな緑色、ふくよかな旨み、そして抹茶ならではの奥行きある味わいを丁寧に引き出しています。

ひと口食べれば、豊かな香りとともに、濃厚でありながら上品な余韻が広がります。

AKOMEYA TOKYO/ 八女抹茶缶 20g 2,200円

福岡県八女産の高級品種「おくみどり」碾茶(てん茶)をブレンドし、鮮やかな色、深いコク、味の力強さを引き出した抹茶。

鮮やかな緑の色合いが特長で、スイーツのトッピングやラテ等にもおすすめです。こちらは抹茶20gが、可愛らしい缶に入ったタイプ。海外の方へのギフトにもおすすめです。

※缶の色は、黒・鶯(緑)・赤の3つのどれかになります。色はお選びいただけませんのでご了承ください

■黒豆きな粉 -焙煎きなこの香りと旨み、心ほどける一杯-

丁寧に焙煎したきな粉のペーストに、じっくりと蜜漬けした黒豆を贅沢に加え、粒感と深い甘みを活かしたこだわりのあんこを使用。

焙煎きな粉の豊かな香りがふわりと広がり、黒豆のやさしくまろやかな甘みが重なり合う。素材それぞれの味わいが織りなす、奥行きのある贅沢な風味のシロップ。

かき氷に関する注意事項

※ご提供時間は 平日 14:00～17:00 ／ 土日祝 14:00～18:00 までとなります。

※AKOMEYA食堂 神楽坂 限定メニューとなります。

※季節入替メニューは時期が変更になる可能性があります。

AKOMEYA食堂

炊き立てのごはんを、熱々のうちに楽しめる空間。季節の味がぎゅっと詰まった旬の食材を活かした献立。おいしさで満たされる、忘れられない至福のときをコンセプトに、季節に合わせた定食メニューを羽釜炊きのごはんとこだわりの食材・調味料でお届けします。

住所：東京都新宿区矢来町67番地

営業時間：11:00～20:00(L.O.19:30）

AKOMEYA TOKYOとは

「一杯の炊き立てのごはんから広がるおいしい輪」をコンセプトに、全国各地から厳選したさまざまな種類のお米を中心に、ごはんと相性抜群のお供や和食の中心にある出汁や調味料、食器・調理道具などを扱い、東京を中心に38の店舗（2026.6.18現在）、2店舗の「AKOMEYA食堂」、オンラインショップを展開するライフスタイルショップです。

「AKOMEYA食堂」では、旬の食材を使って季節のおいしさをぎゅっと詰め込んだ献立を炊き立てのごはんとともにお届けしています。

全国の生産者との強い繋がりと信頼関係のもと「ほんもの」のおいしさにこだわった商品開発やセレクトを行っており、古くからある日本の食文化や伝統を現代のライフスタイルに合わせ提案しています。

下記4つのカテゴリーで厳選したものを世の中へご提案していきます。

・日本の食文化の中心である「お米」

・一杯のごはんをさらにおいしくする「お供や調味料」

・食卓を彩る日本の伝統的な「食を中心とした雑貨」

・季節に合わせたこだわりの調味料・食材を炊き立てのごはんと楽しむ「AKOMEYA食堂」

株式会社AKOMEYA TOKYO

代表取締役社長：山本浩丈

本店所在地：東京都渋谷区千駄ヶ谷 2-11-1

事業内容：食品・生活雑貨・服飾雑貨の販売および飲食業

URL https://www.akomeya.jp/

Instagram https://www.instagram.com/akomeya_tokyo/

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SHOP LIST https://www.akomeya.jp/store_info/store/list.aspx