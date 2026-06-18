「それでいいです！！」ブレスレット登場！！機動戦士ガンダム（STRICT-G） × JAM HOME MADE。 2026年6月19日（金）より販売開始

最終手段

株式会社 JAM HOME MADE

『機動戦士ガンダム』第5話に登場する、印象的な武器“ガンダムハンマー”をモチーフにしたアクセサリーが、JAM HOME MADEより登場。ホワイトベースが大気圏へ突入する最中、シャア率いるジオン軍が襲来。アムロ・レイは単機で迎撃に向かうが、バズーカは弾切れ。ビームライフルの補給も間に合わない。そこで提案されたのが、鎖付きの鉄球ガンダムハンマーだった。アムロは即答する。

「それでいいです！」その一言には、余裕のなさ、焦燥感、そして“今あるものでやるしかない”という覚悟が詰まっていた。本作では、そんなガンダムファンに語り継がれる名シーンを、ブレスレットとして具現化。無骨な鉄球とチェーンの存在感を、日常に落とし込んだアクセサリーに仕上げました。これは、正解ではないかもしれない。追い込まれた時を肯定するポジティブなブレスレット。

【商品概要】

□STRICT-G JAM HOME MADE

『機動戦士ガンダム』 ガンダムハンマーブレスレット(silver）

【カラー】シルバー 【サイズ】全長：200mm ﾊﾝﾏｰ：高さ19.5厚み90幅95mm

【素材】silver925 【価格】 77,000円（税込）

□STRICT-G JAM HOME MADE

『機動戦士ガンダム』 ガンダムハンマー3巻きブレスレット(silver）

【カラー】シルバー 【サイズ】全長560mm ﾊﾝﾏｰ：高さ19.5厚み90幅95mm

【素材】silver925 【価格】 110,000円（税込）

□STRICT-G JAM HOME MADE『機動戦士ガンダム』

ガンダムハンマーブレスレット(真鍮）

【カラー】シルバー 【サイズ】全長：200mm ﾊﾝﾏｰ：高さ19.5厚み90幅95mm

【素材】真鍮 【価格】 16,500円（税込）

□STRICT-G JAM HOME MADE

『機動戦士ガンダム』 ガンダムハンマー3巻きブレスレット(真鍮）

【カラー】シルバー 【サイズ】全長560mm ﾊﾝﾏｰ：高さ19.5厚み90幅95mm

【素材】真鍮 【価格】 19,800円（税込）

ガンダムシリーズとは

ガンダムシリーズは、1979年に放送を開始した『機動戦士ガンダム』をはじめとした日本のロボットアニメシリーズ。これまでに数多くの作品群が誕生し、2024年に45周年を迎えた。

https://www.gundam.info/

(C)創通・サンライズ

■「STRICT-G(ストリクト ジー)」とは

「ガンダムシリーズ」の世界観を取り入れた、“COOL JAPAN”を象徴する本格的なアパレルショップとして、2012年4月に『ガンダムフロント東京店』、『NEOPASA静岡店』の2店舗を同時期にオープン。現在は国内4店舗にて、日本を代表するブランドとのコラボレーションや、オリジナル商品などを多数展開しております。

「STRICT-G」 https://www.strict-g.com/

「STRICT-G」公式X(Twitter) https://x.com/STRICTG

「STRICT-G」公式Instagram https://www.instagram.com/strictg_official/?hl=ja

【販売先】

ジャムホームメイドオンラインショップ：

https://www.jamhomemadeonlineshop.com/c/JamSession/JamSessionGUNDAM?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=2606STG2(https://www.jamhomemadeonlineshop.com/c/JamSession/JamSessionGUNDAM?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=2606STG2)

ジャムホームメイド東京店：03-3478-7113 東京都渋谷区千駄ヶ谷2-38-2

ジャムホームメイドZOZOTOWN ショップ

■会社概要

JAM HOME MADE”は1998年に設立したユニセックスのジュエリー・アクセサリーブランドです。

ブランド名のJAMは、JAM SESSIONのJAMに由来します。JAM SESSIONとはジャズミュージシャンたちが集まって即興演奏する事です。現在ではジャズに関わらず様々なジャンルの音楽や芸術までをさし、即興変化することに主眼が置かれています。様々なブランドや、アニメーション、伝統工芸など、ジャンルにとらわれず幅広いコラボレーションも手がけます。ブライダルリングでは、物語の世界観をコンセプチュアルに表現したディズニープリンセスシリーズや、二人で作り合う大切な時間をカタチにしたワークショップも行っております。

コンセプトは、「肌に最も近いプロダクト」としてブライダルリングやジュエリー・アクセサリーをメインに、「思いやり」と「笑顔」を提案します。

社 名：株式会社 JAM HOME MADE

所在地：〒151-0051 東京都渋谷区千駄ヶ谷2-38-2

設 立：2003年7月

代表者：代表取締役社長 高橋征明

事業内容：ジュエリー・アクセサリー、革小物、腕時計などの企画、製造、販売

JAM HOME MADE公式ホームページ ：

https://www.jamhomemadeonlineshop.com/c/JamSession/JamSessionGUNDAM

Twitter：http://www.twitter.com/jamhomemade_com

Facebook：http://www.facebook.com/jamhomemade.official

Instagram：http://www.instagram.com/jamhomemade_official

Youtube：http://www.youtube.com/user/JAMHOMEMADEofficial