軽やか食感にリニューアル！ 甘えびを100％まるごと練り込んだ『かっぱえびせん 甘えび』

カルビー株式会社

カルビー株式会社(本社:東京都千代田区、代表取締役社長兼CEO:江原 信)は“やめられない、とまらない♪”でおなじみの「かっぱえびせん」より、甘えびを100％使用した『かっぱえびせん 甘えび』を2026年6月29日(月)から全国のコンビニエンスストア先行で期間限定発売します。コンビニエンスストアの店舗以外では2026年7月6日(月)から期間限定発売します。

【発売経緯】

1964年に発売した「かっぱえびせん」は、カルビーの創業者（松尾 孝）が幼少期の好物であった“川えびの天ぷら”に着想を得て誕生したロングセラー商品です。2021年9月より、「かっぱえびせん」の中でも撰（え）りすぐりのえびを使用した季節の素材を楽しむこだわりのシリーズを展開し、好評を得ています。

『かっぱえびせん 甘えび』は「かっぱえびせん」ブランドのファンを中心に支持されている期間限定商品です。今年は食感を軽やかにリニューアル。通常の「かっぱえびせん」よりも、さらに軽やかな食感で「やめられない、とまらない♪」おいしさをお楽しみいただける商品です。

【商品特長】

●上質な甘みとうま味を持つ甘えびをまるごと100％練り込んでいます。甘えびならではの濃厚なコクとうま味が口の中に広がります。口どけよくリニューアルした軽やかな食感をお楽しみいただけます。

●パッケージには、リニューアルポイントである軽やかな食感を一目で伝えるため、「New軽やか食感」と表記しています。金色を基調としたデザインに、波をイメージした背景や季節限定ロゴをあしらい特別感を演出しています。

【商品概要】

[表: https://prtimes.jp/data/corp/30525/table/1859_1_22a578b0abf16badab9f01e5edf3decc.jpg?v=202606181152 ]