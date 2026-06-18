『レインボー★パラソルコレクション』2026年10月8日（木）発売決定！本日より予約開始！

株式会社タイトー

株式会社タイトー（本社：東京都新宿区、以下タイトー）は、『レインボーアイランドCS』、『パラソルスター』、『スピカアドベンチャー』の3タイトルを収録したNintendo Switch(TM)用ソフト『レインボー★パラソルコレクション』を2026年10月8日（木）に発売することをお知らせいたします。また、「EDITMODE」デザインのオリジナルTシャツ付きの商品を含むパッケージ版を本日より予約開始します。

『レインボー★パラソルコレクション』とは

『レインボー★パラソルコレクション』は、「バブルボブル」の続編である「レインボーアイランド」の家庭用移植版を6バージョン収録した『レインボーアイランドCS』、さらにその続編の『パラソルスター』、『パラソルスター』と同様にカサを使う宇宙のコミカルアクションゲーム『スピカアドベンチャー』の3作をまとめてひとつにしたNintendo Switch用パッケージソフトです。本作に収録される3タイトルは個別でダウンロード販売も実施予定です。本作および個別タイトルの詳細は公式サイトよりご確認ください。

公式サイト：https://www.taito.co.jp/Rainbow-Parasol

Tシャツ付きの「ファミ通DXパック」含むパッケージ版が本日より予約開始！

パッケージ版は通常版に加え、『レインボー★パラソルコレクション』に、ゲームをモチーフにしたアパレルグッズを展開する「EDITMODE」による本作オリジナルデザインのTシャツを加えたセット商品『レインボー★パラソルコレクション』ファミ通DXパックも本日より予約開始しています。

また、ショップ特典として、本作から抜粋したサウンドのほか、特別にフィーチャーフォン版『スピカアドベンチャー』の楽曲を全曲収録したスペシャルCD「レインボー★パラソルミュージックコレクション」および、オリジナルステッカーをご用意いたしました。

『レインボー★パラソルコレクション』

販売価格：5,280円（税込）

Amazon：https://www.amazon.co.jp/product/dp/B0H3NQ63TG

『レインボー★パラソルコレクション』

ファミ通DXパック

販売価格：10,560円（税込）

エビテン：https://store.kadokawa.co.jp/shop/g/g7015026100801/

ショップ特典１. スペシャルCD「レインボー★パラソルミュージックコレクション」ショップ特典２. オリジナルステッカー

※ショップ特典はAmazon / Amazon.co.jpエビテンおよびエビテン[ebten] / スクウェア・エニックス e-STOREでご予約いただくと付属する特典です。

※特典は数に限りがあります。なくなり次第終了いたします。

【収録タイトル紹介】※収録バージョンに関する詳細は公式サイト（https://www.taito.co.jp/Rainbow-Parasol）をご参照ください。レインボーアイランドCS

「バブルボブル」の後、人間の姿に戻った「バビー＆ボビー」を主人公とした縦スクロール式のアクションゲームです。虹の魔法を身に着けたバビー＆ボビーが、「真の宿敵・暗黒大魔王」を倒して捕らわれた人々を救うべく、レインボーアイランドの島々を旅していきます。本作『レインボーアイランドCS』は、6バージョンの家庭用移植版を収録しています。いずれもプレイヤーキャラクターはバビーで、ボビーはファミリーコンピュータ版/Nintendo Entertainment System版のステージ間デモに登場します。

パラソルスター

「レインボーアイランド」の後、魔法のカサを授かった「バビー＆ボビー」を主人公とした固定画面式のアクションゲームです。新しい魔法を覚えようと修行にいそしんでいたバビー＆ボビーのもとに、まわりの星々からSOSが届いたことで、二人の次なる冒険の幕が開きます。さまざまな拡張機能を利用できる「スタンダードモード」とオリジナル版を再現した「アーケードモード」に加え、オンラインでスコアを競える「チャレンジモード」を搭載しています。

スピカアドベンチャー

わがままで正義感ゼロ、精神年齢は5歳の少女「ニコ」が、ブリキの星「スピカ」を冒険するアクションゲームです。宇宙を旅していたニコは、突然現れた大量のビラにまかれてスピカに墜落してしまいました。ニコは伝説のカサを振るってファンシーなスピカの住人たちを蹴散らしながら、水没しつつあるスピカの謎に迫っていきます。16:9画面に対応した「ノーマルモード」に加え、オンラインでスコアを競える「チャレンジモード」や、2005年にリリースされたアーケード版をもとにした「オリジナルモード」を搭載しています。

※レインボーアイランドCSに収録されているバージョンの中には一部使用楽曲が変更となっているものがあります。

詳細は公式サイトよりご確認ください。

【製品情報（共通）】[表1: https://prtimes.jp/data/corp/41970/table/757_1_a5fbec1878dac58b049ab1e37732f3ae.jpg?v=202606181152 ]【『レインボー★パラソルコレクション』製品情報】[表2: https://prtimes.jp/data/corp/41970/table/757_2_828ca6f707911747c43dc8e61fc5980e.jpg?v=202606181152 ]【レインボー★パラソルコレクション』収録個別タイトル 製品情報】[表3: https://prtimes.jp/data/corp/41970/table/757_3_21c2de20e258c7d8ffa1cb82bd6cd522.jpg?v=202606181152 ][表4: https://prtimes.jp/data/corp/41970/table/757_4_a15896a63330d1808c3c95d244e6b8d4.jpg?v=202606181152 ][表5: https://prtimes.jp/data/corp/41970/table/757_5_ffd7bf8d6a4dc4eabb49b1171f85fe16.jpg?v=202606181152 ]

【関連サイト】

『レインボー★パラソルコレクション』公式HP ：https://www.taito.co.jp/Rainbow-Parasol

『タイトーゲーム』 公式X ：https://x.com/TAITO_Apps

タイトーWEBサイト ：https://www.taito.co.jp/

【商標】

※TAITOおよびTAITOロゴは、日本およびその他の国における株式会社タイトーの商標または登録商標です。

※Nintendo Switchは任天堂の商標です。

※その他、記載されている会社名・商品名は、各社の商標または登録商標です。