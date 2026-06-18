多摩美術大学と東京都市大学が連携を深化 ― 包括連携協定により、「工学」と「デザイン」の融合による新たな教育研究へ

多摩美術大学と東京都市大学が連携を深化 ― 包括連携協定により、「工学」と「デザイン」の融合による新たな教育研究へ