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札幌学院大学は『学園創立80周年』を迎えました−出雲駅伝応援ツアーなど、3カ年にわたる記念事業を展開−
札幌学院大学（北海道江別市、学長：菅原秀二）は、2026年6月15日（月）に創立80周年を迎えました。本学は第二次世界大戦の終戦の翌年である1946年に札幌文科専門学院として創立いたしました。戦後の混乱期の中で誕生した小さな学び舎は、時代とともに発展を重ね、札幌短期大学、札幌商科大学を経て、現在の札幌学院大学へと姿を変えて、今日に至っています。さらに本学は、2027年には人文学部50周年、2028年には大学開学60周年を迎えることから、2026年度から３カ年でさまざまな記念事業を展開してまいります。
■学園創立80周年アニバーサリーイベント
札幌学院大学では、創立80周年を記念し、その節目を広く祝うことを目的として、2026年6月15日（月）に江別キャンパス、そして2026年6月16日（火）には新札幌キャンパスにおいて記念イベントを開催しました。創立80周年を祝うとともに、本学の歩みを振り返る機会となりました。
≪今後の予定≫
■学園創立80周年記念事業「出雲駅伝応援ツアー」
2026年10月12日（月・祝）に開催される第38回出雲全日本大学選抜駅伝競走に本学陸上競技部が出場予定です。このたび、創立80周年記念事業の一環として、同部を応援する「出雲駅伝応援ツアー（2泊3日）」を企画しました。地域や卒業生が一丸となって、全国の舞台に挑む学生を応援します。
https://www.sgu.ac.jp/80th/events/izumo.html
■学園創立80周年記念事業「留学生卒業生による交流会(仮称)」
卒業生同士が国境を越えてつながり、本学との関係をさらに深めていただく場として、2026年秋頃に「留学生卒業生による交流会（仮称）」を開催する予定です。
https://www.sgu.ac.jp/80th/events/r-alumni.html
■教職員による「長期ビジョン策定ワークセッション」
創立100周年を見据えた長期ビジョンおよび中期計画の策定を進めています。これらの計画の実現には、教職員一人ひとりが本学の将来像を共有し、主体的に参画していくことが重要です。そこで、計画内容に対する理解を深めるとともに、教職員間の意見交換を通して共通認識を醸成し、組織全体としての推進力を高めてまいります。このような観点から、2026年6月25日（木）および2026年7月2日（木）、江別キャンパスにおいて「長期ビジョン策定ワークセッション」を開催いたします。
≪80周年記念事業のロゴマーク（シンボルマーク）について≫
「80」の数字をモチーフに、人と人、大学と地域とのつながりの広がりと循環を表現しています。線の連なりは、これまでに紡がれてきた多様な関係性と、そのつながりが途切れることなく未来へ受け継がれていく様子を象徴しています。また、4本の線は本学の理念である「自律」「人権」「共生」「協働」を表しています。そして、本学のブランドカラーであるグレーは知性や品性、変わらない価値観を表し、イエローは新しさや温かみ、活気、そして時代に即した変化を意味しています。グレーからイエローへのグラデーションは、過去から現在へと受け継がれてきた伝統と、未来へ向けて進化し続ける姿を表現しています。
本学は今後も、人文学部50周年、大学開学60周年を迎えることから、さまざまな記念事業を展開していく予定です。
札幌学院大学 学園創立80周年記念特設サイト
https://www.sgu.ac.jp/80th/
▼本件に関する問い合わせ先
札幌学院大学 企画政策課
住所：北海道江別市文京台11番地
TEL：011-386-8111
メール：seisaku@ims.sgu.ac.jp
【リリース発信元】 大学プレスセンター https://www.u-presscenter.jp/
札幌学院大学では、創立80周年を記念し、その節目を広く祝うことを目的として、2026年6月15日（月）に江別キャンパス、そして2026年6月16日（火）には新札幌キャンパスにおいて記念イベントを開催しました。創立80周年を祝うとともに、本学の歩みを振り返る機会となりました。
≪今後の予定≫
■学園創立80周年記念事業「出雲駅伝応援ツアー」
2026年10月12日（月・祝）に開催される第38回出雲全日本大学選抜駅伝競走に本学陸上競技部が出場予定です。このたび、創立80周年記念事業の一環として、同部を応援する「出雲駅伝応援ツアー（2泊3日）」を企画しました。地域や卒業生が一丸となって、全国の舞台に挑む学生を応援します。
https://www.sgu.ac.jp/80th/events/izumo.html
■学園創立80周年記念事業「留学生卒業生による交流会(仮称)」
卒業生同士が国境を越えてつながり、本学との関係をさらに深めていただく場として、2026年秋頃に「留学生卒業生による交流会（仮称）」を開催する予定です。
https://www.sgu.ac.jp/80th/events/r-alumni.html
■教職員による「長期ビジョン策定ワークセッション」
創立100周年を見据えた長期ビジョンおよび中期計画の策定を進めています。これらの計画の実現には、教職員一人ひとりが本学の将来像を共有し、主体的に参画していくことが重要です。そこで、計画内容に対する理解を深めるとともに、教職員間の意見交換を通して共通認識を醸成し、組織全体としての推進力を高めてまいります。このような観点から、2026年6月25日（木）および2026年7月2日（木）、江別キャンパスにおいて「長期ビジョン策定ワークセッション」を開催いたします。
≪80周年記念事業のロゴマーク（シンボルマーク）について≫
「80」の数字をモチーフに、人と人、大学と地域とのつながりの広がりと循環を表現しています。線の連なりは、これまでに紡がれてきた多様な関係性と、そのつながりが途切れることなく未来へ受け継がれていく様子を象徴しています。また、4本の線は本学の理念である「自律」「人権」「共生」「協働」を表しています。そして、本学のブランドカラーであるグレーは知性や品性、変わらない価値観を表し、イエローは新しさや温かみ、活気、そして時代に即した変化を意味しています。グレーからイエローへのグラデーションは、過去から現在へと受け継がれてきた伝統と、未来へ向けて進化し続ける姿を表現しています。
本学は今後も、人文学部50周年、大学開学60周年を迎えることから、さまざまな記念事業を展開していく予定です。
札幌学院大学 学園創立80周年記念特設サイト
https://www.sgu.ac.jp/80th/
▼本件に関する問い合わせ先
札幌学院大学 企画政策課
住所：北海道江別市文京台11番地
TEL：011-386-8111
メール：seisaku@ims.sgu.ac.jp
【リリース発信元】 大学プレスセンター https://www.u-presscenter.jp/